Tout ce que nous savons sur The Threequel – Hollywood Life

Crédit d’image : Everett Collection/Paramount Pictures

Top Gun : Maverick a captivé les cinéphiles en 2022. La suite très attendue est sortie 36 ans après que le premier film soit devenu un blockbuster en 1986. Top Gun : Maverick suivi de Tom Cruise Pete “Maverick” Mitchell alors qu’il formait un nouveau groupe de pilotes Top Gun, dont le fils de son meilleur ami décédé, Nick “Goose” Bradshaw.

La suite est devenue l’un des films les plus rentables de 2022 avec plus de 1,4 milliard de dollars au box-office. Top Gun : Maverick a également marqué un certain nombre de nominations aux Oscars, dont une pour le meilleur film. Avec le buzz toujours élevé pour Pistolet supérieurest un Top Gun 3 événement? HollywoodLa Vie décompose ce que nous savons.

Y aura-t-il un Top Gun 3?

Paramount n’a annoncé aucun projet de Top Gun 3 à partir de janvier 2023. Donc, pour l’instant, Top Gun 3 ne se passe pas. Mais ne perdez pas espoir !

Top Gun : Maverick producteur Jerry Bruckheimer n’a pas dit non à Top Gun 3, mais tout dépend de Tom. “Il est en plein tournage Mission : Impossible 8, et c’est son objectif. Une fois qu’il aura terminé, nous pourrons avoir une conversation. Mais ensuite il monte dans l’espace [for an untitled Universal movie] et quelque chose d’autre. Donc je n’en ai aucune idée », a déclaré Jerry Le journaliste hollywoodien.

Directeur Joseph Kosinski a également laissé entendre que Top Gun 3 n’est pas hors de question. “Y a-t-il une autre histoire suffisamment convaincante pour que nous devions revenir en arrière?” Joseph a dit Date limite. “Il me semble à la fin de ce film que Maverick a encore du gaz dans le réservoir. Il ne s’installe pas. »

Comment avez-vous Top Gun : Maverick Finir?

Maverick est chargé de former un groupe de diplômés d’élite de Top Gun pour détruire une usine d’enrichissement d’uranium non autorisée dans un bunker souterrain. Cela le met face à face avec le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son meilleur ami décédé. Rooster et Maverick se sont séparés après que Maverick ait retiré ses papiers de l’Académie navale, faisant reculer Rooster de 4 ans.

Maverick finit par diriger le paquet de grève dans la mission, suivi par Rooster, Payback, Fanboy, Phoenix et Bob. Ils sont capables de détruire la plante, mais ils sont pris dans le feu ennemi. Maverick décide de sacrifier son F/A-18E pour sauver Rooster. Tout le monde est rappelé au transporteur après qu’il semble que Maverick soit mort, mais Rooster reste derrière pour essayer de trouver Maverick. Rooster finit par sauver Maverick, mais son avion est abattu.

Maverick et Rooster élaborent un plan pour voler un vieux F-14 de la base aérienne qu’ils ont détruite. Ils rencontrent des Su-57 alors qu’ils tentent de revenir au porte-avions. Ils détruisent deux Su-57 avant de manquer de munitions. Juste au moment où il semble que le troisième Su-57 va les abattre pour de bon, Hangman arrive pour sauver la situation. La mission aide Maverick et Rooster à réparer leur relation. Le film se termine avec Rooster aidant Maverick avec son P-51 Mustang. Maverick et sa copine, Penny, s’envolent au coucher du soleil dans l’avion.

Qu’est-ce que Tom Cruise a dit à propos de Top Gun 3?

Tom n’a pas directement abordé un autre voyage dans les cieux après Top Gun : Non-conformiste. Il a été assez occupé à filmer à la suite Mission impossible films au milieu de la pandémie de COVID-19. La variété a demandé à Jerry s’il avait parlé à Tom de Top Gun 3 puisque l’intérêt est à un niveau record. “Pas encore. Il est en plein tournage Mission impossible. Il fait beaucoup de cascades très difficiles, donc ce n’est pas le moment de détourner son attention de ce qui est important pour lui en ce moment », a déclaré Jerry.

Même si Jerry n’a pas encore eu de conversation avec Tom à propos de Top Gun 3, co-vedette Miles Teller a. Miles est partant pour un troisième film et en a parlé à Tom. “Ce serait formidable, mais tout dépend de TC”, a déclaré Miles HE. « Tout dépend de Tom. J’ai eu quelques conversations avec lui à ce sujet. On verra.”

Lancer la réaction à Top Gun 3

En août 2023, Greg “Tarzan” Davisalias Coyote, a parlé EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie sur Top Gun 3. Il était naturellement énigmatique à propos de tout plan officiel.

“Vous savez, nous nous prélassons dans la gloire de ce championnat, donc je ne pense pas que quiconque… nous ayons en quelque sorte dit:” Hé, allons-nous faire un 3? Feriez-vous un 3 ? » Nous avons eu cette discussion, mais pour le moment, nous essayons simplement de la diffuser au public, dans les salles de cinéma, et maintenant il est sur le point de passer au numérique le 23 août, puis il passera en fait à la copie papier Blu-Ray 4K le 1er novembre. Alors peut-être qu’après cela, nous pourrons discuter d’une partie 3 », a déclaré Greg HollywoodLife.

Glen Powellalias Hangman, a souligné qu’un Top Gun 3 tout dépendrait de l’histoire. “Je pense que Tom, en gros, son genre de devise au début de cette chose est, si vous ne pouvez pas battre les films précédents, il n’y a aucune raison de le faire du tout”, a déclaré Glen. IndieWire. “Il n’y a aucune raison d’ajouter simplement un autre film à la filmographie du monde, s’il ne contribue pas ou ne bat pas l’original.”

Il a poursuivi: “Alors, va-t-il y avoir un Top Gun 3? Si nous pouvions trouver des choses plus folles à faire avec des avions ou une histoire captivante, émotionnelle, aventureuse et romantique et toutes ces choses comme ça, je suis sûr que Tom serait en panne. Mais c’est au-dessus de mon salaire. Peut-être que tu peux le lui présenter quand tu lui parles ! »

Lewis Pullmannalias Bob, adorerait faire un Top Gun 3, mais il ne veut pas être déçu si cela n’arrive pas. « C’est une voie dangereuse à suivre parce qu’alors j’aurai de l’espoir, tu sais ? Et je sais à quel point c’est rare, comme la probabilité que ce film se produise même, c’est si mince », a déclaré Lewis dans une interview à ComicBook.com. “Je veux dire, Tom n’arrêtait pas de dire que ce film, c’est comme frapper une balle avec une balle, comme la quantité de précision et d’exactitude que nous devons avoir pour en faire un succès, c’est vraiment comme si nous ferions mieux de nous attacher et de vraiment tout mettre en œuvre .

