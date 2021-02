Tout ce que nous avons appris jusqu’à présent sur c’est notre avenir

Mandy Moore donne naissance à son bébé n ° 1!

Pour terminer, C’est nous est retourné vers le futur.

Au cours des deux dernières saisons, le succès de NBC nous a montré des morceaux d’une date importante d’environ 11 ans dans le futur, lorsque toute la famille Pearson s’est réunie chez Kevin (Justin Hartley) maison de luxe. Rebecca (Mandy Moore) semble être sur son lit de mort, et même l’oncle Nicky (Griffin Dunne) est venu visiter.

Jusqu’à l’épisode «The Ride», la saison cinq avait été complètement dépourvue de flash avant, mais maintenant nous avons enfin eu un aperçu de la vie de deux autres Pearsons plus âgés. Nous avions déjà rencontré Tess plus âgée (Iantha Richardson), qui est un travailleur social. Cette semaine, nous avons rencontré la plus âgée Deja (La Trice Harper), qui se forme à devenir médecin. Elle est aussi secrètement enceinte, et seule sa sœur Annie (Iyana Hailey) le sait.

Nous avons vu Annie chercher Deja au travail, et les deux femmes se sont rendues ensemble chez Kevin, où Randall (Sterling K. Brown) et Tess les a rencontrés à la porte avec des câlins.