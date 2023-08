Tout ce que nous savons – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Justin Bieber travaillerait sur son septième album studio.

Le dernier album complet de Justin était « Justice » de 2021.

La nouvelle du nouvel album de Justin arrive alors que des informations indiquent qu’il n’a pas parlé à son manager de longue date, Scooter Braun, depuis près d’un an.

Justin Bieber les fans peuvent être tranquilles en sachant que de la nouvelle musique se profile quelque part à l’horizon ! Alors que cela fait deux ans depuis son dernier album Justice, un nouveau rapport de Personnes affirme que le chanteur de 29 ans travaille sur un nouvel album. La nouvelle musique est sûrement excitante pour les fans, surtout après que Justin a dû annuler plusieurs de ses dates de tournée en 2022 pour résoudre des problèmes de santé. La nouvelle arrive aussi alors que le manager de longue date de Justin Scooter braun aurait été abandonné par plusieurs de ses clients, notamment des rumeurs selon lesquelles le chanteur de « Sorry » travaillerait sur cet album sans Scooter.

Bien que Justin n’ait pas encore fait d’annonce officielle concernant son prochain album, il semble probable que de nouvelles musiques sortiront quelque part dans un avenir proche. HollywoodLa Vie a rassemblé tous les détails sur sa musique avant le nouvel album ici !

Histoire de la musique de Justin Bieber

Justin est l’une des plus grandes stars de la musique pop depuis près de 15 ans. Il a eu sa grande chance après que Scooter ait découvert des vidéos YouTube de lui jouant des reprises en 2007. Le directeur musical a proposé d’emmener Justin, un préadolescent, à Atlanta pour enregistrer des démos et travailler avec lui. Huissier, et il se releva rapidement de là. Le premier single de Justin était « One Time » en 2009, et il a depuis enregistré de nombreux singles à succès, notamment « Baby », « Sorry », « Peaches » et bien d’autres. On estime que Justin a vendu 150 millions de disques dans le monde. Il a également remporté deux Grammy Awards : le premier en 2016 pour le meilleur enregistrement dance/électronique pour son single « Where Are Ü Now ? avec Jack Ü, et sa deuxième était en 2021 pour la meilleure performance country en duo/groupe pour sa collaboration Dan + Shay « 10,000 Hours ».

Justin a sorti son dernier album Justice en 2021, et il comprenait la chanson à succès « Peaches », qui mettait en vedette Daniel César et DONNER SUR. L’album présentait également des collaborations avec Khalid, The Kid LAROI, Quavo, Lil Uzi Vert, et plus. Il a également sorti une édition de luxe de l’album une semaine après l’original. Plus récemment, il a sorti le single solo « Beautiful Love (Free Fire) » en août 2022 et a été présenté sur Don Toliver Le single « Private Landing » de 2023 avec Avenir.

Le drame de Justin Bieber avec Scooter Braun

La nouvelle que Justin travaille sur un nouvel album est arrivée alors que de nombreux rapports indiquent que divers artistes ont abandonné Scooter Braun en tant que manager. Il y a eu des rapports selon lesquels Demi Lovato, Ariana Grande, J Balvin, et Idina Menzel se sont tous séparés de sa société SB Projects. Il y avait également eu une rumeur selon laquelle Justin avait quitté la direction de Scooter, mais cela a été démenti par la suite. Une source proche du dossier avait affirmé que la popstar d’Intentions subissait différents changements dans le rôle de Scooter. « L’équipe de Scooter chez SB Projects s’occupe toujours de Justin et d’Ariana alors qu’ils réfléchissent à ce à quoi ressemble cette nouvelle structure », a déclaré un initié. Variété.

Bien que l’information ait été démentie, une autre source a déclaré Personnes que Justin n’a pas parlé à son manager depuis un certain temps, lorsqu’il a été révélé qu’il travaillait sur un nouvel album. « Justin travaille sur son nouveau disque depuis six mois. Scooter et SB Projects n’ont pas mis en place une seule session ni fait quoi que ce soit pour cela [new] record », ont-ils déclaré. « La relation avec Scooter a suivi son cours. »

Quand sortira le nouvel album de Justin Bieber ?

Bien que le rapport révèle que Justin travaille sur un nouvel album, on ne sait absolument pas quand il sortira de la nouvelle musique. Le chanteur est généralement assez cohérent dans la sortie de ses albums. L’écart le plus long entre les records était de cinq ans entre 2015 But et les années 2020 Changements.

Justin a révélé qu’il avait l’impression que le nouveau disque était presque terminé lors d’une interview en mai 2022 avec Apple Music. « Je ne pense pas qu’il y ait encore de date, mais je sais que nous sommes en train de conclure », a-t-il déclaré. Panneau d’affichage. « C’est presque fini. Ça a l’air vraiment bien. J’en suis vraiment excité. J’ai beaucoup de fonctionnalités intéressantes et oui, elles ne devraient pas tarder à disparaître.

Comment s’appelle le nouvel album de Justin Bieber ?

Bien que le rapport indique que Justin travaille sur une nouvelle musique, il n’y a eu aucune rumeur concernant le titre du nouvel album. Pourtant, il est clair que pour la plupart, Justin est un fan des titres d’albums avec un seul mot, une tendance qu’il suit depuis 2012. Croire.

Quelles chansons figurent sur le nouvel album de Justin Bieber ?

Justin n’a pas encore publié de tracklist officielle pour le nouvel album, mais il y a eu plusieurs fois où la musique à venir a été évoquée dans des interviews. Le But La popstar a fait allusion à des collaborations majeures avec de grands noms à venir, et on ne sait pas si des singles comme « Beautiful Love » ou sa collaboration avec Don Toliver « Honest » seront inclus.

Quand Justin a interviewé sa femme Hailey pour Vogue Australie, elle a fait référence à une chanson encore sans nom qu’il venait de faire en discutant de la musique qu’ils écoutaient. Ils ont chacun fait l’éloge Les SZA enregistrer SOS, nommant « Snooze », « Blind » et « Far » comme morceaux préférés, mais Hailey a mentionné le dernier morceau inédit de son mari. « La nouvelle chanson que vous venez d’enregistrer, je ne peux pas m’arrêter de l’écouter en ce moment. Personne ne sait encore ce que c’est », a-t-elle déclaré.

À quoi ressemblera le nouvel album de Justin Bieber ?

Justin a incorporé différents éléments de rap et de R&B dans son son pop, ainsi que de nombreux éléments électroniques. Sur « Honest », il est même sur le point de rapper sur le morceau de 2022. Il a également figuré sur la chanson « Private Landing » inspirée du trap de Don, mais on ne sait pas exactement comment ces nombreux sons entreront en jeu sur son nouvel album. Il a taquiné que le nouvel album contenait un solo de guitare « méchant » de nul autre que John Mayer, il se peut donc qu’il y ait des éléments de musique rock dans le nouvel album.

Justin a également promis un mélange sain des deux chansons qui se connectent sur le plan émotionnel et bouffent dans l’interview Apple Music susmentionnée. « Je vais toujours avoir des chansons profondes qui vous font ressentir quelque chose, mais je pense aussi qu’il y a quelque chose de vraiment spécial dans ces chansons qui sont juste amusantes, qui ne sont pas trop profondes, qui peuvent juste vous mettre dans une petite zone, vous met de bonne humeur, et vous pouvez simplement sortir et vous sentir bien », a-t-il déclaré.

Qui figurera sur le nouvel album de Justin Bieber ?

Bien que les albums de Justin présentent fréquemment des artistes établis et émergents, et même s’il peut y avoir de nouvelles collaborations qui surprendront les fans, il y a deux artistes établis avec lesquels Justin a déjà laissé entendre qu’il travaillerait. Le chanteur a révélé qu’il était heureux de contribuer à donner une plateforme à de nouveaux artistes dans son interview Apple Music en 2022. « Pour moi, c’est gratifiant de pouvoir embrasser ces jeunes chats et les aider à diffuser leur musique, car je sais ce que c’est que de pouvoir embrasser ces jeunes chats et les aider à diffuser leur musique. J’ai cette vision et je veux que les gens entendent votre musique et juste cette corvée d’aller à chaque station de radio et de faire passer le message. Donc, si je peux aider certains de ces autres artistes que j’aime vraiment à faire entendre leur voix, c’est un honneur pour moi », a-t-il déclaré.

Comme mentionné ci-dessus, Justin a révélé que John Mayer avait un solo sur le nouvel album. « C’était vraiment cool pour moi », a-t-il déclaré. «C’est quelqu’un que j’admire depuis longtemps. Nous étions donc au studio Henson, et je travaillais sur cette chanson et il est entré et il m’a dit : « Puis-je aller dans la cabine ? Et je me suis dit : ‘Ouais, mon frère, entre.’ Et donc il est entré dans la cabine, puis il est sorti et il a joué un solo de guitare et c’était juste comme, c’était époustouflant de le voir réellement exploiter son don comme ça, pouvoir le voir de première main, parce qu’il est à un autre niveau. C’est fou. »

Outre John, Ed Sheeran a également taquiné qu’il avait un projet à venir avec Justin. L’auteur-compositeur-interprète « Perfect » a interprété la chanson pour le journaliste lors de son 2022 Pierre roulante. L’écrivain a décrit la chanson comme un « duo de ballades plus légères ». Ed et Justin ont déjà travaillé ensemble sur « I Don’t Care » de 2019.