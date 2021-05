Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Dans cette illustration photo, un message disant « Le résultat du test COVID-19 PCR a été vérifié, de l’application mobile Travel Pass de l’IATA (International Air Transport Association) vu affiché sur un écran de smartphone devant le logo IATA. Pavlo Gonchar | LightRocket | Getty Images

L’Italie, l’Islande, la Grèce et l’Espagne autorisent maintenant ou ouvrent leurs frontières aux personnes qui ont été vaccinées ou qui ont récemment été testées négatives pour Covid-19. L’Union européenne envisage d’autoriser davantage de touristes vaccinés, y compris les visiteurs vaccinés des États-Unis La question est: comment les individus prouveront-ils leur statut vaccinal ou Covid? Mercredi, près de la moitié de la population américaine totale avait reçu au moins une dose de vaccin Covid-19. Les nouvelles infections à Covid dans le pays continuent de baisser. Jeudi, la moyenne sur sept jours des nouvelles infections quotidiennes à Covid est à son niveau le plus bas depuis le 22 juin, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. Cette tendance aide les gens à reprendre leurs activités prépandémiques – des concerts aux repas en salle en passant par les événements sportifs en direct et même les voyages internationaux. Les personnes vaccinées n’ont plus besoin de porter de masques ou de se déplacer physiquement à l’intérieur ou à l’extérieur, ont déclaré les Centers for Disease Control and Prevention plus tôt ce mois-ci. Les détaillants comme Walmart et Costco et les chaînes d’hôtels, y compris Hyatt, ont abandonné leurs exigences en matière de masque pour les clients vaccinés ce mois-ci, à moins que cela ne soit requis par les règles locales. Les responsables américains ont déclaré qu’ils comptaient largement sur l’honnêteté des gens quant à leur statut vaccinal, et les détaillants et les chaînes d’hôtels ont déclaré qu’ils ne prévoyaient pas de vérifier la preuve d’un vaccin.

Les fonctionnaires chargés de superviser les voyages internationaux ont besoin de plus que le système d’honneur. Les autorités fédérales exigent que les voyageurs internationaux à destination des États-Unis, y compris les citoyens américains, présentent la preuve d’un résultat négatif au test Covid pour embarquer sur les vols. Une porte-parole du département de la Sécurité intérieure a déclaré que les responsables du DHS ne vérifient pas les résultats du test Covid des passagers à l’entrée, mais que cela appartient plutôt aux compagnies aériennes. Alors que des compagnies aériennes comme United, Delta et American accélèrent le service transatlantique, elles encouragent les voyageurs à télécharger des documents de santé en ligne. L’industrie du voyage a exhorté l’administration Biden à créer un ensemble de normes pour les informations d’identification de santé numériques dans le but de lever les restrictions de voyage qui ont dévasté la demande de voyages d’agrément et d’affaires à l’étranger pendant plus d’un an. L’administration a déclaré qu’elle laisserait la tâche de développer les informations d’identification en santé numérique au secteur privé. Les responsables fédéraux ont également déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de conserver une base de données des registres de vaccination; cela sera laissé aux États. Entrez dans les applications de santé numérique. Parfois appelées passeports vaccinaux, plusieurs de ces plates-formes sont déjà en développement et certaines sont utilisées, notamment des partenariats avec les compagnies aériennes et les gouvernements locaux. Voici où en sont les choses sur les passeports vaccinaux aux États-Unis:

Qu’est-ce qu’un passeport santé?

Les passeports de santé numériques – également appelés passeports vaccinaux – sont des plates-formes pour smartphones qui permettent d’accéder aux données de santé d’un individu, telles que les résultats des tests Covid ou le statut vaccinal. Israël et le Danemark ont ​​déjà mis à disposition des plateformes et d’autres pays travaillent seuls. Lorsque les individus sont vaccinés aux États-Unis, ils reçoivent une preuve sous la forme d’une carte émise par le CDC. Les compagnies aériennes, qui ne veulent pas que le personnel ait une autre information sur les voyageurs à vérifier, envisagent des versions numérisées qui pourraient facilement être numérisées.

En ai-je besoin?

Les passeports de santé ne sont pas obligatoires mais pourraient devenir plus utiles à mesure que de plus en plus de pays et d’attractions rouvriront. Les pays qui ont récemment ouvert ou prévoient d’ouvrir leurs frontières aux touristes étrangers comme l’Islande et la Grèce disent que les voyageurs doivent présenter une preuve qu’ils sont vaccinés contre Covid-19 ou une preuve d’un test Covid-19 négatif récent. Mais jusqu’à présent, les certificats de santé numériques ne sont pas nécessaires. « Les certificats peuvent être au format papier ou électronique », a déclaré Sveinn Gudmarsson, directeur des communications au ministère islandais des Affaires étrangères, par courrier électronique. « Le contrôle aux frontières évaluera si un certificat est valide et consultera un représentant de l’épidémiologiste en chef [health care worker] comme requis. » Depuis janvier, les États-Unis exigent que tous les voyageurs entrants en provenance de l’étranger, y compris les citoyens, présentent une preuve d’un test Covid-19 négatif, même s’ils sont vaccinés. En Californie, les sites peuvent accueillir plus de personnes si l’établissement vérifie qu’elles ont été vaccinées.

Qui les fabrique?

Il existe déjà plusieurs plates-formes. IBM a développé l’Excelsior Pass de l’État de New York, qui a été testé lors d’un match des New York Nets en février. L’application utilise la blockchain pour communiquer avec les registres de vaccination des États ou avec les prestataires de soins de santé. L’écran affiche un simple signe «go» ou «no go», et non le résultat réel du test. L’International Air Transport Association, un groupe commercial qui représente près de 300 compagnies aériennes dans le monde, a déployé son propre passeport numérique pour la santé. Singapour a commencé à accepter les résultats du test Covid-19 sur cette plate-forme ce mois-ci. Certaines compagnies aériennes comme JetBlue Airways ont annoncé des essais d’un autre passeport de santé numérique par la Commons Project Foundation, appelé Common Pass. United Airlines a récemment annoncé qu’elle étendrait sa propre application pour permettre aux voyageurs de réserver en ligne des rendez-vous de test Covid-19, dont les résultats seront automatiquement téléchargés et permettront aux clients de savoir s’ils peuvent se rendre à leur destination. L’Union européenne et Israël développent leurs propres certificats de santé numériques.

Pourquoi sont-ils controversés?

Les certificats de santé numériques ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité des données des clients avec des applications tierces communiquant avec des bases de données contenant des informations de santé sensibles. Cela a également suscité des inquiétudes quant aux inégalités, puisque les plateformes fonctionnent principalement sur les smartphones des particuliers. Les gouverneurs de Floride, du Texas et de l’Arizona ont décidé d’empêcher les entreprises d’exiger des clients une preuve de vaccination. Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, a signé le mois dernier un décret qui interdit ces certificats comme une condition pour recevoir des services et a déclaré que les vaccinations sont le choix des individus et non du gouvernement. Même l’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’elle était contre l’exigence d’une preuve d’un vaccin pour entrer dans un autre pays « étant donné les preuves limitées (bien que croissantes) de la performance des vaccins dans la réduction de la transmission et l’iniquité persistante dans la distribution mondiale des vaccins. »

