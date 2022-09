Tout ce que nous savons sur la célébration “extrêmement chère et profondément impopulaire”

Un festival artistique de plusieurs millions de livres surnommé le “Festival du Brexit” est tombé considérablement en deçà du nombre de visiteurs prévu après avoir attiré seulement 238 000 personnes.

Les organisateurs de la célébration Unboxed de 120 millions de livres sterling, qui est parrainée par le gouvernement et propose un programme d’événements artistiques post-Brexit, avaient fixé un “objectif extensible” de 66 millions de participants.

Cependant, les chiffres du gouvernement pour quatre événements ont révélé qu’un total de 238 000 personnes ont participé, soit seulement 0,36% de l’objectif ambitieux, selon La maison magazine.

L’événement a été largement appelé le “Festival du Brexit”, un nom utilisé pour la première fois par le ministre des opportunités du Brexit, Jacob Rees-Mogg.

Les organisateurs sans boîte ont maintenant critiqué la politisation des événements, le réalisateur Martin Green affirmant qu’il était “malheureux” que le tag “Festival of Brexit” soit resté.

Naomi Smith, directrice générale du groupe Best for Britain, a déclaré que le festival était “la métaphore parfaite de la façon dont le Brexit lui-même s’est avéré – extrêmement coûteux et profondément impopulaire, personne n’obtenant vraiment ce qu’il voulait”.

Qu’est-ce que c’est?

Unboxed: Creativity in the UK présente 10 projets se déroulant sur une période de sept mois dans les quatre pays du Royaume-Uni, produits par des créatifs «à travers la science, la technologie, l’ingénierie, les arts et les mathématiques».

L’événement a été initialement annoncé à l’époque où Theresa May était Premier ministre et soutenu par le gouvernement conservateur de Boris Johnson.

Au moment de l’annonce en 2018, Mme May a déclaré que l’événement interviendrait à un moment de “renouveau national” alors que la nation cherchait à s’établir en dehors de l’Union européenne.

Cependant, les organisateurs d’événements ont cherché à le distancer de son label “Festival of Brexit” depuis son lancement plus tôt cette année.

Le festival, initialement intitulé Festival UK 2022, mais rebaptisé Unboxed: Creativity au Royaume-Uni, est maintenant décrit par les organisateurs comme «une célébration unique de la créativité».

Des rapports précédents indiquent que la célébration nationale a été inspirée par la grande exposition de 1851 sous le règne de la reine Victoria et le festival d’après-guerre de Grande-Bretagne il y a plus de 70 ans.

Paisley Abbey illuminée lors d’une installation dans le cadre d’Unboxed (Andy Buchanan/AFP via Getty Images)

Quand a-t-il lieu ?

Le festival a débuté en mars 2022 et l’événement final se terminera en octobre.

Des événements ont lieu dans tout le pays, notamment à Birmingham, Slough, Londres, Édimbourg, Belfast et Merthyr Tydfil.

Quels événements sont concernés ?

Le festival comprend “See Monster” – une usine offshore désaffectée de la mer du Nord régénérée en une installation artistique à Weston-super-Mare.

Jusqu’à présent, il comprenait également “Our Place in Space” – un sentier de sculptures de 10 km en Irlande du Nord et à Cambridge sur le thème de la place de la Terre dans l’espace – et “Tour de Moon”, décrit comme un voyage cosmique dans les possibilités de demain à travers des spectacles en direct. , vie nocturne et expériences numériques.

Combien cela a-t-il coûté ?

Le gouvernement a canalisé 120 millions de livres sterling de l’argent des contribuables vers le projet artistique.

Lors de la première vague de coronavirus en 2020, l’organisme représentant le secteur des festivals britannique a critiqué les dépenses, arguant que l’argent devrait être détourné pour sauver à la place des lieux artistiques de longue date et très appréciés.

Fiona Goh, directrice de la British Arts Festivals Association (BAFA), a déclaré que l’argent serait mieux dépensé pour soutenir le réseau existant d’expériences culturelles à travers le pays, plutôt que pour un événement non testé.

Les organisateurs sans boîte ont critiqué la politisation des événements (Andy Buchanan/AFP via Getty Images)

Qui l’a nommé Festival du Brexit ?

L’événement est désormais officiellement connu sous le nom de “Unboxed: Creativity in the UK”, mais des personnalités gouvernementales, dont le ministre des opportunités du Brexit, Jacob Rees-Mogg, l’ont qualifié de “festival du Brexit”.

Les organisateurs de l’événement ont explicitement rejeté le label “festival du Brexit” et affirment qu’il s’agit en fait “d’une célébration révolutionnaire de la créativité à l’échelle du Royaume-Uni qui aura lieu en 2022”.

Bien que les organisateurs aient minimisé l’importance de l’association du festival avec le Brexit depuis son annonce initiale, il est toujours largement appelé le “Festival du Brexit” parmi les membres du public.

Que savons-nous du changement de marque en Unboxed ?

L’événement a été officiellement nommé Unboxed: Creativity in the UK en octobre 2021, dans un mouvement apparent pour éloigner les célébrations du départ du Royaume-Uni de l’UE.

Les députés ont précédemment affirmé qu’on leur avait dit que le nom définitif de l’événement ne pourrait pas être choisi avant cette date, moins d’un an avant qu’il ne devait avoir lieu, car les ministres “ne savaient pas ce que c’était”.