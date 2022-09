La Walt Disney Company est sur le point de révéler de nouvelles informations sur sa prochaine liste de films d’animation et d’émissions de télévision lors de son panel Pixar et Disney Animation Studios à la D23 Expo à Anaheim, en Californie, vendredi.

Les films d’animation sortis en salles ont échoué au box-office à la suite de la pandémie. Au début, les parents étaient réticents à ramener les enfants au cinéma, mais il semble maintenant que des titres ternes et une augmentation du contenu pour enfants sur le streaming aient contribué à garder les familles à la maison.

Disney a exacerbé ce problème depuis la réouverture des cinémas, car il a placé la majorité de ses nouveaux films Pixar sur Disney +, notamment “Turning Red”, “Soul” et “Luca”. Bien que ces décisions aient été prises à un moment où les vaccinations n’étaient pas disponibles pour les enfants et où le trafic piétonnier des films était lent, cela a formé les consommateurs à s’attendre à ces titres en streaming.

C’est en partie la raison pour laquelle “Lightyear” a eu une ouverture terne dans les salles cet été. Bien sûr, le film a également été blessé par une prémisse déroutante qui s’écartait de ce qui rendait la franchise Toy Story si spéciale.

Disney devrait révéler de nouveaux titres de Pixar et de son studio d’animation Walt Disney ainsi que des films associés à ses remakes en direct lors du panel de vendredi. Il partagera également les films qui sortiront en salles et ceux qui arriveront via Disney +.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.