Tout ce que nous savons sur l’effondrement «horrible» du bâtiment de l’Iowa alors que les efforts de sauvetage se poursuivent

Rles efforts de sauvetage ont été annulés un jour après l’effondrement d’un immeuble résidentiel à Davenport, Iowa.

Une section arrière du complexe d’appartements de six étages situé au 324, rue Main s’est effondrée vers 17 heures dimanche.

Huit personnes ont été sauvées de l’épave et aucun décès n’a été signalé, selon le chef des pompiers de Davenport, Michael Carlsten.

Cependant, Pauletta Joeanna a dit L’indépendant lundi soir que son arrière-grand-mère Lisa Brooks est toujours portée disparue après avoir été piégée dans l’épave alors qu’elle tentait d’échapper à l’effondrement. Mme Brooks, qui vivait dans l’appartement 403, était au téléphone avec un autre parent lorsqu’elle a soudainement raccroché.

La recherche va maintenant passer à sa phase de récupération, car la démolition est prévue pour mardi matin, selon les dirigeants de la ville.

Bien que la cause de l’effondrement n’ait pas été déterminée, certains résidents ont décrit le son qu’il a créé comme une « explosion ». M. Carlsten a également déclaré lors d’une conférence de presse que plusieurs appels au 911 avaient été passés par des habitants se plaignant d’une « forte odeur de gaz ».

Les résidents vivant dans la région ont signalé que le bâtiment était connu pour avoir des problèmes, y compris des dégâts d’eau visibles.

Voici tout ce que nous savons sur l’effondrement :

Ce qui s’est passé?

Les secouristes ont été appelés sur les lieux peu avant 17 heures ce dimanche. M. Carlsten a déclaré que l’arrière du complexe d’appartements s’était effondré et s’était séparé du bâtiment, qui abrite des appartements aux étages supérieurs et des entreprises au rez-de-chaussée.

Résident de l’immeuble Lexus Berry dit Le Quad-City Times qu’elle s’est échappée de justesse mais que sa femme et ses chats se sont retrouvés piégés lorsque le bâtiment s’est effondré. Mme Berry venait de prendre des photos d’une séparation entre un mur et la porte de la salle de bain avant d’essayer de se mettre en sécurité.

« Nous attrapons tous les deux nos chats, elle en a attrapé un, j’en ai attrapé un, je suis allé à la porte », a déclaré Mme Berry au point de vente. «Je l’ai regardée, et tout est tombé et tout est tombé sur moi, et j’ai à peine réussi à franchir la porte… Il ne restait plus rien là où je me tenais. Tout le reste avait disparu.

Les habitants de Davenport écoutent une mise à jour officielle sur l’effondrement du bâtiment lundi matin (PA)

Un pompier grimpe à travers l’épave du bâtiment effondré (PA)

Racontant les moments qui ont précédé l’effondrement, le résident du deuxième étage, Robert Robinson, a également déclaré au Quad-City Times qu’il est sorti pour une pause cigarette et qu’il est rentré au moment où les alarmes se sont déclenchées.

« Lorsque nous avons commencé à rentrer, les lumières se sont éteintes », a-t-il déclaré au journal. « Tout d’un coup, tout le monde a commencé à courir en disant que le bâtiment s’était effondré. Je suis content que nous soyons descendus quand nous l’avons fait.

M. Robinson et sa petite amie ont pu descendre l’ascenseur juste à temps, a-t-il déclaré.

« C’est horrible », a-t-il dit. « Nous n’avons nulle part où aller. Rien à manger. »

Qu’est-ce qui a causé l’effondrement?

La cause de l’effondrement n’a pas été déterminée, ont indiqué des responsables. Après avoir répondu à la scène, les autorités ont trouvé une fuite de gaz après l’effondrement et de l’eau avait également fui à travers les étages de la structure.

Rich Oswald, directeur du développement et des services de quartier de la ville de Davenport, a déclaré que des travaux étaient en cours à l’extérieur du bâtiment après des informations faisant état de chutes de briques du bâtiment la semaine dernière.

La démolition débutera mardi

Kyle Gripp, membre du conseil municipal, a déclaré dans une mise à jour lundi soir que le bâtiment n’est pas récupérable et qu’il sera démoli mardi. Aucun résident ne sera autorisé à retourner dans le bâtiment avant le début de la démolition en raison de son état instable.

« Le propriétaire de la propriété a reçu un avis et un ordre de démolition de la propriété », a déclaré M. Gripp.

« La propriété est actuellement sécurisée par un entrepreneur sur place cet après-midi et la démolition devrait commencer dans la matinée. »

Réparations en cours

Les résidents de l’immeuble se sont longtemps plaints de problèmes avec celui-ci. L’an dernier, près de 20 permis ont été déposés, principalement pour des problèmes de plomberie ou d’électricité, selon la Presse associée. Le dernier permis pour le bâtiment a été déposé le 2 mars et comportait « divers » dans la description.

Les responsables ont confirmé lors de la conférence de presse de lundi que le propriétaire de l’immeuble avait des permis pour effectuer des réparations sur les murs extérieurs.

La façade du bâtiment en briques rouges a été arrachée, exposant les appartements à l’intérieur (PA)

La partie arrière du bâtiment a été laissée exposée après la destruction de plusieurs appartements dimanche soir (Quad City Times)

Tadd Machovec, un entrepreneur de Davenport, a déclaré qu’il était à l’intérieur et qu’il travaillait à la mise en place d’une poutre de support lorsque le bâtiment s’est effondré.

Le résident Todd Wilson a déclaré avoir reçu un appel de la ville l’année dernière lui disant d’évacuer son appartement dans les 48 heures car des briques tombaient.

« Ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont changé de propriétaire et ils leur ont donné le temps de le réparer, mais ils ne l’ont pas fait correctement », a déclaré M. Wilson au Fois.

Jennifer Smith, dont l’entreprise est située dans le bâtiment, a déclaré avoir entendu parler de l’explosion pour la première fois par son mari, qui travaille pour Mid-American Energy.

«Il était de garde et a été appelé pour l’explosion d’un bâtiment au centre-ville. Nous ne savions pas que c’était notre bâtiment », a déclaré Mme Smith au Quad-City Times. «Cela semble mauvais, mais nous appelons la ville et déposons des plaintes depuis décembre. Notre salle de bain s’est effondrée en décembre.

Des équipes d’urgence travaillent sur les lieux d’un effondrement partiel d’un immeuble à Davenport, Iowa (PA)

Mme Smith a déclaré que les dégâts d’eau étaient apparents depuis qu’ils avaient emménagé dans leur espace en hiver. Le copropriétaire de son entreprise, Deonte Mack, a déclaré que des équipes de pompiers étaient dans le bâtiment pas plus tard que jeudi pour une inspection.

« Les locataires nous ont dit que le bâtiment allait s’effondrer », a déclaré Mme Smith.

Le Quad-City Times rapporte que le propriétaire du constructeur est Andrew Wold, 41 ans. Selon un profil publié sur le site Web du point de vente en 2016, M. Wold est un acheteur immobilier passionné avec un important portefeuille.

« J’aime acheter des blocs », a-t-il déclaré à l’époque. « J’aime pouvoir contrôler la zone, la contrôler en quelque sorte. »

Un numéro de téléphone fonctionnel pour M. Wold n’était pas immédiatement disponible lundi.

Assistance aux victimes

Plusieurs forces de l’ordre sont intervenues sur les lieux. Une ambulance aérienne a atterri sur le site de l’urgence dimanche soir pour transporter les victimes de l’effondrement, tandis que des unités K-9 et des équipes de recherche ont fouillé l’épave.

Les premiers intervenants de la région des Quad-Cities de l’Iowa et de l’Illinois ont terminé les opérations de sauvetage lundi après-midi. M. Carlsten a déclaré que personne ne serait pris au piège dans les décombres, mais les autorités n’ont pas été en mesure de localiser certains résidents de l’immeuble car ils n’ont pas de téléphone portable.

Un autobus scolaire passe devant l’épave après l’effondrement du bâtiment dimanche (Quad City Times)

Le maire Mike Matson a déclaré lors de la conférence de presse précédente qu’il avait parlé au gouverneur de l’État, Kim Reynolds, qui lui avait offert son aide dans la réponse à la catastrophe. Le gouverneur Reynolds a déclaré que les responsables du ministère de la Sécurité publique, de la Sécurité intérieure et de la gestion des urgences aidaient également à la réponse.

« C’est une scène active », a déclaré le maire. « Nous allons continuer à travailler, continuer à évaluer, dans le seul but d’essayer de trouver des gens et d’essayer de les faire sortir. »

Le Centre pour aînés actifs (CASI) sert de refuge aux personnes touchées. Les résidents ayant besoin d’un logement sont priés d’appeler la Croix-Rouge américaine au 1-800-Red-Cross pour plus de détails.