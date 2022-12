Tout ce que nous avons appris de l’interview de Sam Bankman-Fried

La newsletter DealBook du New York Times a tenu sa conférence annuelle à New York mercredi, couronnée par une interview dramatique avec Sam Bankman-Fried, le magnat de la crypto déchu.

Il s’agissait de la première apparition publique de M. Bankman-Fried depuis l’effondrement de son empire de crypto-monnaie, qui comprenait FTX, l’échange de crypto, et sa branche commerciale, Alamada Research. Andrew Ross Sorkin du Times l’a interviewé pendant plus d’une heure lors d’une discussion qui a généré des gros titres et des tweets dans le monde entier.

SBF, comme il est connu, a répondu à de nombreuses questions (et en a esquivé un tas aussi) sur la façon dont son entreprise a fait faillite le mois dernier, un effondrement de plusieurs milliards de dollars qui pourrait prendre des années à être réglé devant les tribunaux de faillite. L’épreuve a également anéanti une grande partie de sa richesse personnelle. Au fur et à mesure qu’il parlait, il devenait de plus en plus clair que les fortunes perdues ne seraient pas récupérées. En fin de compte, a-t-il dit, il « a merdé ».

Il a dit qu’il “n’avait pas sciemment mélangé” les fonds des clients FTX avec ceux d’Alameda Research, la branche commerciale de la bourse, qui servait de teneur de marché sur FTX, facilitant les transactions des clients et faisant ses propres paris à effet de levier très risqués.

Il a nié avoir sciemment commis une fraude . “Je n’ai jamais essayé de frauder qui que ce soit”, a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il ne se rendait pas compte de la position dangereuse dans laquelle se trouvaient les entreprises jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Il a admis que de grosses erreurs avaient été commises y compris une gestion des risques médiocre, voire inexistante, et l’absence de surveillance pour protéger les comptes clients.

Il a dit qu’il disait la vérité — ou qu’il n’avait pas conscience de le plier. “Je ne connais pas de moments où j’ai menti”, a-t-il déclaré au Times, et a déclaré qu’il “était aussi véridique que possible”.

Il a déclaré que les dons politiques qu’il avait faits dont les dépôts ont montré qu’ils s’élevaient à 40 millions de dollars, n’étaient pas destinés à tenter d’acheter l’accès aux législateurs.

Il semble avoir avis juridique ignoré de rester silencieux alors que plusieurs pays continuent d’enquêter sur l’implosion de ses entreprises.

Lire la transcription complète ici.