Tout ce que nous savons sur la suite de Disney – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

“Zootopia” est sorti en salles en mars 2016.

“Zootopia 2” a été confirmé par le PDG de Disney, Bob Iger, le 8 février 2023.

Ginnifer Goodwin a essentiellement confirmé qu’elle revenait en tant que Judy Hopps.

Zootopie a été un énorme succès pour Disney lors de sa sortie en 2016, et maintenant une suite au film d’animation se produit enfin ! PDG de Disney Bob Iger confirmé le 8 février que Zootopie 2 “est en cours.” Il a également annoncé des projets de Histoire de jouets 5 et Congelé 3. “Nous aurons bientôt plus à partager sur ces productions”, a déclaré Bob lors de l’appel aux résultats du premier trimestre de Disney. “Mais c’est un excellent exemple de la façon dont nous nous appuyons sur nos marques et franchises inégalées.” Scénariste Jared Bush confirmé via Twitter qu’il travaille sur la suite.

Plus Au cinéma

Pour ceux qui ne l’ont pas vu, Zootopie se déroule dans une ville où les animaux vivent comme les humains. Judy Hoops est un lapin qui devient policier débutant et doit faire équipe avec Nick Wilde, un escroc de renard roux, pour découvrir une mystérieuse affaire. Le film a rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde et a remporté l’Oscar du meilleur long métrage d’animation.

Maintenant qu’une suite a été officiellement confirmée, nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir sur Zootopie 2. Obtenez tous les scoop ci-dessous!

Que savons-nous de “Zootopia 2” ?

Jusqu’à présent, tout ce que nous savons vraiment sur Zootopie 2 c’est que ça arrive définitivement. Certains membres de la distribution ont déjà partagé ce qu’ils aimeraient voir se produire dans le deuxième film. Ginnifer Goodwinqui exprime Judy, a dit CinémaBlend qu’elle aimerait voir un renversement de rôle entre Judy et Nick dans la suite. “J’aimerais que Nick soit celui qui convaincra Judy que le monde vaut la peine de se battre”, a déclaré Ginnifer.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Jason Batmanqui exprime Nick, a également dit CinémaBlend à propos de son idée pour la suite. “Nous deux [Nick and Judy]. botter le cul là-bas. Nettoyer les rues. Nous sommes deux nouveaux flics là-bas. Alors, méchants, soyez prévenus », a-t-il déclaré.

Zootopie 2 pourrait également en dire plus sur les histoires explorées dans la série d’anthologies dérivées de 2022 Zootopie+ qui est sorti sur Disney +. L’émission en six épisodes s’est concentrée sur une histoire différente avec des personnages du film. Le premier épisode était entièrement consacré aux parents de Judy, Bonnie et Stu.

Lien connexe En rapport: ‘The Lion King 2’: Tout ce que nous savons sur la préquelle qui concerne Mufasa

Qui va être dans Zootopia 2′ ?

Il n’y a pas eu d’annonce de casting pour Zootopie 2 encore. Mais Ginnifer a essentiellement confirmé qu’elle revenait en tant que Judy sur Instagram après l’annonce de la suite. L’actrice a posté une photo de Judy à côté du cochon frénétique sans nom exprimé par son mari Josh Dallas. Ginnifer a tagué à la fois Disney Animation Studios et Josh dans le message et a écrit dans sa légende “# zootopia2”.

Jason Bateman devrait également revenir dans la suite en tant que Nick. Les autres acteurs du premier film, qui apparaîtront très probablement dans le second, incluent Idris Elbe en tant que chef Bogo, Jenny Ardoise comme Dawn Bellwether, Nate Torrence comme Benjamin Clawhauser, Bonnie Hunt comme Bonnie Hoops, Tommy Chong comme impôt, JK Simmons en tant que maire Lionheart, Octavia Spencer comme Mme Otterton, Alan Tudyk en tant que duc Weaselton, et Shakira comme Gazelle.

Quand est-ce que ‘Zootopia’ sort ?

Disney n’a pas encore annoncé de date de sortie pour Zootopie 2. Ce sera probablement 2024 ou 2025 lorsque le film sortira en salles. La suite sera également éventuellement disponible en streaming sur Disney +, qui abrite le premier film.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.