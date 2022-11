Tout ce que nous savons sur la grippe aviaire

Avec des épidémies de grippe aviaire parmi les troupeaux aux États-Unis agriculteurs dévastateurs et l’industrie de la volailleles Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis signalent que les personnes qui vivent ou travaillent avec les animaux doivent redoubler de prudence, car le pays approche d’un nombre record d’oiseaux malades.

Depuis le début de 2022, lorsque l’épidémie a commencé, plus de 49 millions d’oiseaux dans presque tous les États (46) sont soit décédés parce qu’ils ont été infectés par la grippe aviaire, soit ont été abattus (tués) parce qu’ils peuvent avoir été exposés ou infectés, a déclaré le CDC dans une annonce du 3 novembre. En 2015, un nombre record de 50,5 millions d’oiseaux sont morts dans une épidémie dans 21 États.

Bien que le risque pour la santé du grand public reste faible, les personnes qui travaillent avec des oiseaux ou qui vivent avec eux comme animaux de compagnie doivent prendre des précautions supplémentaires pour “éviter tout contact non protégé” avec des oiseaux qui semblent malades. Cela comprend le port équipement de protection individuelle comme des bottes en caoutchouc et un masque facial si vous travaillez avec eux, et lavez vos vêtements et vos mains après avoir manipulé des oiseaux.

Tant que les animaux et les humains vivront, travailleront et se rassembleront les uns autour des autres, il y aura un risque que les virus mutent suffisamment pour faire le saut d’espèce en espèce. Heureusement, la grippe aviaire chez l’homme a jusqu’à présent été rare (l’épidémie actuelle est limité à un cas humain aux États-Unis), en partie parce que le virus ne se propage pas aussi facilement des animaux aux humains, ou entre les humains. C’est pourquoi le risque de grippe aviaire est considéré comme plus élevé pour les personnes qui travaillent directement avec des oiseaux, comme les ouvriers avicoles ou même les chasseurs.

Pourtant, certains cas humains “sporadiques” de grippe aviaire aux États-Unis “ne seraient pas surprenants”, étant donné le nombre d’oiseaux malades ainsi que les infections chez les personnes d’autres pays qui ont été exposées à la grippe aviaire, a déclaré le CDC. . Et limiter l’exposition des humains à la grippe aviaire diminue la capacité du virus à se propager d’une personne à l’autre, ce qui constituerait une menace plus grave pour la santé publique.

Voici ce qu’il faut savoir sur la grippe aviaire ou la grippe aviaire.

Qu’est-ce que la grippe aviaire ?

La grippe aviaire, ou grippe aviaire, est la maladie causée par une infection par des virus de la grippe de type A. Ces virus peuvent circuler parmi les oiseaux du monde entier et avoir infecté des humains dans de rares cas, principalement ceux qui travaillent directement avec des oiseaux infectés. Si les virus mute suffisamment, la peur de la santé publique est qu’ils pourraient faire le saut pour se propager parmi les humains. La grippe aviaire a été détectée et contrôlée pour la première fois en 1997, mais elle réapparu en 2003 et a commencé à se répandre largement parmi les oiseaux.

Le virus de la grippe aviaire prédominant dans le monde est H5N1, D’après le CDC. Depuis 2003, plus de 880 cas humains de souches antérieures de H5N1 ont été signalés chez l’homme.

Les virus grippaux qui causent la grippe aviaire sont soit “faiblement pathogènes” soit “hautement pathogène.” La grippe aviaire hautement pathogène peut provoquer des maladies graves ou la mort chez les volailles, et ce sont ces cas que le Le ministère américain de l’agriculture fait rapport. Les virus faiblement et hautement pathogènes ont causé des maladies légères à graves chez les humains infectés.

L’Organisation mondiale de la santé rapporte quatre types de virus grippaux: A, B, C et D. Les virus de type A, présents à la fois chez l’homme et chez différents types d’animaux, constituent la plus grande menace pour la santé publique et peuvent provoquer des pandémies, selon l’OMS. La “grippe porcine” de la pandémie de 2009 a été causée par un virus de type A. Virus de la grippe saisonnière chez l’homme sont causées par des virus de type A et de type B.

Est-ce mortel ?

Bien que les cas humains restent rares, environ la moitié des précédentes infections humaines par le H5N1 ont entraîné la mort, a déclaré le CDC. Mais, comme l’a noté l’agence dans son rapport d’avril déclaration sur le cas humain de la grippe aviaire, le H5N1 actuel semble différent des souches antérieures. L’homme du Colorado qui a contracté la grippe aviaire cette année a déclaré que la fatigue était son seul symptôme, et il s’est rétabli.

Mais en raison du potentiel de menace grave pour la santé, l’OMS, le CDC et le Département américain de l’agriculture surveillent de près les épidémies aux États-Unis et dans d’autres pays. Le CDC a déclaré avoir “a produit un virus vaccin candidat“, si nécessaire, en réponse à une menace potentielle pour la santé publique.

Les signaux indiquant que la grippe aviaire devient un risque plus important pour la santé publique incluent de multiples rapports d’infections par le virus H5N1 chez les personnes exposées aux oiseaux ou se propageant entre les personnes, a précédemment déclaré le CDC.

C’est où aux USA ? Comment est-il contrôlé ?

La grippe aviaire a été détectée et rapporté par l’USDA chez les oiseaux sauvages et domestiques dans la plupart des États américains – 46, au début du mois de novembre du CDC annonce.

Henry Niman, biochimiste à Pittsburgh, a été suivi de l’épidémie (comme signalé par le New York Times), et sa carte offre une représentation visuelle de l’épidémie à travers le pays.

Le premier cas concernait un oiseau sauvage en Caroline du Sud. D’autres cas ont été signalés dans certains élevages de basse-cour ainsi que dans certaines fermes avicoles, où les animaux sont élevés commercialement pour l’alimentation. Tous les oiseaux des troupeaux qui ont des cas de grippe aviaire n’entreront pas dans le système alimentaire, a déclaré l’USDA.

Comment l’attrape-t-on ? Quelles précautions devez-vous prendre si vous êtes à proximité d’oiseaux ?

Les oiseaux peuvent excréter le virus de la grippe aviaire dans leur salive, matières fécales et mucus, D’après le CDC. Les humains peuvent tomber malades en respirant le virus ou en se touchant les yeux, le nez ou la bouche. La plupart des cas humains de grippe aviaire ont été signalés chez des personnes travaillant directement avec des oiseaux.

Pour éviter de tomber malade, évitez tout contact avec les oiseaux sauvages, ne touchez pas les oiseaux morts ou malades que vous voyez et évitez de visiter les marchés aux oiseaux ou les fermes si vous voyagez dans un autre pays, D’après le CDC.

Des précautions ou une surveillance supplémentaires peuvent être prises si vous travailler directement avec les oiseauxSi vous chasser les oiseaux ou si vous êtes un travailleur de la santé. Si vous êtes en contact avec un oiseau infecté, contactez votre service de santé local ou national. Voici un répertoire des services de santé locaux aux Etats-Unis.

Pour éviter la contamination par la volaille de toute sorte, assurez-vous de manipuler correctement votre volaille et vos œufs et de bien les cuire à 165 degrés Fahrenheit, selon l’USDA, pour tuer les bactéries et les virus.

Vous pouvez également signaler un oiseau mort à votre service de santé local ou à votre agence de la faune, ce qui aidera les responsables de la santé publique à suivre non seulement la grippe aviaire, mais également les virus tels que le virus du Nil occidental. Le signalement des oiseaux morts peut être particulièrement important si vous voyez plus d’un d’entre eux.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.