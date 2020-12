Le lancement du Xiaomi Mi 11 n’est qu’à quelques heures, et le smartphone deviendrait le premier à présenter le SoC phare Qualcomm Snapdragon 888. Aux côtés du Mi 11 vanille, la société de technologie chinoise aurait également dévoilé un modèle Pro avec le même processeur mobile. L’événement de lancement aura lieu en Chine à 19h30 CST Asie, ce qui se traduit par 17h00 IST. Ses précommandes commenceront probablement aujourd’hui, même si son lancement mondial devrait avoir lieu au début de l’année prochaine. Pour rappel, Xiaomi avait d’abord dévoilé la série Mi 10 en Chine en février de cette année, mais est arrivée sur les marchés internationaux un mois plus tard.

Au cours des dernières semaines, Xiaomi a confirmé plusieurs fonctionnalités pour la série Mi 11, y compris ses scores Geekbench. La société a affirmé que le Snapdragon 888 SoC vanilla Mi 11 avait atteint un score monocœur de 1135 et un score multicœur de 3818, ce qui est nettement supérieur au score monocœur de 780 et le score multicœur de 3388 du smartphone vanille Mi 10. Le fabricant chinois de smartphones a également annoncé que les prochains smartphones seraient dotés d’une toute nouvelle technologie d’affichage avec protection Corning Gorilla Glass Victus. Plus tôt cette année, Corning a annoncé que le Gorilla Glass Victus a une résistance aux rayures deux fois meilleure que le Gorilla Glass 6. On dit également qu’il est quatre fois mieux qu’un verre d’aluminosilicate concurrent. Le Mi 11 embarquera en outre la RAM LPDDR5 qui est la même technologie de RAM utilisée sur les smartphones Mi 10 et Mi 10 Pro.

Une autre mise à jour notable de la série Mi 11 est peut-être que sa boîte de vente au détail n’inclurait pas de brique de chargeur, similaire à ce qu’Apple avait annoncé avec sa dernière série d’iPhone 12. Xiaomi et Apple ont tous deux cité des raisons environnementales pour jeter le chargeur de la boîte. Fait intéressant, Xiaomi et Samsung se sont moqués d’Apple pour sa décision de retirer le chargeur USB de l’emballage.

D’autres rumeurs associées à la série Xiaomi Mi 11 incluent un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une configuration de triple caméra arrière. On dit que le vanilla Mi 11 abrite un capteur principal de 108 mégapixels, un tireur ultra grand-angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 5 mégapixels. D’autre part, la variante Pro est conçue pour contenir un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un tireur ultra grand angle de 48 mégapixels et d’un téléobjectif de 48 mégapixels. Plus tôt ce mois-ci, un pronostiqueur notable, qui s’appelle Digital Chat Station, a indiqué que le Mi 11 et le Mi 11 Pro emballeraient respectivement une batterie de 4780 mAh et de 4970 mAh. Selon les rumeurs, les deux smartphones prennent en charge une solution de charge rapide jusqu’à 55 W ainsi que la connectivité 5G.

En termes de prix, le Mi 11 vanille pourrait porter un prix de 4500 CNY, soit environ Rs 50,700 pour la variante de stockage de base 8 Go de RAM + 128 Go, tandis que sa variante 8 Go de RAM + 256 Go coûterait 4800 CNY (environ 54000 Rs). . Le haut de gamme de 12 Go de RAM + 256 Go de stockage coûtera en principe 5 200 CNY (environ 58 600 Rs). Un rapport distinct avait suggéré que le prix du Xiaomi Mi 11 Pro se situerait entre 5 299 CNY et 5499 CNY (environ 60 000 Rs et 62 000 Rs).