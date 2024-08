Cela fait plus d’un an que sept corps ont été découverts à Henryetta, dans l’Oklahoma, et la police a confirmé quelques jours plus tard que Jesse McFadden, un violeur condamné, avait tué cinq adolescents, sa femme, puis lui-même.

Dans les jours qui ont suivi la nouvelle de la tragédie, les familles ont commencé à exprimer leur chagrin insondable et les experts juridiques ont déclaré que le massacre « n’aurait jamais dû se produire », soulignant les échecs du système de justice pénale de l’État en se basant sur les antécédents criminels de McFadden.

Étape par étape, voici ce que nous savons de l’affaire, ce qui s’est passé au cours de l’année dernière et vers quoi la conversation pourrait tourner après le meurtre de masse.

7 corps retrouvés après une soirée pyjama en Oklahoma

Le lundi 1er mai 2023, les autorités sont arrivées dans une propriété en location et ont déterminé que Jesse McFadden avait assassiné sa femme, Holly Guess, 35 ans ; ses enfants, Rylee Elizabeth Allen, 17 ans ; Michael James Mayo, 15 ans ; et Tiffany Dore Guess, 13 ans, et leurs deux amies Ivy Webster, 14 ans, et Brittany Brewer, 15 ans, qui étaient venues pour une soirée pyjama.

Les meurtres ont eu lieu dans la maison que McFadden louait à Henryetta, dans l’Oklahoma.

Victimes d’Henryetta Rangée du haut – Cette photo non datée fournie par Janette Mayo montre de gauche à droite, Tiffany Guess, Michael Mayo et Rylee Elizabeth Allen (Avec l’aimable autorisation de Janette Mayo via AP) Rangée du bas – Brittany Brewer, à gauche, et Ivy Webster. Photo via la collecte de fonds GoFundMe.

Ce qui s’est passé?

Le dernier week-end d’avril 2023, Ivy et Brittany, ainsi qu’au moins deux autres filles qui ont refusé, ont reçu des invitations pour venir chez Tiffany, aller au centre commercial et passer la nuit.

Jesse McFadden est venu chercher Brittany vers midi samedi, et le plan était d’emmener les filles faire du shopping au centre commercial et à Main Event, un centre de divertissement familial, à Tulsa. Ivy a parlé à sa mère sur Snapchat toute la nuit, a déclaré sa mère Ashleigh Webster.

Le lendemain matin, les parents d’Ivy et Brittany ont reçu des messages de leurs filles leur annonçant qu’elles se rendaient à la propriété familiale de McFadden à McAlester. Lundi, les parents des filles ont compris que quelque chose n’allait pas lorsqu’ils ont vu que ni Brittany, ni Ivy, ni Tiffany, ni Michael, ni Rylee n’étaient dans le bus scolaire au moment où il passait.

Entre samedi soir et lundi, les autorités affirment que McFadden a tiré une balle dans la tête de sa femme, de ses trois enfants et de leurs deux amis adolescents avant de se suicider.

Les corps ont été retrouvés éparpillés un peu partout sur la propriété, chacun avec des blessures par balle à la tête, certains près d’un ruisseau et d’autres dans une zone boisée. Les enquêteurs ont déclaré que les victimes avaient reçu entre une et trois balles dans la tête.

Qu’ont découvert les forces de l’ordre lors de la fouille de la propriété ?

Les agents qui se sont rendus au domicile le matin du 1er mai ont trouvé la porte d’entrée entrouverte, selon les documents du mandat de perquisition.

Les documents montrent que les victimes ont récupéré sur les lieux le 1er mai un téléphone portable cassé, quatre douilles usagées, des munitions réelles, deux tours d’ordinateur, deux clés USB, un pistolet 9 mm, une couverture, des lunettes, un sac en plastique, des lunettes de soleil, une lampe de poche, une cigarette et des médicaments.

Le Bureau d’enquête de l’État de l’Oklahoma a repris l’affaire le 6 mai en raison de plaintes selon lesquelles des preuves avaient été laissées dans la maison.

L’OSBI a déclaré dans un communiqué de presse que ses agents « ont communiqué avec les familles concernées, s’efforçant de les tenir informées des progrès et des priorités dans cette affaire, et traitant sans relâche les éléments, menant des entretiens, recherchant des lieux et des propriétés supplémentaires, et obtenant des renseignements et des documents ».

« Cela n’aurait jamais dû arriver. » Le procès retardé de McFadden avant les meurtres d’Henryetta suscite des appels à une réforme

Les rapports d’autopsie confirment que deux personnes ont été agressées sexuellement

Les autopsies de six victimes de meurtres de masse confirment que toutes ont reçu une balle dans la tête et que deux d’entre elles présentaient des blessures compatibles avec une agression sexuelle.

Les deux invitées à la soirée pyjama, Ivy Webster, 14 ans, et Brittany Brewer, 15 ans, présentaient des blessures contondantes au niveau des parties génitales, ont noté les pathologistes dans les rapports.

L’épouse, identifiée dans le rapport par son nom d’épouse, présentait des blessures par balle à la tête et des écorchures aux bras et aux jambes, a noté un médecin légiste. Des écorchures ont également été trouvées sur ses enfants, selon les rapports.

En mai, un adjoint du shérif du comté d’Okmulgee avait déclaré au père, à la mère et à la grand-mère de Webster qu’elle avait été violée. Le 4 mai, le médecin légiste en chef avait également déclaré au journal The Oklahoman que certaines victimes avaient peut-être été agressées sexuellement.

Qui est Jesse McFadden ?

Jesse McFadden a eu une histoire mouvementée avec la loi bien avant les meurtres d’Henryetta.

Né au Kansas, il a abandonné l’école après la neuvième année, selon les archives. Il vivait à McAlester lorsqu’il a commencé à avoir des ennuis avec la justice, la première fois pour possession de bière alors qu’il était mineur. En 2002, il a admis avoir volé plus de 80 000 dollars à son grand-père et a plaidé coupable d’un crime grave – vol qualifié dans une maison d’habitation. Et en 2003, il a été arrêté deux fois pour conduite avec un permis suspendu.

En 2003, McFadden a été condamné à 20 ans de prison après avoir plaidé non coupable du viol d’une jeune fille de 17 ans sous la menace d’un couteau.

En prison en 2013, McFadden a été arrêté pour la première fois avec un téléphone portable après qu’une femme a signalé qu’il lui envoyait des SMS depuis trois mois, selon les archives.

Il a été arrêté à nouveau avec un téléphone portable en 2016 et a ensuite été inculpé en 2017 de crimes sexuels sur la base d’éléments trouvés sur le téléphone : un chef d’accusation de sexting avec un mineur et un deuxième chef d’accusation de possession de pornographie juvénile.

Malgré ces fautes et d’autres, McFadden a été libéré le 30 octobre 2020, après avoir purgé 85 % de sa peine. Il a purgé sa peine selon les calculs du Département des services correctionnels qui lui ont accordé des crédits pour des éléments tels que son bon comportement et le temps passé en prison.

À sa sortie de prison, McFadden a été arrêté et placé dans la prison du comté de Muskogee pour l’affaire sexuelle de 2017, mais il a été libéré peu de temps après sous caution de 25 000 $.

Au cours des cinq années suivantes, l’affaire a été retardée à plusieurs reprises.

Il devait comparaître devant le tribunal pour des accusations de pornographie juvénile le 1er mai, le jour où les corps de ses victimes ont été retrouvés.

Loi sur les chevaliers : les familles demandent des changements dans les lois sur les délinquants sexuels en Oklahoma pour éviter de futures tragédies

Les membres de la famille des victimes ont travaillé avec le représentant Scott Fetgatter, R-Okmulgee, pour rédiger Projet de loi 3992appelé Loi des Chevaliers, qui obligerait les personnes reconnues coupables de certains crimes sexuels contre des enfants à purger 100 % de leur peine.

Dans l’affaire Henryetta en 2023, les enquêteurs ont découvert que le violeur condamné Jesse McFadden était sorti de prison lorsque, selon la police, il a assassiné sa femme, ses enfants et leurs deux amis qui étaient venus passer la nuit chez lui.

McFadden a été accusé d’avoir commis ces crimes de pornographie juvénile alors qu’il purgeait une peine de 20 ans pour une condamnation pour viol au premier degré en 2003. Mais il a été libéré de prison en octobre 2020 après avoir purgé 85 % de sa peine.

Il devait comparaître devant le tribunal le jour où les corps de ses victimes ont été retrouvés.

La proposition a été adoptée par la Chambre de l’Oklahoma en mars 2024 et est passée au Sénat, mais n’a pas été approuvée à la fin de la session législative.

