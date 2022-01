Tout ce que nous savons sur les soirées de verrouillage de Boris Johnson à Downing Street

Boris Johnson reste piégé dans une lutte pour sa vie politique alors que la colère du public s’envenime suite aux informations faisant état d’une série de fêtes de Downing Street enfreignant les règles qui auraient eu lieu alors que le reste du pays était en lock-out pour contrecarrer la pandémie de coronavirus.

Le sort du Premier ministre semble maintenant dépendre de l’issue de l’enquête de la haute fonctionnaire Sue Gray sur l’affaire.

Après avoir initialement déclaré en décembre qu’il était « écoeuré » à l’idée que les employés de Downing Street ignorent les restrictions sociales, M. Johnson s’est retrouvé à éluder les questions de savoir s’il avait personnellement assisté à un événement le 20 mai 2020.

ITV News avait rapporté que le secrétaire privé principal du Premier ministre, Martin Reynolds, avait invité plus de 100 personnes par e-mail à une soirée « apportez votre propre alcool » dans l’enceinte de la résidence du Premier ministre à Westminster ce jour-là « pour profiter du beau temps ». .

Au moment du rassemblement présumé, des contrôles stricts sur la mixité sociale étaient en place, interdisant aux ménages de se mélanger, les écoles étaient fermées à la plupart des élèves et les pubs, restaurants, discothèques, stades sportifs, cinémas et théâtres étaient tous fermés.

Les règles étaient si strictes à l’époque que la police a poursuivi des personnes pour avoir organisé des fêtes chez elles, érigé des points de contrôle aléatoires dans certaines régions et, dans le Derbyshire, utilisé des drones pour surveiller les sites de beauté dans le but de mettre fin aux pique-niques illicites.

Les forces de police d’Angleterre et du Pays de Galles ont infligé 14 244 amendes pour violation des lois de verrouillage entre le 27 mars et le 11 mai 2020, selon les chiffres du Conseil national des chefs de police, interrompant également les manifestations politiques et les rencontres sociales dans des zones ouvertes comme Hyde Park en centre de Londres dans le but d’arrêter la propagation du virus.

Une heure avant que le rassemblement en question n’ait eu lieu, le ministre du Cabinet Oliver Dowden avait déclaré au public lors d’une conférence de presse en direct sur l’épidémie de Covid-19 : « Vous pouvez rencontrer une personne extérieure à votre foyer dans un lieu public extérieur. lieu, à condition de rester à deux mètres l’un de l’autre.

Les gens ne seraient pas autorisés à se réunir à l’extérieur par groupes de six jusqu’au 1er juin.

Néanmoins, M. Johnson et sa partenaire de l’époque (maintenant épouse) Carrie Johnson faisaient partie des 30 à 40 personnes qui auraient assisté à la garden-party dans une indifférence joyeuse face aux difficultés endurées par l’électorat, après avoir répondu au joyeux courriel d’invitation de M. Reynolds.

Selon ITV, à qui une copie a été divulguée, on pouvait y lire : « Salut à tous. Après ce qui a été une période incroyablement chargée, il serait agréable de profiter au maximum du beau temps et de prendre un verre à distance sociale dans le jardin n ° 10 ce soir. Rejoignez-nous à partir de 18h et apportez votre propre alcool !

Une source a dit L’indépendant le Premier ministre avait en effet « traîné » avec le personnel pendant au moins une heure alors qu’ils renversaient des boissons.

Cependant, tous les récipiendaires n’étaient pas si enthousiastes à l’idée d’y assister, un membre du personnel ayant répondu « Est-ce pour de vrai ? » Un autre, selon la BBC, a envoyé un texto : « Um. Pourquoi Martin [Reynolds] encourager un rassemblement de masse dans le jardin ? »

La fête était prévue cinq jours seulement après qu’une autre soirée fromage et vin aurait eu lieu dans le même lieu, un événement qui fait déjà l’objet de l’enquête de Mme Gray (elle a été nommée secrétaire du Cabinet remplacé Simon Case après qu’il se soit récusé de l’enquête après qu’il a été révélé qu’il avait eu connaissance d’un quiz festif organisé dans son propre département), ainsi que d’au moins quatre autres événements sociaux.

La haute fonctionnaire Sue Gray mène une enquête sur d’éventuelles fêtes enfreignant les règles organisées au n ° 10 et ailleurs au gouvernement (PENNSYLVANIE)

Une source a également déclaré L’indépendant il y avait « plus de fêtes » qui seraient révélées si Mme Gray « obtenait les informations qu’elle devait obtenir ».

Cependant, ils ont ajouté qu’il était « profondément erroné » que les responsables soient « blâmés » lorsque leurs actions ont été sanctionnées par le Premier ministre.

« Il était là pour [the parties], » ils ont dit. «Il a encouragé les gens à boire et a bu lui-même. Et c’était un mensonge flagrant pour le No 10 de suggérer qu’il n’y avait rien qui puisse être décrit comme [a party]. C’était choquant qu’ils aient même essayé de prétendre cela.

Ces événements, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur au n° 10, ont eu lieu à plusieurs reprises et n’étaient « certainement pas des réunions de travail », ont-ils ajouté.

Ce qui est intéressant car lorsque M. Johnson a finalement abordé la question lors des questions du Premier ministre le 12 janvier à la Chambre des communes, il a confirmé qu’il avait assisté à la réunion du jardin pendant environ 25 minutes avec l’intention de remercier son personnel pour ses efforts au cours de la pandémie tout en affirmant, de manière quelque peu improbable : « Je croyais implicitement que c’était un événement de travail. »

Il s’est excusé, a exprimé de l’empathie pour la fureur du public à la lumière des sacrifices personnels que des millions de personnes avaient consentis et a imploré ses détracteurs d’attendre le résultat de l’enquête de Mme Gray avant de porter un jugement.

Cela a coupé peu de glace avec le chef de l’opposition, Sir Keir Starmer, qui a décrit le Premier ministre comme un « spectacle pathétique d’un homme qui a manqué de route » et « sans honte », a tourné en dérision son mea culpa comme « sans valeur » après « des mois de tromperie et tromperie »et l’a appelé à démissionner, le dédain bouillonnant dans sa voix provoquant des rires de tout le Parlement tandis que les membres du banc de front de M. Johnson étaient assis le visage impassible derrière leurs masques Covid.

Depuis lors, des nouvelles de plus de partis ont émergé, avec Le télégraphe quotidien rapportant que le personnel de Downing Street a assisté à deux événements distincts le 16 avril 2021, la veille des funérailles du prince Philip, qui ont vu la reine s’asseoir seule conformément aux règles strictes de Covid alors qu’elle faisait ses adieux à son mari de 73 ans.

Les deux événements auraient laissé des fêtes au personnel travaillant dans l’équipe interne du Premier ministre. L’un aurait été détenu pour James Slack, alors directeur des communications de M. Johnson, et l’autre pour son photographe personnel.

Des témoins ont déclaré que «l’alcool excessif» était ivre, les participants ont dansé sur de la musique DJ par un conseiller spécial au-delà de minuit et, à un moment donné, un membre du personnel a été envoyé à la succursale locale de Co-op pour remplir une valise avec des bouteilles de vin .

D’autres rapports alléguaient que Mme Johnson avait assisté à la célébration des fiançailles d’un ami enfreignant les règles en septembre 2020, l’incitant à s’excuser pour un « manque de jugement », et que le Premier ministre avait prononcé un discours lors d’un autre départ en décembre 2020, cette fois pour la défense. conseiller capitaine Steve Higham.

Le Premier ministre a depuis monté une défense encore plus absurde de ses actions, déclarant à Sky News à propos de la fête du 20 mai que « personne ne m’a averti que c’était contre les règles », ignorant plutôt le fait qu’il les avait lui-même établies.

M. Johnson, qui a remporté une victoire écrasante aux élections générales de décembre 2019 juste avant le début de la pandémie, a fait l’objet d’un examen minutieux de l’affaire au cours des six dernières semaines après la diffusion d’une vidéo montrant son personnel riant et plaisantant d’avoir hébergé un secret Fête de Noël pendant le verrouillage de l’hiver 2020, qui a provoqué la démission en larmes de la porte-parole Allegra Stratton le mois dernier.

Des allégations ultérieures ont suivi concernant une série de fêtes qui semblent avoir eu lieu en 2020, y compris également des départs pour les aides-soignants Lee Cain (13 novembre) et Cleo Watson (27 novembre) et une série de fêtes de Noël départementales en décembre, dont une à laquelle l’ancien candidat conservateur à la mairie de Londres Shaun Bailey a été photographié (14 décembre) et le quiz festif virtuel auquel le Premier ministre lui-même a participé via Zoom (15 décembre).

Ce scandale sérialisé – faisant suite aux allégations de sleaze Tory, aux questions sur l’attribution de contrats lucratifs Covid et aux incohérences dans les comptes rendus sur la façon dont le coût de la rénovation du propre appartement de M. Johnson a été couvert – a suscité la dérision populaire, provoquant le ridicule des comédiens et des personnalités de la télévision et les critiques de l’opposition.

Alors que Sir Keir a été écarté de l’isolement avec Covid, son adjointe Angela Rayner a déclaré que les révélations étaient « méprisables » et que M. Johnson avait « constamment montré qu’il ne respectait pas les règles qu’il met en place pour le reste d’entre nous ».

« Au moment où cette fête a eu lieu, des travailleurs clés en première ligne travaillaient 24 heures sur 24 pour assurer notre sécurité à tous, les gens souffraient de solitude et de perte dans des circonstances incroyablement difficiles, et pour la majorité du pays, notre liberté était limitée à une vie quotidienne. marcher », a-t-elle ajouté.

Le bureau de M. Johnson a depuis été accusé de « se cacher derrière des enquêtes » pour ses douleurs, mais Edward Argar, un ministre subalterne de la Santé, a déclaré qu’il comprenait le mal que les reportages des médias sur les partis causeraient.

« Je peux comprendre le mal que ces rapports, ces allégations, auront causé, en particulier pour ceux qui ont perdu des êtres chers », a déclaré M. Argar à Sky News.

« Il ne serait pas approprié… que je commente ces conversations en cours ou son enquête en cours. Nous devons donner un espace pour conclure cette enquête.

Boris Johnson « sous le mépris », déclare le porte-parole de Bereaved Families for Justice

Mais beaucoup seront naturellement indignés par les derniers développements, en particulier compte tenu des contradictions éhontées entre le comportement apparent de M. Johnson et ce qu’il avait à dire à l’époque.

Lors d’une autre conférence de presse de Downing Street sur la pandémie le 25 mai 2020, cinq jours seulement après la soirée «apportez votre propre alcool», le Premier ministre a répondu à une question d’un membre du public en disant: « N’hésitez pas à parler aux gens à vous-même si vous sentez qu’ils ne respectent pas les règles. Mais la police interviendra si nécessaire et encouragera les gens à respecter la loi.

Cela se produit maintenant également dans ce cas, la police métropolitaine déclarant qu’elle a contacté le Cabinet Office au sujet de « violations présumées du règlement sur la protection de la santé à Downing Street le 20 mai 2020 ».