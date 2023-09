Tout ce que nous savons sur la rumeur de redémarrage – Hollywood Life

Voir la galerie





Les vraies femmes au foyer d’Atlanta devrait revenir pour la saison 16.

Le casting de la saison 16 n’a pas encore été annoncé.

Un rapport affirme que l’émission est en train de redémarrer.

L’avenir de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta est très en suspens en ce moment. Après la diffusion de la finale de la saison 15 le 27 août, un rapport affirmait qu’un « remaniement majeur » était à venir dans la série de télé-réalité Bravo de longue date pour la saison 16. Un autre rapport indiquait que les stars de la saison 15 Kandi Burruss, Kenya Moore, Sheree Whitfield, Marlo Hampton, Drew Sidora et Sanya Richards-Ross pourrait être remplacé par de nouveaux acteurs pour un redémarrage, similaire à ce que Bravo a fait avec la saison 14 de Les vraies femmes au foyer de New York.

Au milieu de tout le buzz autour RHOA, Bravo semble attendre la diffusion des retrouvailles en deux parties de la saison 15 jusqu’à ce qu’ils prennent des décisions importantes. Il est possible que la série soit sur le point de se lancer dans une toute nouvelle ère. Voici ce que nous savons jusqu’à présent RHOA saison 16 et les rumeurs de redémarrage.

RHOA Date de première de la saison 16

Bravo n’a pas annoncé quand RHOA reviendra pour la saison 16. Il est possible que la production prenne quelques mois de congé pour déterminer dans quelle direction elle veut que la série aille. Les deux dernières saisons de la série ont été créées en mai, mais cela changera si le tournage est retardé pendant saison 16.

Casting de la saison 16 de RHOA

On ne sait pas qui est – et qui ne revient pas – pour RHOA saison 16. Le casting de la saison 15 comprenait Kandi, Kenya, Marlo, Sheree, Drew et Sanya, avec « Friends Of » Monyetta Shaw-Carter et Courtney Rhodes. Ancienne femme au foyer Cynthia Bailey a également fait plusieurs apparitions au cours de la saison.

Ancienne femme au foyer Porsha Williams a fait allusion à un possible retour à la série. « Écoute, c’est tellement [good] à manquer », a-t-elle déclaré Divertissement ce soir en juillet 2023. « J’aime que les gens veuillent me voir. J’aime que les gens s’intéressent toujours à ma vie et à qui je suis. Je ne l’ai jamais radié, je n’ai jamais dénoncé la série. J’adore ce que font les filles. J’aime le fait que la marque soit toujours aussi forte qu’avant », a-t-elle ajouté, « et on ne sait jamais. je dirais [that] Je ne dirai jamais « jamais ». En août 2023, ET a rapporté que Porsha « joue au hardball » avec Bravo au milieu des négociations pour revenir. « Bravo a proposé à Porsha beaucoup d’argent en retour, mais elle a refusé », a indiqué le média.

Néné Fuites a également déclaré qu’elle était prête à revenir dans la franchise après avoir poursuivi Bravo et Andy Cohen sur un environnement de travail présumé raciste. « Je reviendrais pour les fans », a-t-elle déclaré à un TMZ journaliste en juillet 2023. « Parce que ce sont les fans qui m’aiment. Ce sont eux qui adoreraient me voir dans cette position. Et je ferais n’importe quoi pour eux.

Kim Zolciak pourrait également faire un retour au milieu de son divorce compliqué avec Kroy Biermann. Kim a fait une apparition au cours de la saison 15 lorsqu’elle a retrouvé ses collègues OG Sheree, Lisa Wuet De Shawn Neige. Cependant, Hebdomadaire américain a rapporté en juillet 2023 que Kim « n’a pas l’intention de revenir à plein temps » RHOA.

La rumeur RHOA Redémarrer

LoveBScott a été le premier à en parler RHOA éventuellement un redémarrage le 28 août. Le média a cité des sources qui ont affirmé que « la production a appelé à refondre l’intégralité de la série à un moment donné lors de l’enregistrement de la réunion de la saison 15 ». Les sources ont déclaré que Bravo était satisfait du RHONY redémarre et veut faire la même chose avec RHOA. Cependant, les sources ont également noté que la franchise pourrait obtenir un Les vraies femmes au foyer de Miami-refonte de style, avec la moitié des acteurs anciens et la moitié des nouveaux acteurs.

Divertissement ce soir a également signalé de grands changements potentiels pour la franchise. « Un bouleversement majeur s’annonce Les vraies femmes au foyer d’Atlanta, » un ET a affirmé la source. « Avant que les femmes ne filment leurs récentes retrouvailles, on leur a dit qu’elles devaient s’attendre à un grand changement avec l’avenir de la franchise. Ils ont fait allusion à un redémarrage comme New York obtenu, mais cela pourrait également avancer avec seulement quelques-unes des stars actuelles. Les acteurs sont inquiets quant à leur avenir et n’ont aucune idée de la destination que le réseau envisage d’aller. Même si leurs audiences restent bonnes, la chaîne est à l’écoute des fans et de leur désir de changement.

Bravo n’a rien confirmé sur les rumeurs de redémarrage. Sanya Richards-Ross a été la première actrice à parler des rapports. « Tout le monde se précipite pour signaler EN PREMIER au lieu de signaler les FAITS ! Attendez », a-t-elle écrit sur son histoire Instagram le 30 août. Plus d’informations sur l’avenir de RHOA sortira probablement après la fin des retrouvailles de la saison 15, le 10 septembre.