Tout ce que nous savons sur le film et la controverse

Le biopic de Donald Trump L’apprenti a fait ses débuts au Festival de Cannes lundi devant une salle comble et a reçu une standing ovation de huit minutes – mais tout le monde n’applaudit pas.

L’équipe juridique de l’ancien président a envoyé une lettre de cessation et d’abstention aux cinéastes pour bloquer la vente et la sortie du film aux États-Unis. L’avocat de Trump, David A. Warrington, a accusé les cinéastes de diffamation et d’ingérence électorale illégale, qualifiant le film de « concoction de mensonges ».

Les producteurs du film ont répondu, insistant sur le fait qu’il s’agit d’un « portrait juste et équilibré ».

Le film, réalisé par Ali Abbasi sur un scénario du journaliste Gabriel Sherman, raconte la montée de Trump, interprété par Sebastian Stan (Pam et Tommy), alors qu’il navigue dans le monde impitoyable de l’immobilier dans les années 1970 et 1980 à New York. Son tristement célèbre mentor, Roy Cohn, joué par Jeremy Strong (Succession), et sa première femme, Ivana, interprétée par Borat 2La star de Maria Bakalova, sont des figures centrales du film.

Les critiques ont été divisées, le Deadline qualifiant le film d' »histoire d’origine intelligente, précise et surprenante », tandis que le Guardian l’a qualifié de « une version caricaturale des premières années de l’idiot en chef Donald TrumpLe public et les critiques ont dénoncé une scène d’agression « explosive » – montrant le personnage de Stan en train de violer Ivana – qui a généré un débat autour du film. Pendant ce temps, alors que le vrai Trump siège au tribunal pour son procès secret en cours, son présidentiel de 2024 Le porte-parole de la campagne, Steven Cheung, a qualifié le film de « déchet ».

Le film aurait été terminé quelques jours avant sa première et suscite déjà la controverse. Voici ce que vous devez savoir.

Trump menace de porter plainte

Cheung a déclaré lundi dans un communiqué que l’équipe de Trump prévoyait d’intenter une action en justice « pour répondre aux affirmations manifestement fausses de ces faux cinéastes ».

Il a qualifié le film de « pure fiction qui sensationnalise des mensonges longtemps démystifiés » et a ajouté : « Il s’agit d’une ingérence électorale de la part des élites hollywoodiennes, qui savent que le président Trump reprendra la Maison Blanche et battra le candidat de son choix parce que rien de ce qu’ils ont fait n’a été efficace. travaillé. »

Mercredi, Warrington a envoyé une lettre de cessation et d’abstention de trois pages à Abbasi et Sherman, écrivant : « Le film se présente comme une biographie factuelle de M. Trump, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Il s’agit d’un mélange de mensonges qui diffame régulièrement le président Trump et qui constitue une ingérence étrangère directe dans les élections américaines.»

La lettre attaquait les cinéastes et rejetait les déclarations passées qu’ils avaient faites à propos de Trump. Par exemple, Strong a comparé la rhétorique de Trump à celle de Joseph Staline, Mao Zedong et Joseph Goebbels dans une déclaration qu’Abbasi a lue à haute voix lors d’une conférence de presse à Cannes. Il accuse également Sherman, qui couvre la politique pour Vanity Fair, d’être atteint du « syndrome de dérangement de Trump » en raison de sa couverture de l’homme politique. La lettre donnait aux cinéastes un délai du 27 mai pour répondre.

Vendredi, les cinéastes ont publié une déclaration disant : « Le film est un portrait juste et équilibré de l’ancien président. Nous voulons que tout le monde le voie et décide ensuite.

Abbasi n’a pas été perturbé par les menaces de procès à Cannes.

« L’équipe de Donald devrait attendre de regarder le film avant de commencer à nous poursuivre », a déclaré le réalisateur lors d’une conférence de presse. « Tout le monde parle de ses poursuites contre beaucoup de gens. Mais ils ne parlent pas de son taux de réussite.

Qu’est-ce que L’apprenti à propos de?

Le titre fait référence à l’émission de télé-réalité mettant en vedette et produite par Trump lui-même, diffusée sur NBC de 2004 à 2017. Le film raconte l’histoire de l’ancien président en tant que promoteur immobilier new-yorkais avant son incursion en politique. Il montre Trump construisant son empire sous l’influence de Cohn, un avocat redouté qui l’a pris sous son aile et qui plus tard est décédé des suites de complications liées au sida en 1986, ce qui est également mis en avant dans le film.

Cohn enseigne à Trump comment être implacable et impitoyable dans les affaires alors que le magnat de l’immobilier traverse un mariage difficile avec Ivana, une dépendance aux pilules et un père éloigné en Fred Trump, joué par Martin Donovan.

Comment le film a été reçu

Dès mardi, L’apprenti avait reçu une note de 52 sur 100 à Métacritiquesur la base de neuf avis, et un score de 69 % sur Tomates pourriesbasé sur 13 avis.

Plusieurs médias en ont appelé plusieurs «explosif » scènes, y compris le viol présumé, la dysfonction érectile et Trump subissant une greffe de cheveux ainsi qu’une liposuccion. Rolling Stone a décrit le film comme étant davantage une histoire d’amour entre Trump et Cohn, l’assimilant à des films comme Frankensteinà propos d’un savant fou qui «regarde sa création se transformer en monstre.»

Bien que le film ne soit pas vraiment sympathique à l’égard de Trump, selon le New York Times, le média a déclaré qu’il s’agissait d’une tentative de «explique au moins» comment il est devenu l’une des personnalités politiques les plus polarisantes de l’histoire.

Que disent ses étoiles ?

Dans un déclaration écrite par Strong, lu à haute voix par Abbasi lors d’une conférence de presse à Cannes mardi, l’acteur a déclaré que le film offre un aperçu de la psychologie de Trump et de ses attaques contre les médias, qui, selon lui, ont été façonnées pendant l’apprentissage de Trump sous Cohn dans les années 1980.

Stan a admis qu’il « a dû prendre ses distances » avec le Trump d’aujourd’hui pour donner une performance authentique de ses premières années : « Il y a beaucoup de choses à voir, à regarder et à lire sur les interviews qu’il a données à cette époque », a-t-il déclaré.

Maria Bakalova incarne Ivana Trump, dont l’actrice dit être « tombée amoureuse » pendant le tournage L’apprenti. (Films sur mesure)

Bakalova, qui incarne la première épouse de Trump, Ivana, décédée en juillet 2022 à l’âge de 73 ans, a déclaré qu’elle était « tombée amoureuse » du mannequin et femme d’affaires née en Tchécoslovaquie, qu’elle qualifiait d' »en avance sur son temps ».

« C’est inspirant de voir quelqu’un poursuivre ses rêves, ses ambitions, motivé par l’idée de les réaliser », a déclaré l’actrice d’origine bulgare.

En ce qui concerne la projection du film à l’ancien président, Abbasi s’est dit plus que disposé à le faire.

« Je ne pense pas nécessairement que ce soit un film qu’il n’aimerait pas », a déclaré le réalisateur lors de la conférence de presse. « Je lui proposerais d’aller le rencontrer où il veut et de parler du contexte du film, d’avoir une projection et de discuter ensuite – si cela intéresse quelqu’un dans la campagne Trump. »

Une scène de viol controversée

Une scène du film montre Trump disant à Ivana qu’il n’est plus attiré par elle avant de la jeter au sol et de l’agresser sexuellement dans leur appartement new-yorkais. La scène a déclenché une controverse à Cannes, selon Variety, une femme du public la qualifiant de « dégoûtante ».

Dans le livre de 1993 Lost Tycoon : Les nombreuses vies de Donald J. Trump, il a été rapporté qu’Ivana avait révélé lors de sa demande de divorce au début des années 1990 que Trump l’avait violée en 1989. Elle a désavoué ces affirmations en 2015, insistant sur le fait que l’histoire est « totalement sans fondement ».

Dan Snyder de la NFL n’est pas content

Le milliardaire Dan Snyder, ancien propriétaire des Washington Commanders et donateur de longue date des campagnes politiques de Trump, était un investisseur dans le film et pensait que ce serait un portrait flatteur de Trump. Après avoir vu un extrait du film en février, Snyder est devenu « furieux » de la scène de viol, selon Variety, et a commencé à envoyer des lettres de cessation et d’abstention à Cinématiquequi a produit le film.

Le président de Kinematics, Emanuel Nuñez, insiste cependant sur le fait que Snyder n’a jamais été impliqué dans les aspects créatifs du film : « Toutes les décisions créatives et commerciales impliquant L’apprenti ont toujours été et continuent d’être réalisés uniquement par Kinematics », a-t-il déclaré à Variety.

Quand le film sortira-t-il ?

À partir de maintenant, L’apprenti n’a pas conclu d’accord de distribution aux États-Unis, selon le New York Times. Cependant, le film a été vendu à Cannes à StudioCanal, qui sortira le film au Royaume-Uni et en Irlande plus tard cette année.

Abbasi a déclaré qu’il espérait le publier à la mi-septembre, à l’occasion des débats présidentiels. Le Washington Post rapports qu’il y a eu un intérêt « intense » de la part des acheteurs à Cannes et que les parties intéressées ont dû se faire accompagner d’avocats en raison de la menace imminente d’un procès.