Tout ce que nous savons sur la suite possible – Hollywood Life

Crédit d’image : Everett Collection

Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan sont « ouverts » à un Horrible vendredi suite.

et sont « ouverts » à un Horrible vendredi suite. Le premier film est sorti le 6 août 2003.

Jamie Lee a discuté d’une suite avec Disney.

‘Variety’ a rapporté en mai 2023 qu’une suite est en préparation !

Pendant près de 20 ans, il y a eu peu de discussions sur un potentiel Horrible vendredi suite. Les fans ont absolument adoré Marquer les eaux-film comique réalisé sorti en 2003 qui mettait en vedette Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan en tant que mère et fille qui changent de corps grâce à un biscuit chinois magique. Mais quand Lindsay a cessé d’agir, il semblait qu’une suite ne se produirait jamais.

Lindsay a fait son retour d’actrice en 2022 avec le film de vacances Tomber pour Noël, qui a inspiré Jamie Lee à finalement admettre qu’elle a été en contact avec Disney pour faire un Horrible vendredi suite. Lindsay a confirmé plus tard qu’elle était à bord, donc les fans espèrent plus que jamais une suite. Lindsay et Jamie Lee ont alimenté plus de feu de suite après leur récente interview avec Le New York Times. Mon 10 mai, des rapports ont émergé selon lesquels la suite de la comédie bien-aimée est en préparation!

Y aura-t-il un Vendredi bizarre 2?

Disney a mis Vendredi bizarre 2 dans les travaux, selon un Variété rapport en mai 2023! Le point de vente a rapporté le mercredi 10 mai que deux décennies plus tard, Jamie Lee et Lindsay devraient revenir dans leurs rôles d’origine, avec Élysée Hollander création du scénario.

Jamie Lee est apparu sur La vue en octobre 2022 et a admis qu’elle avait « déjà écrit à Disney » pour faire Vendredi bizarre 2. « Je suis très ouverte sur le plan créatif », a-t-elle déclaré. « Amène le. Laissez-moi être la grand-mère. Laisse-moi être la vieille grand-mère qui change de place [with Lindsay’s character]. Alors Lindsay devient la grand-mère sexy qui est toujours heureuse avec Marc Harmon de toutes les manières, vous seriez heureux avec Mark Harmon », a ajouté Jamie Lee. « Tout simplement, j’aimerais voir Lindsay être la grand-mère sexy, et j’aimerais me voir essayer de m’occuper des tout-petits aujourd’hui. »

En février 2023, Jamie Lee a déclaré Variété lors d’un événement que cela se produirait. « Ça va arriver », avait-elle dit à l’époque. « Sans dire qu’il se passe officiellement quoi que ce soit, je vous regarde en ce moment et je dis : ‘Bien sûr que ça va arriver.’ Ça va arriver.

Qu’est-ce que Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan ont dit à propos de Vendredi bizarre 2?

« Alors que je faisais le tour du monde avec Halloween se termineles gens voulaient savoir s’il y aurait un autre Horrible vendredi« , a déclaré Jamie Le New York Times. « Quelque chose a vraiment touché une corde sensible. Quand je suis revenu, j’ai appelé mes amis de Disney et j’ai dit : « On dirait qu’il y a un film à faire. »

Lindsay a ajouté: «Jamie et moi sommes tous les deux ouverts à cela, nous laissons donc cela entre les mains. Nous ne ferions que quelque chose que les gens adoreraient absolument.

Jamie Lee a parlé de Vendredi bizarre 2 à plusieurs reprises fin 2022. Avant son apparition sur La vuea-t-elle déclaré à un fan lors d’un événement presse pour son film d’horreur Halloween se termine qu’elle ferait « absolument » la suite. « Lindsay Lohan et moi sommes amis. Lindsay Lohan et moi textons. Elle m’a envoyé un texto l’autre jour », a également partagé Jamie Lee.

Lindsay, qui a joué la rebelle adolescente Anna Coleman dans le film, a finalement évoqué son implication dans la suite possible lors de son apparition sur Jimmy Fallon‘s talk show le 11 novembre. [her and Jamie Lee] en a parlé, oui », a confirmé Lindsay, avant d’expliquer à quel point elle était « excitée » par le pitch de Jamie Lee pour la suite. « Nous serions tous les deux dedans », a déclaré le Méchantes filles star a également dit.

Après les commentaires de Lindsay, une source proche de la star a confirmé HollywoodLa Vie qu’elle a été en contact avec Jamie Lee au sujet du projet tant attendu. « [Lindsay and Jamie Lee] sont certains qu’ils vont y arriver et ils ont autour d’eux une tonne de personnes incroyablement talentueuses et volontaires qui sont extrêmement déterminées à faire démarrer ce projet et à le mettre en œuvre », a expliqué l’initié. « Ils ont déjà développé une intrigue et discutent avec plusieurs studios et producteurs différents qui sont tous extrêmement intéressés. »

La source a également déclaré: «Pour Lindsay, la boucle est bouclée. Elle obtient une seconde chance dans sa carrière et elle est déterminée à bien faire les choses cette fois. Quand elle a fait Horrible vendredi, qui l’a catapultée dans la célébrité. Alors qu’elle est au sommet de son retour massif, elle sait que ce film signifiera beaucoup pour elle, tout comme pour Jamie Lee.

La dernière mise à jour sur Vendredi bizarre 2 est venu de Jamie Lee à Le journaliste hollywoodien‘s Annual Women in Entertainment Gala le 8 décembre. L’actrice nominée aux Oscars a déclaré E ! Nouvelles, « Nous sommes tous prêts à le faire. Ce n’est pas à nous maintenant. Mais je pense que tous ceux qui ont besoin de savoir, savent, et clairement nous sommes en conversation. Lorsqu’on lui a demandé où son personnage Tess Coleman, une thérapeute, serait aujourd’hui, Jamie Lee a répondu: «C’est trop tôt pour le dire. Je suppose que je vais être grand-mère.

Alors que Jamie Lee et Lindsay sont en panne pour Vendredi bizarre 2, on ne sait pas si leurs autres anciens membres de la distribution veulent reprendre leurs rôles. Ces acteurs incluent Mark Harmon dans le rôle du mari de Tess, Ryan; Ryan Maglrini en tant que petit frère d’Anna, Harry, Christine Vidal et Haley Hudson comme les copains d’Anna, Maddie et Peg, et Tchad Michael Murray comme le béguin d’Anna, Jake. Malheureusement, Harold Gouldqui jouait le père de Tess, Alan, est décédé en 2010. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur Vendredi bizarre 2 qui arrivent bientôt j’espère !

