Le communiqué indique: « Après un examen attentif des tweets récents du compte @realDonaldTrump et du contexte qui les entoure – en particulier la façon dont ils sont reçus et interprétés sur et hors Twitter – nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque d’incitation à la violence supplémentaire. .

<< Dans le contexte des événements horribles de cette semaine, nous avons clairement indiqué mercredi que de nouvelles violations des règles de Twitter entraîneraient potentiellement cette même ligne de conduite. Notre cadre d'intérêt public existe pour permettre au public d'entendre les représentants élus et les dirigeants mondiaux. Il repose sur le principe que le peuple a le droit de demander des comptes au pouvoir.

«Cependant, nous avons clairement indiqué il y a des années que ces comptes ne sont pas entièrement au-dessus de nos règles et ne peuvent pas utiliser Twitter pour inciter à la violence, entre autres.

« Nous continuerons d’être transparents sur nos politiques et leur application. »

Facebook a supprimé une courte vidéo le 6 janvier que M. Trump avait publiée sur ses comptes de réseaux sociaux.

Le vice-président de l’intégrité de Facebook, Guy Rosen, a déclaré que cette mesure avait été prise « parce que dans l’ensemble, nous pensons qu’elle contribue plutôt que de diminuer le risque de violence continue ».

Plus tard dans la journée, le site a bloqué sa capacité à publier du nouveau contenu. Puis, le 7 janvier, il a déclaré qu’il resterait bloqué jusqu’à la fin de son mandat à la Maison Blanche le 20 janvier.

M. Trump envisage de remédier à sa «déplatformance» par les entreprises de médias sociaux le lundi 11 janvier, cherchant des moyens de les mettre au pas avant de quitter ses fonctions.

Cela survient alors que des applications, y compris le site de messagerie conservateur préféré Parler, ont été complètement supprimées par des géants de la technologie pour avoir autorisé des «menaces de violence» après la prise d’assaut du Capitole américain.

Comment Washington a réagi

La Chambre des représentants a voté pour destituer Donald Trump, faisant de lui le premier président de l’histoire des États-Unis à être destitué à deux reprises.

Dix républicains se sont joints aux démocrates pour voter la destitution en raison du rôle de M. Trump qui énerve la foule.

L’article, qui l’accusait d ‘«incitation à l’insurrection», fut adopté par 232 voix contre 197.

M. Trump va maintenant subir un procès au Sénat.

Nancy Pelosi et Chuck Schumer, respectivement dirigeants du Parti démocrate à la Chambre des représentants et au Sénat américains, ont exigé la destitution immédiate de M. Trump au milieu de l’indignation de ses actions avant que le Capitole américain ne soit pris d’assaut par une foule de ses partisans.

Ils ont publiquement appelé Mike Pence, le vice-président américain, à invoquer le 25e amendement, un mécanisme qui supprime un président qui est « incapable de s’acquitter des pouvoirs et devoirs de son bureau », mais M. Pence a refusé.

Une vague de hauts fonctionnaires a quitté la Maison Blanche, tournant le dos à M. Trump.

Un certain nombre d’employés de la Maison Blanche, dont Sarah Matthews, l’attachée de presse adjointe, et Stephanie Grisham, la chef de cabinet de Melania Trump, ont démissionné avec effet immédiat. Il a également été rapporté que Chris Liddell, le chef de cabinet adjoint du président, avait démissionné.

Comment le monde a réagi

Boris Johnson a appelé les États-Unis à restaurer l’état de droit. « Des scènes honteuses au Congrès américain », a tweeté le Premier ministre britannique.

« Les États-Unis sont partisans de la démocratie dans le monde et il est désormais vital qu’il y ait un transfert de pouvoir pacifique et ordonné. »

Les responsables de l’UE ont exprimé leur choc face à « l’assaut contre la démocratie américaine ».

« Être témoin des scènes de ce soir à Washington DC est un choc », a tweeté le président du Conseil européen, Charles Michel.

« Aux yeux du monde, la démocratie américaine apparaît ce soir assiégée », a déclaré le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, dans un tweet séparé.

« Il s’agit d’une attaque invisible contre la démocratie américaine, ses institutions et l’État de droit. Ce n’est pas l’Amérique. Les résultats des élections du 3 novembre doivent être pleinement respectés », a déclaré M. Borrell, faisant référence à l’élection présidentielle américaine qui a vu M. Trump battu. par Joe Biden.

« La force de la démocratie américaine prévaudra sur les individus extrémistes », a déclaré M. Borrell.

S’adressant à Sky News, Kim Darroch, l’ancien ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis, a partagé sa conviction que M. Trump n’était pas apte à être président, avant de suggérer que le n ° 10 « s’est trop rapproché » de la présidence Trump.

La chancelière allemande, Angela Merkel, a annoncé qu’elle était « furieuse et attristée » par les violences observées à Washington DC, et a déclaré que M. Trump partageait le blâme pour les troubles parmi ses partisans.

« Je regrette profondément que le président Trump n’ait pas concédé sa défaite, depuis novembre et encore hier », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter: « Les doutes sur le résultat des élections ont été alimentés et ont créé l’atmosphère qui a rendu possible les événements de la nuit dernière ».