Tout ce que nous savons jusqu’à présent – Hollywood Life

Crédit d’image : Netflix

Reine Charlotte la saison 1 est maintenant en streaming.

La première saison est l’émission n ° 1 sur Netflix quelques jours seulement après sa sortie.

Shonda Rhimes n’exclut pas la saison 2.

Le monde de Bridgerton continue de s’étendre, et nous n’en sommes que mieux lotis. Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton a captivé le public avec l’exploration des premiers jours de Reine Charlotte et son histoire d’amour avec Roi Georges III.

Après avoir bingé les 6 épisodes, les gens ont commencé à se demander : pourrait-il y avoir un Reine Charlotte saison 2? Les fans sont tombés amoureux de la reine Charlotte, du roi George III, de Lady Danbury, de Brimsley, etc. HollywoodLa Vie décompose tout ce que nous savons sur Reine Charlotte saison 2 pour l’instant.

Y aura-t-il un Reine Charlotte Saison 2?

Reine Charlotte la saison 2 n’a pas obtenu le feu vert de Netflix. La première saison a été abandonnée le 4 mai et Netflix n’a pas renouvelé la série pour une deuxième saison au 8 mai. Compte tenu de l’intérêt massif dès le départ, le buzz pour Reine Charlotte la saison 2 continue de croître. (Donnez aux gens ce qu’ils veulent!)

Le spectacle a été initialement présenté comme une série limitée, mais cela pourrait changer. « Il y a eu des questions, mais je n’ai pas encore de conversation à ce sujet », créateur Shonda Rhimes dit EO. «Je pourrais vivre avec Charlotte et George pour toujours, mais nous avons raconté une histoire très spécifique et fermée qui, je pense, est une histoire complète de cet amour compliqué et imparfait. Mais je n’exclus rien parce que je ne sais jamais.

Que pense la reine Charlotte elle-même d’une éventuelle saison 2 ? « J’ai adoré ce personnage » Inde Amarteifio révélé à EO. « Elle est fantastique. Je me sens très chanceux de pouvoir incarner quelqu’un d’aussi complexe. J’aimerais absolument refaire quelque chose dans le royaume.

Shonda a également déclaré à Shondaland.com : « Vous savez ce qui est drôle, c’est que lorsque j’ai commencé à faire de la presse pour cela, ma réponse a été » Absolument pas « . Mais tous les journalistes à qui j’ai parlé m’ont dit : ‘Allez !’ Je ne sais pas. Je veux dire, vous me faites un peu changer d’avis. J’y pense. Je ne l’avais pas amusé avant, mais maintenant je le suis.

Que s’est-il passé à la fin de Reine Charlotte Saison 1?

La première saison de Reine Charlotte a exploré les origines du mariage de la reine Charlotte avec le roi George III. Leur relation n’a pas pris le meilleur départ. George a tout essayé pour repousser Charlotte parce qu’il pensait qu’il la protégeait et qu’il avait l’impression que personne ne pouvait l’aimer. George souffrait de maladie mentale depuis qu’il était un garçon et essayait désespérément de se «guérir» de sa «folie».

En fin de compte, Charlotte aimait George pour être George. Son fermier George. Elle connaissait son cœur, et c’est tout ce dont elle avait besoin de lui. Tout le reste, elle savait qu’ils pouvaient s’en occuper ensemble. Sa maladie mentale n’a eu aucun effet sur son amour pour lui.

« Vous avez un demi-mari, Charlotte. Une demi-vie. Je ne peux pas te donner l’avenir que tu mérites. Pas un moi complet. Pas un mariage complet. Seulement la moitié. un demi-homme. Un demi-roi. La moitié d’une vie, lui dit George.

Charlotte a répondu avec cette déclaration d’amour : « Si ce que nous avons est la moitié, alors nous en ferons la meilleure moitié. Je t’aime. C’est assez… Ensemble, nous sommes entiers.

Dans leurs dernières années, Charlotte et George vivent séparés alors que ses problèmes médicaux s’aggravent. La scène finale de la saison 1 illustre que l’amour entre eux est indéfectible malgré les défis qui leur sont lancés. « J’aime le fait que la reine Charlotte sache quoi faire pour aider le roi George, alors que la jeune reine Charlotte est au début de ce voyage », Golda Rosheuvel dit Netflix. « La reine Charlotte sait maintenant comment communiquer avec l’homme qu’elle aime. Elle sait ce dont il a besoin. Elle le comprend. C’est un voyage de toute une vie pour eux et vous le voyez dans cette dernière scène.

Reine Charlotte Distribution de la saison 2

Une deuxième saison de Reine Charlotte ne pourrait pas arriver sans Inde Amarteifio et Corey Mylchreest comme la reine Charlotte et le roi George III. Si la série devait avoir une saison 2, nous rencontrerions probablement plus de leurs enfants en tant que jeunes. La saison 2 de Queen Charlotte continuerait également probablement à avancer vers la chronologie actuelle de Bridgerton afin que nous puissions obtenir plus de scènes avec Golda Rosheuvel et James Flotte comme Charlotte et George plus âgés, ainsi que Adjoa Andô et Ruth Gemmel comme Lady Danbury et Violet Bridgerton.

Deux membres de la distribution, ainsi que India et Corey, dont vous pouvez être assuré qu’ils seraient de retour pour la saison 2 sont Sam Clemmet et Freddie Denis comme Brimsley et Reynolds. Arsema Thomas reviendrait probablement en tant que jeune Lady Agatha Danbury puisqu’elle est l’une des dames d’honneur de la reine Charlotte et l’amie la plus proche de la reine.

Possibilités de spin-off de Queen Charlotte

Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton pourrait également lancer des retombées d’autres séries tournant autour des personnages présentés dans la première saison. HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT à Arsema Thomas pour savoir si elle serait ou non partante pour un spin-off centré sur Lady Danbury.

« Euh, oui. Oui je voudrais. Je pense que travailler avec cette équipe a été une telle bénédiction que je pense que s’ils prennent cette décision, je leur fais confiance », a déclaré Arsema. HollywoodLa Vie au Reine Charlotte événement au Paley Center for Media le 4 mai. «Quelle que soit la décision qu’ils prennent, je vais leur faire constamment confiance. Donc, s’ils pensent qu’il y a une histoire où il y a plus à raconter avec Agatha, je suis heureux d’être sur ce trajet.

Créateur Shonda Rhimes a révélé qu’elle souhaitait également explorer Violet Bridgerton. « Je suis aussi obsédée par Violet », a-t-elle déclaré EO. «Elle est très intéressante en tant que personnage et a beaucoup de couches dans sa vie que nous ne connaissons pas encore très bien. C’est aussi une autre histoire d’amour compliquée. L’histoire de Violet est racontée dans Les Bridgerton: Heureux pour toujours. L’ancien Violet est joué par Ruth Gemmelet la version plus jeune est jouée par Connie Jenkins-Greig.

