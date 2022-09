Disney devrait révéler de nouveaux titres de Pixar et de son studio d’animation Walt Disney ainsi que des films associés à ses remakes en direct lors du panel de vendredi. Il partagera également les films qui sortiront en salles et ceux qui arriveront via Disney +.

Disney a exacerbé ce problème depuis la réouverture des cinémas, car il a placé la majorité de ses nouveaux films Pixar sur Disney +, notamment “Turning Red”, “Soul” et “Luca”. Bien que ces décisions aient été prises à un moment où les vaccinations n’étaient pas disponibles pour les enfants et où le trafic piétonnier des films était lent, cela a formé les consommateurs à s’attendre à ces titres en streaming.

La Walt Disney Company est sur le point de révéler de nouvelles informations sur sa prochaine liste de films d’animation et d’émissions de télévision lors de son panel Pixar et Disney Animation Studios à la D23 Expo à Anaheim, en Californie, vendredi.

La société lance sa toute première série longue sur Disney + intitulée “Win or Lose”. Le spectacle est le fruit de deux artistes de storyboard et raconte l’histoire de l’équipe de softball Pickles dans la semaine précédant leur match de championnat. Chaque épisode se déroule au cours de la même semaine, mais du point de vue d’un personnage principal différent.

“Elemental”, arrivé à l’été 2023, raconte l’histoire d’une métropole animée où vivent les éléments terre, air, feu et eau. Mais quand une fille du feu et un garçon de l’eau développent une connexion, les deux doivent trouver comment interagir tout en étant des opposés polaires. Le réalisateur Peter Sohn a noté que le film aborde également les thèmes de l’immigration et de la recherche de sa place dans le monde.

Asha est interprétée par Ariana DeBose dans le rôle d’Asha et Alan Tudyk dans le rôle de Valentino, une chèvre. DeBose a chanté une chanson originale du film et Tudyk a parcouru son répertoire de personnages de Disney, dont Duke Weaselton de “Frozen”, Hei Hei de “Moana” et King Candy de “Wreck-it Ralph”.

Disney s’associe à Kugali Media pour apporter “Iwaju” à Disney+. La série se déroule au Nigeria et suit une jeune héritière nommée Tola et un pauvre garçon nommé Kole. Il arrive sur le service de streaming en 2023.

Avant de révéler son contenu animé, Disney a dévoilé de nouvelles bandes-annonces pour “Hocus Pocus 2”, qui arrive sur Disney+ le 30 septembre, ainsi que “Disenchanted”, la suite de “Enchanted” de 2007, diffusée sur le service de streaming le 24 novembre.

Dans la foulée de la sortie de “Pinocchio” sur Disney + jeudi, le studio a annoncé une multitude de nouveaux ajouts à son catalogue de remakes en direct de Disney.

“Peter Pan & Wendy” avec Alexander Molony dans le rôle de Peter, Ever Anderson dans le rôle de Wendy et Alyssa Wapanatahk dans le rôle de Tiger Lily devrait sortir sur Disney + en 2023. Jude Law incarne le capitaine Crochet.

“Haunted Mansion” devrait arriver dans les salles le 10 mars 2023. Réalisé par Justin Simien, un ancien membre de la distribution de Disneyland, le film est rempli d’œufs de Pâques tirés du célèbre manège des parcs Disney. Au cours du panel, Simien a annoncé que Jamie Lee Curtis jouera le rôle de Madame Leota dans le film.

Le projet Lion King de Barry Jenkin, anciennement sans titre, s’appelle “Mufasa: The Lion King” et raconte l’histoire d’origine de Mufasa, du petit au roi. Les clips partagés avec le public à l’Expo D23 montrent les mêmes visuels époustouflants que “Le Roi Lion” de 2019 et arriveront en salles en 2024.

La société a également partagé un bref aperçu de “Blanche-Neige” qui doit sortir en salles en 2024. Le film met en vedette Rachel Zegler en tant que personnage principal et Gal Gadot en tant que Evil Queen. Les fans ont éclaté en applaudissements lorsque Gadot est monté sur scène. L’actrice de “Wonder Woman” a déclaré que c’était amusant de jouer le méchant, après avoir été si souvent interprétée dans des rôles plus héroïques.

Zegler et Anderson ont tous deux noté que le studio travaillait pour donner plus d’agence à des personnages classiques comme Blanche-Neige et Wendy et donner une vision moderne de ces contes classiques.

Rob Marshall, le réalisateur du remake de “La Petite Sirène” de Disney, a partagé toute la séquence de “Part of Your World” du film. La performance de Halle Bailey a reçu des applaudissements rauques et une ovation debout lorsqu’elle est montée sur scène. Le film arrive dans les salles le 26 mai 2023.