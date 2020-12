Miley a dit sur le Appelle ton papa podcast que, franchement, elle était une personne logique plus encline à analyser stoïquement ce qui n’allait pas dans une situation plutôt que de paniquer. Ce qui, a-t-elle reconnu, n’est pas nécessairement quelque chose que vous pouvez dire d’elle simplement en la regardant.

«J’ai eu une rupture très, très publique, très importante qui a duré plus de 10 ans d’une relation», a-t-elle expliqué. «Assis avec moi maintenant, j’espère que vous me trouverez un peu comme ça – ce qui n’est pas la perception du public – c’est que je suis très logique. Je suis très organisé et très genre de centre. Et donc, j’aime les listes. Les listes gardent tout mon monde f-king sur la bonne voie. «

Les post-mortems relationnels ne sont pas différents.

« Et donc, avec le chagrin, j’ai essayé de ne pas me perdre dans l’émotion », a poursuivi Miley. La fin d’une relation peut être une perte dévastatrice, mais «ne pas se perdre dans l’émotion, se concentrer sur la logique, c’est faire une liste de ce que vous gagniez et de ce que vous perdiez, de ce qu’ils contribuaient à votre vie ce qu’ils soustraient et de valoriser chacune de ces choses de un à 10, puis vous les additionnez tous.

« Et si la personne ajoutait plus à votre vie, alors vous savez ce qui est attendu pour votre prochaine relation et, ce qu’ils soustraient, vous savez ce que vous n’accepterez plus jamais. »