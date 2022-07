Tout ce que nous savons jusqu’à présent – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Netflix

Netflix a une autre saison en magasin pour Ombre et os. La série fantastique est inspirée de deux séries de livres (Ombre et os ; Six des corbeaux) de l’auteur américain Leigh Bardugo. Le spectacle se déroule dans le Grishaverse où Alina Starkov, une orpheline et ancienne cartographe, découvre qu’elle est une Grisha rare avec la capacité de contrôler la lumière. Elle commence à s’entraîner pour vaincre le Shadow Fold et trouve en cours de route des alliés et des ennemis. La saison 1 a été créée en avril 2021 et a été un énorme succès pour Netflix, qui a commandé une deuxième saison à peine deux mois plus tard.

Dessous, HollywoodLa Vie a rassemblé tout ce que nous savons, jusqu’à présent, sur la saison deux de Ombre et os. Nous avons des informations sur la date de la première, les personnages qui reviennent, les acteurs qui rejoignent la franchise et bien plus encore !

Qui revient pour la saison 2 de “Shadow and Bone” ?

Jessie Mei Li

Jessie Mei Li joue le rôle d’Alina Starkov. Dans la saison 1, Alina apprend que son pouvoir extraordinaire pourrait libérer son pays. Elle s’entraîne avec le général Alesksandr Kirigan, mais apprend qu’il a des arrière-pensées. Ombre et os est le premier grand projet télévisé de Jessie.

Archie Renaux

Archie Renaux joue Maylen “Mal” Oretsevv. Mal est un traqueur orphelin dans le premier bras et le meilleur ami d’enfance d’Alina. Archie est également apparu dans la mini-série dramatique de la BBC Chercheur d’or.

Freddy Carter

Freddy Carter joue Kaz Brekker. Kaz est le chef d’un gang appelé les Crows. Il est également connu sous le nom de Dirtyhands et le bâtard du baril. Freddy est également connu pour avoir joué dans la série dramatique Netflix Libre cours.

Amita Souman

Amita Souman joue Inej Ghafa. Inej est membre des Crows et est également connue sous le nom de Wraith. Amita a joué un rôle dans la série d’aventure fantastique CW L’avant-poste.

Jeune Kit

Jeune Kit joue Jesper Fahey. Jesper est membre des Crows et un tireur d’élite qualifié. Dans la saison 1, Kaz, Inej et Jesper tentent de kidnapper Alina. Kit est peut-être familier aux fans depuis ses apparitions sur scène à Londres.

Ben Barnes

Ben Barnes joue le général Aleksander Kirigan, un général de la deuxième armée qui entraîne Alina avec ses pouvoirs. Un rebondissement sur l’identité du général Kirigan est révélé dans la saison 1. Ben est connu pour avoir joué dans Les chroniques de Narnia en tant que prince Caspian, Westworld comme Logan, et Le punisseur comme Puzzle.

Zoé Wanamaker

Zoé Wanamaker joue Baghra, qui est l’entraîneur Grisha d’Alina. Zoe est connue pour ses rôles au théâtre à Londres et ses apparitions au cinéma dans Harry Potter 1, Principal suspectet L’amour fait mal.

Tête de marguerite

Tête de marguerite joue Genya Safin, un Grisha Tailor qui se lie d’amitié avec Alina. Daisy a eu un rôle récurrent dans la saison 1 mais sera une star principale dans la saison 2. Elle a joué dans la troisième saison de Hulu’s Prostituées.

Danielle Calligan

Danielle Calligan joue Nina Zenik, une Grisha Heartrender qui a le pouvoir de contrôler les morts. Danielle passe d’un rôle récurrent à un rôle principal dans la saison 2. Elle a joué Sarra dans Jeu des trônes et Yula dans Le grand.

Calahan Skogman

Calahan Skogman joue Matthias. C’est un chasseur de sorcières qui capture Nina dans la saison 1, mais ils forment ensuite des sentiments forts l’un pour l’autre. Calahan était une star récurrente mais fait maintenant partie de la distribution principale de la saison 2. Il a commencé à jouer en 2017 après avoir été un athlète collégial.

Qui rejoint ?

Lewis Tan

Lewis Tan a été choisi comme Tolya-Yul Bataar. Tolya-Yul est un Grisha Heartrender et frère jumeau de Tamar Kir-Bataar. Lewis est surtout connu pour avoir joué Lu Xin Lee dans Netflix Assassins Wu.

Patrick Gibson

Patrick Gibson rejoint l’émission en tant que Nikolai Lantsov. Nikolai est l’ancien roi de Rava. Patrick a joué Steve Winchell dans la série Netflix L’OA.

Anna Leong Brophy

Anna Leong Brophy jouera le rôle de Tamar Kir-Bataar. Tamar est une Grisha Heatrender et la sœur jumelle de Tolya-Yul Bataar. Anna est connue pour être une comédienne et actrice britannique.

Jack Wolf

Jack Wolf a été choisi comme Wylan Hendriks. Wylan utilise un pseudonyme différent dans les livres et rejoint les Crows et il sort avec Jasper. Jack est déjà apparu dans un épisode de Netflix Le sorceleur.

La saison 2 s’en tiendra-t-elle aux livres?

La deuxième saison de Ombre et os on s’attend à approfondir Siège des tempêtes et Six des corbeaux livres. Cela est évident sur la base de certains des nouveaux personnages (y compris Wylan et les jumeaux Bataar) qui rejoignent la série. Il n’y a pas eu de synopsis officiel pour la saison deux, mais on s’attend à ce qu’il reprenne après la fin de la saison un. Dans la finale, Alina et Mal ont vaincu le Darkling, qui s’est avéré être le général Kirigan. Ils ont quitté Ravka tandis que Zoya, une Squaller jouée par Sujaya Dasgupta, a commencé sa propre aventure. Les téléspectateurs apprennent dans la scène finale que le Darkling est réellement vivant et émerge du Shadow Fold.

Quand la saison 2 sera-t-elle diffusée ?

Netflix n’a pas annoncé de date de première officielle pour Ombre et os. L’émission devait revenir à un moment donné en 2022, bien que les fans soupçonnent maintenant qu’elle ne sera pas diffusée avant 2023.

A-t-il terminé le tournage?

Shadow & Bone S2 est dans le tonneau 💰Pour fêter la fin de la production, le casting s’est un peu filmé #GeekedWeek régal pour vous tous ! pic.twitter.com/ELzrNTJjMy – Ombre et os (@shadowandbone_) 6 juin 2022

Saison 2 de Ombre et os a commencé le tournage en janvier 2022 et s’est terminé en juin 2022. Le casting est apparu à la semaine Geeked de Netflix le 6 juin et a annoncé que le tournage était terminé. Lewis Tan a décrit la deuxième saison comme “déchirante, palpitante et flamboyante”.

Quelle est la popularité de Shadow and Bone?

Ombre et os a été un énorme succès pour Netflix. En juin 2021, le streamer a annoncé le renouvellement de la deuxième saison et a également révélé que 55 millions de foyers avaient regardé la saison 1 au cours des 28 premiers jours. Netflix a même publié un after show pour la série, appelé Shadow and Bone – L’Afterparty. Sur Rotten Tomatoes, la saison 1 a un taux d’approbation de 88% de la part des critiques et un score d’audience moyen de 88%.

Combien de saisons supplémentaires pouvons-nous attendre ?

Netflix n’a pas confirmé plus de saisons de Ombre et os au-delà de la saison 2. L’auteur Leigh Bardugo a déclaré qu’elle espérait que la franchise obtiendrait cinq saisons sur Netflix car “il y a tellement d’histoires”.