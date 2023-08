Tout ce que nous savons sur la fusillade générale du dollar de Floride à motivation raciste

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information électronique gratuit du matin aux États-Unis

Un homme armé a tué trois personnes dans un magasin Dollar General à Jacksonville, en Floride, dans ce que les autorités qualifient de fusillade de masse « à motivation raciste ».

Peu après 13 heures samedi, un homme est entré dans le magasin armé d’un fusil de type AR, d’une arme de poing Glock et « équipé d’un gilet tactique », a déclaré le shérif de Jacksonville, TK Waters, lors d’une conférence de presse.

Il a ensuite « tué trois personnes avant de retourner l’arme contre lui, se suicidant », a ajouté le shérif Waters. Le tireur a également été décrit comme un homme blanc de 20 ans qui « détestait les Noirs ». Son nom n’a pas été diffusé.

Les trois victimes – deux hommes et une femme – étaient noires.

« C’est un jour sombre dans l’histoire de Jacksonville. Il n’y a pas de place pour la haine dans cette communauté », a déclaré le shérif. « Je suis écoeuré par l’idéologie personnelle de ce lâche tireur. »

Chronologie du tournage

Le tireur a quitté la maison de ses parents dans le comté de Clay, en Floride, et s’est dirigé vers Jacksonville vers 11h40 samedi, ont indiqué les forces de l’ordre.

Il s’est d’abord rendu sur le campus de l’Université Edward Waters, une université historiquement noire, où il a refusé de s’identifier auprès d’un agent de sécurité et on lui a dit de quitter le campus.

« L’individu est retourné à sa voiture et a quitté le campus sans incident. La rencontre a été signalée au bureau du shérif de Jacksonville par la sécurité de l’EWU », a déclaré l’école dans un communiqué. communiqué de presse.

Peu après 13 heures, le père du tireur a reçu un SMS de son fils lui demandant de vérifier son ordinateur. Ses parents ont alors trouvé « plusieurs manifestes » rédigés par le tireur, destinés à ses parents, aux forces de l’ordre et aux médias.

Juste avant 14 heures, son père a appelé le bureau du shérif du comté de Clay, selon le shérif Waters, mais « à ce moment-là, [the shooter] avait commencé sa fusillade à l’intérieur du Dollar General ».

Quelles armes ont été utilisées ?

Le tireur a utilisé un fusil de type AR-15 ainsi qu’une arme de poing Glock. Une photo, partagée sur la page Facebook du bureau du shérif, montrait un gros plan de l’arme avec au moins deux croix gammées et une écriture illisible à la peinture blanche ou au marqueur sur un côté.

L’arme portait les inscriptions « Palmetto State Armory » et « PA-15 ». Le site Web de Palmetto State Armory décrit les fusils PA-15 comme « notre interprétation du légendaire fusil AR-15 que vous avez appris à aimer ».

Une autre photo effrayante montre une arme à côté de ce qui semble être une mare de sang.

« Ce n’étaient pas les armes de ses parents », a précisé le shérif Waters lors de la conférence de presse. « Je ne peux pas dire qu’il les possédait, mais je sais que ce n’était pas le cas de ses parents – ses parents ne voulaient pas d’eux dans leur maison. »

Le tireur avait déjà été impliqué dans un incident domestique en 2016, mais n’a pas été arrêté, a ajouté le shérif.

En 2017, le tireur a été commis sous Loi sur les boulangers de Florideune loi qui permet aux personnes qui pourraient être considérées comme nuisibles à elles-mêmes ou à autrui d’être involontairement détenues et examinées pendant une durée maximale de 72 heures.

« S’il y a une situation en vertu de la loi Baker, il leur est interdit de se procurer des armes », a déclaré plus tard M. Waters. CNN. « Nous ne savons pas si ce Baker Act a été enregistré correctement, s’il a été considéré comme un Baker Act à part entière. »

Attaque « à motivation raciste »

Les forces de l’ordre examinent les écrits du tireur. Selon le shérif, le tireur a utilisé des insultes racistes et a transmis son « idéologie dégoûtante de haine ».

Le suspect ne semblait pas connaître les victimes. Le shérif Waters a déclaré : « il n’y a absolument aucune preuve que le tireur fasse partie d’un groupe plus large. »

Le FBI a lancé une enquête fédérale sur les droits civiques sur la fusillade et « considérera cet incident comme un crime de haine », a déclaré Sherri Onks, agent spécial en charge du bureau du FBI à Jacksonville.

« Jour sombre dans l’histoire de Jacksonville »

La fusillade a coïncidé avec le 60e anniversaire de la marche sur Washington, au cours de laquelle le Dr Martin Luther King Jr a prononcé son célèbre discours « I Have A Dream » devant le Lincoln Memorial.

Les intervenants lors de l’événement ont discuté de la menace croissante des crimes haineux.

Jonathan Greenblatt, directeur de l’Anti-Defamation League, a parlé de haine et de racisme dans son discours.

« En 1963, nous sommes venus ici aux côtés du Dr King et de tant d’autres dirigeants pour exiger l’égalité des droits, la justice et un traitement équitable pour tous », a-t-il commencé.

« Aujourd’hui, nous sommes venus ici une fois de plus pour exiger l’égalité des droits, la justice et un traitement équitable pour tous. Parce que nous le savons, cette haine existe toujours. Et le travail de lutte contre la haine – ensemble – se poursuit.

Réactions à la tragédie

Les deux bords politiques ont réagi au massacre.

Le leader démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a écrit : « Nous ne plierons jamais le genou devant les extrémistes violents qui adorent l’autel de la suprématie blanche. »

Tim Scott, sénateur de Caroline du Sud et candidat républicain à la présidentielle a écrit qu’il était « dévasté ».

« Il n’y a rien de plus odieux que de tuer quelqu’un à cause de la couleur de sa peau ; la violence, quelle qu’elle soit, n’a pas sa place dans notre pays », a-t-il écrit.

La maire de Jacksonville, Donna Deegan, a également partagé ses réflexions.

« Nous devons faire tout notre possible pour dissuader ce type de haine. Je ne peux même pas vous dire à quel point c’est frustrant pour nous tous parce que nous l’avons trop vu.

Le représentant démocrate du New Jersey, Bill Pascrell, a souligné la nécessité de lois plus strictes sur les armes à feu.

« L’année dernière, 99 % des républicains de la Chambre des représentants ont voté non à l’interdiction des armes de guerre comme celle utilisée hier à Jacksonville par un terroriste raciste », a-t-il écrit.

Shannon Watts, fondatrice du groupe de défense du contrôle des armes à feu Moms Demand Action, fait écho Ce sentiment, pointant du doigt la récente législation sur les armes à feu entrée en vigueur dans l’État : « Les lois laxistes sur les armes à feu en Floride – comme le port sans permis – facilitent l’accès aux armes aux criminels et aux suprémacistes blancs. »

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé cette mesure loi en avril, qui est entrée en vigueur le 1er juillet. Il permet à toute personne pouvant légalement posséder une arme à feu en Floride de porter une arme dissimulée sans permis et ne nécessite aucune formation ni vérification d’antécédents.

Samedi, M. DeSantis a condamné la fusillade, tweetant une vidéo de lui disant que « la fusillade, basée sur le manifeste qu’ils ont découvert auprès du salaud qui a fait cela, était à motivation raciste. Il ciblait les gens en fonction de leur race. C’est totalement inacceptable.

Le représentant démocrate de Floride, Maxwell Frost, a également dénoncé la fusillade, mais il a pointé du doigt le gouverneur.

« Un fanatique raciste est entré dans un magasin pour assassiner des Noirs. Un fanatique raciste se sentait suffisamment à l’aise pour entrer dans un magasin pour assassiner des Noirs. Le mouvement fasciste d’extrême droite, adopté par le gouvernement @RonDeSantistue des gens », a-t-il tweeté.

La NRA a profité de l’occasion pour promouvoir Des armes de type AR quelques heures après la fusillade, affirmant que « des millions de citoyens respectueux des lois possèdent et utilisent des AR-15 pour se défendre et défendre leurs familles ».