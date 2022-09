Kennedy a présenté plusieurs membres de la distribution de “Andor”, qui arrive sur Disney+ le 21 septembre. Diego Luna joue le rôle de Cassian Andor, reprenant son rôle de “Rogue One” de 2016, et est producteur exécutif du projet. Genevieve O’Reilly revient également dans le rôle de Mon Mothma.

La série, que Kennedy décrit comme un thriller d’espionnage, se déroule cinq ans avant les événements de “Rogue One”.

Les autres membres de la distribution incluent Adria Arjona dans le rôle de Bix, un amour intermittent de Cassian, et Kyle Soller dans le rôle de Syril, un membre méchant de l’Empire galactique.

Dave Filoni, qui a inauguré une nouvelle ère d’animation Star Wars avec “Clone Wars”, a révélé une bande-annonce pour “Tales of the Jedi”, une série de six courts métrages d’animation, trois axés sur Ahsoka Tano et trois sur le comte Dooku. Chaque court métrage se déroule à un moment différent de la vie de chaque personnage, ramenant des personnages comme Qui-Gon Jinn, Anakin Skywalker et Mace Windu.

Jon Favreau, partenaire de Filoni sur la série “The Mandalorian”, est arrivé pour discuter de la série “Ahsoka” en direct avec Rosario Dawson dans le rôle-titre et partager des détails sur d’autres projets sur lesquels travaille l’équipe de Lucasfilm.

Favreau a annoncé que Jon Watts, qui a réalisé “Spider-Man: No Way Home”, dirige “Skeleton Crew”, une prochaine émission Disney + se déroulant dans la Nouvelle République, aux côtés de Chris Ford. La série met en vedette Jude Law et suit un groupe de quatre enfants alors qu’ils tentent de rentrer chez eux. Peu de choses ont été partagées sur le projet, qui est actuellement en production.

Pour célébrer la troisième saison de “The Mandalorian”, Filoni et Favreau ont fait venir leur collègue producteur exécutif Rick Famuyiwa aux côtés du casting, dont Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Emily Swallow, Amy Sedaris et Giancarlo Esposito.