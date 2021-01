Le documentaire NETFLIX Night Stalker a apporté une nouvelle terreur détaillant les meurtres écoeurants commis par Richard Ramirez – mais il existe une foule de secrets sinistres qui n’ont pas été diffusés à la télévision.

Le documentaire en quatre parties éduque les téléspectateurs sur les crimes du tueur en série américain commis à l’été 1984.

Après sa folie meurtrière d’un an et demi, Ramirez a finalement été envoyé à la prison de San Quentin pour 13 meurtres, cinq tentatives de meurtre, 11 agressions sexuelles et 14 cambriolages.

Pourtant, bien que les téléspectateurs soient terrifiés et incapables de dormir par les événements de la vie réelle rejoués dans l’émission, il semble y avoir beaucoup de choses que le documentaire Netflix a omis.

Cela couvre à la fois son enfance et l’influence de son cousin bad boy, ainsi que son temps derrière les barreaux.

Ci-dessous, nous avons déterré les mésanges troublantes que The Night Stalker a laissées de côté.

Le cousin effrayant de Ramirez

Richard, représenté comme un jeune au visage frais, a rapidement été influencé négativement par son cousin vétéran du Vietnam, Miguel.

On pense qu’il a montré à ses jeunes images relatives de lui qui maltraitait et tuait des femmes pendant le conflit.

On pense également que Miguel a initié son cousin à la technique militaire du meurtre furtif.

Ramirez était présent le 4 mai 1973, lorsque son cousin Mike a tué par balle sa femme, Jessie, au visage avec un revolver de calibre .38 lors d’une dispute.

Suivi des dents

L’empreinte de Ramirez de l’émission documentaire Netflix comme principale preuve incriminante ayant conduit à son arrestation.

Pourtant, ses dossiers dentaires sont également entrés en jeu – ses dents mal entretenues ornées d’un capuchon AC / DC se sont également avérées cruciales.

Il était réputé pour avoir des dents pourries et manquantes et, lorsqu’une carte dentaire était trouvée dans son véhicule, elle permettait de meilleures impressions d’artistes et constituait un élément clé des délibérations du tribunal sur ses neuf grinceurs pourris.

En effet, c’est quelque chose que Ramirez a choisi de réparer pendant qu’il était dans Death Row.

Peur de la famille

Ramirez a grandi à El Paso, au Texas, le plus jeune fils des cinq enfants de Julian et Mercedes Ramirez.

Son père Julian – un ancien policier mexicain – était sujet à des crises de colère, battant souvent ses enfants.

Ramirez aurait été terrifié par la violence de son père et a commencé à dormir dans un cimetière local pour échapper à sa vie de famille.

Il a ensuite commencé à fumer de la marijuana à l’âge de 10 ans.

Trop cool pour l’école

À 13 ans, Ramirez s’est retiré de sa famille, a commencé à utiliser le LSD et a cultivé un intérêt pour le satanisme.

Ramirez a abandonné le Jefferson High School en neuvième année et a déménagé en Californie à l’âge de 22 ans.

À peine deux ans plus tard, il a commis son premier meurtre, avec Mei Leung, neuf ans, victime.

Il a battu et violé l’écolière avant de la poignarder à mort.

Cloches de prison

Au cours de son procès, Ramirez a attiré une secte d’adorateurs de Satan qui l’idolâtraient.

Pendant son incarcération à la prison d’État de San Quentin, Ramirez a trouvé l’amour au-delà des barres de fer et a épousé Doreen Lioy, la correspondante assommée.

L’ancienne rédactrice en chef du magazine a commencé à écrire à Ramirez quotidiennement et elle lui a écrit 75 lettres d’amour pendant son incarcération.

La romance s’est épanouie entre les deux après de fréquentes visites et Ramirez a proposé à Lioy en 1988.

En 1996, le couple s’est officiellement marié à la prison d’État de San Quentin en Californie.

Leur mariage a duré sept ans jusqu’à ce que Lioy quitte finalement Ramirez en 2009, après que l’ADN ait confirmé qu’il avait violée et assassinée Mei Leung, 9 ans en 1984.

Un vers le bas

Le juré Phyllis Singletary n’est pas arrivé au service du jury lors de son procès en 1989.

Elle a été retrouvée assassinée par balle – certains croyant que Ramirez était impliqué dans un acte criminel.

Il est apparu plus tard que son mari a appuyé sur la détente, puis a retourné le pistolet contre lui-même.

Ramirez a été reconnu coupable par un jury de toutes les charges retenues contre lui le 20 septembre 1989.