Une famille masquée passe devant le château de Cendrillon dans le Magic Kingdom, à Walt Disney World à Lake Buena Vista, en Floride. Sentinelle d’Orlando | Service de nouvelles de la tribune | Getty Images

Les parcs à thème de Disney sont en train de rebondir après que la pandémie de coronavirus a fermé ses sites nationaux et internationaux en 2020. Les revenus augmentent pour la division parcs, expériences et produits de Disney et la société constate une augmentation constante de la fréquentation, des nuitées occupées et des croisières. Au cours de ses derniers résultats, Disney a vanté que ses nouveaux produits Genie + et Lightning Lane avaient contribué à augmenter le revenu moyen des billets par habitant au cours du trimestre. Ces nouvelles fonctionnalités numériques ont été introduites pour organiser l’expérience des clients et permettre aux visiteurs de contourner les lignes des principales attractions. La société a déclaré qu’elle avait été en mesure de ramener des expériences dans le parc telles que des rencontres avec des personnages, des représentations théâtrales et des événements nocturnes à Disneyland, ce qui lui a permis d’augmenter la capacité de ses parcs, a déclaré le PDG Bob Chapek à l’époque. Disney a plafonné la fréquentation depuis sa réouverture après la première série de fermetures pandémiques au début de 2020 et a mis en place un nouveau système de réservation en ligne pour contrôler les foules. La société continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et attractions à ses parcs à thème et à ses compagnies de croisière, ce que Josh D’Amaro, responsable de la division parcs, expériences et produits de Disney, a décrit dimanche lors de son exposition D23.

Parc Disneyland

D’Amaro a accueilli Jon Favreau, producteur exécutif de “The Mandalorian”, sur scène pour annoncer que le Mandalorian apparaîtra avec un Grogu animatronique dans Galaxy’s Edge dans le cadre de ses personnages costumés terrestres disponibles pour des rencontres et des interactions. Il arrivera en novembre. Le PDG de Disney, Bob Chapek, a révélé vendredi que Disneyland, basé en Californie, obtiendrait une troisième attraction sur son campus Avengers. Le trajet est basé sur le multivers et les coureurs affronteront des méchants de différents univers, dont le roi Thanos. Le chef des studios Marvel, Kevin Feige, est apparu en personne tandis que Mark Ruffalo, qui dépeint Hulk, est apparu par vidéo pour révéler que Hulk sera dans le parc comme une opportunité de rencontre. Ja version de Hulk a été développée dans le cadre du projet Exo et arrivera dans le parc la semaine prochaine.

(LR) : Jonathan Becker (Recherche et Développement Imagineer), Josh D’Amaro (Président, Parcs, Expériences et Produits Disney), Richard-Alexandre Peloquin (Ingénieur de recherche Imagineer). Christian Thompson

Pacific Wharf à Disney California Adventure sera transformé en San Fransokyo de “Big Hero Six”, et comprendra la chance de rencontrer Baymax, le robot de soins de santé utile. De plus, Paradise Pier Hotel devient Pixar Place Hotel. Downtown Disney ajoutera plusieurs nouveaux restaurants, dont Porto’s Bakery and Cafe et Din Tai Fung. Le terrain Toon Town de Disneyland recevra une version de l’attraction Mickey and Minnie’s Runaway Railway des Hollywood Studios à Orlando, en Floride, ainsi qu’un certain nombre de mises à jour cosmétiques et une nouvelle aire de jeux pour les enfants. Ces mises à jour sont attendues en 2023. Tiana’s Bayou Adventure, qui remplace Splash Mountain, se déroule directement après les événements de “Les Princes et la Grenouille” et suit la princesse Tiana alors qu’elle cherche un ingrédient manquant pour une fête célébrant le carnaval. Le manège devrait rouvrir fin 2024.

Un modèle de Tiana’s Bayou Adventure, qui réinventera la Splash Mountain de Disneyland, est présenté lors de la Walt Disney D23 Expo à Anaheim, en Californie, le 9 septembre 2022. Patrick T. Fallon | AFP | Getty Images

D’Amaro a déclaré que la musique occuperait une place importante dans le trajet et que les acteurs du film reviendraient pour prêter leur voix à l’attraction. Anika Noni Rose, la voix de Tiana, est arrivée sur scène pour chanter “I’m Almost There” et “Dig a Little Deeper” du film d’animation de 2009.

Walt Disney World

D’Amaro a annoncé que Disney est en train de créer un nouveau spectacle nocturne pour Epcot pour célébrer le 100e anniversaire de l’entreprise. De plus, Journey of Water, inspiré de “Moana”, qui a été annoncé en 2019, ouvrira fin 2023. Figment, le dragon violet préféré des fans, reviendra également au parc pour des rencontres à l’avenir. De plus, l’année prochaine, le Hat Box Ghost apparaîtra au Haunted Mansion de Walt Disney World. D’Amaro a montré des images de son test de Tron Light Cycle Run, notant que le trajet devrait ouvrir au printemps 2023 à Magic Kingdom.

Croisières Disney

Le sixième navire de croisière de Disney s’appelle “Treasure” et célèbre l’amour de l’aventure de Walt Disney. La grande salle est inspirée par “Aladdin” et présente une statue de Jasmine et Aladdin chevauchant sur le tapis magique. D’Amaro a déclaré que la “Wonder” de Disney se rendrait désormais en Australie et en Nouvelle-Zélande à partir d’octobre 2023. La société ouvre également un nouveau lieu de villégiature insulaire situé aux Bahamas appelé Lighthouse Point. D’Amaro a déclaré que 90% de l’énergie utilisée à cet endroit sera fournie par l’énergie solaire.

Complexes internationaux