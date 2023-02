Tout ce que nous savons sur le film de suite – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Tornade était différent de tout ce que les cinéphiles avaient vu auparavant lors de sa sortie en 1996. Le film catastrophe épique, sur un groupe de chasseurs de tempêtes amateurs essayant de déployer des recherches sur les tornades dans l’Oklahoma, présentait des effets visuels révolutionnaires qui ont séduit le public. Le film a été un succès retentissant, rapportant près de 500 millions de dollars dans le monde et remportant deux nominations aux Oscars pour les meilleurs effets visuels et le meilleur son. Il a fallu plus de 25 ans jusqu’à ce qu’il soit finalement annoncé qu’un film de suite tant attendu, intitulé Tornadessort.

Tornade était un film en avance sur son temps, et la suite ne manquera pas d’époustoufler le public lorsqu’elle arrivera dans les salles. Voici tout ce que vous devez savoir sur Tornadesy compris la date de sortie, le casting, etc.

Tornade 2 Confirmé

Les plans initiaux d’un Tornade le redémarrage d’Universal Pictures a commencé en juin 2020. À l’époque, La variété rapporté que Top Gun : Maverick directeur Joseph Kosinski était en pourparlers pour réaliser le film. Plus de deux ans plus tard, en octobre 2022, Date limite signalé que Universal Pictures et Steven SpielbergLa société de production de, Amblin Entertainment, rencontrait des réalisateurs pour se lancer dans la suite, dont le titre a été confirmé Tornades à ce moment. Spielberg, qui était producteur du premier film, aurait lu le scénario de la suite et aurait aidé à faire passer le projet au vert.

Les Tornade la suite a été confirmée comme se produisant en décembre 2022, ainsi que la date de sortie annoncée. Lee Isaac Chung a également été annoncé comme directeur, par La variété.

Date de sortie

Tornades devrait sortir dans les salles de cinéma le 19 juillet 2024. Cela fait près de 30 ans que le film original est sorti le 10 mai 1996. Le tournage de la suite devrait commencer au début de 2023 à Los Angeles, selon un rapport de MovieWeb.

Distribution et équipe

Jeter

Aucun acteur n’a encore été confirmé pour Tornades. Il y aura probablement des mises à jour sur le casting une fois le tournage commencé. Le film original mettait en vedette Hélène Hunt, Bill Paxton, Cary Elwes, Jami Gertz, Loïs Smith, Alan Ruck, Phillip Seymour Hoffmann, Jérémy Davieset Champ de Todd. Les fans espèrent que nous récupérerons une partie de la distribution originale pour la suite. Malheureusement, deux de ces acteurs – Bill Paxton et Phillip Seymour Hoffman – sont décédés. Date limite signalé précédemment que le Tornades L’équipe veut que Helen Hunt revienne en tant que Dr Jo Harding, mais son retour n’a pas encore été confirmé.

Équipage

Tandis que Tornade a été dirigé par Jean de Bontla suite sera dirigée par Lee Isaac Chang. Lee est le récipiendaire de deux nominations aux Oscars pour la réalisation et l’écriture du film 2020 Minari. Le scénario de Tornades a été écrit par Le revenant co-auteur Mark L.Smithselon La variété. La collaboration de Steven Spielberg Franck Marshall produit la suite.

De quoi parleront les “Twisters” ?

Un complot officiel pour Tornades n’a pas encore été révélé. Date limite précédemment signalé que la suite allait se concentrer sur Jo (Helen Hunt) et la fille de Bill (Bill Paxton), qui a également une passion pour la chasse aux tempêtes comme ses parents. Cela semble être le moyen idéal d’honorer le regretté Bill Paxton, ce que les fans espèrent voir dans la suite. HollywoodLa Vie continuera à donner des mises à jour sur Tornades quand ils rentrent !

