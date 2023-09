Tout ce que Microsoft a annoncé lors de son événement Surface et AI

Poursuivant le pipeline de nouveaux produits de l’automne, Microsoft suit Apple, Amazon, et d’autres en annonçant une série de nouveaux produits matériels Surface et de nouvelles initiatives logicielles/IA.

Avertissement! Microsoft veut que ChatGPT contrôle les robots ensuite

Lors de l’événement d’aujourd’hui, l’attention était partagée entre le nouveau matériel Surface, mis en évidence par le Surface Laptop Studio 2, un hybride tablette/ordinateur portable qui, comme la première génération, fait pivoter son écran sur le clavier, plutôt que de se replier sur une charnière à 360 degrés. (comme un Lenovo Yoga).

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a ouvert le salon en parlant de son enthousiasme pour l’IA, en particulier, Fonctionnalités Copilot AI de Microsoft dans la suite d’outils Office et méthodes la collaboration homme/machine pourrait débloquer de nouvelles capacités. La clé, selon Nadella, est une combinaison de nouvelles interfaces utilisateur naturelles fonctionnant aux côtés de nouveaux moteurs de raisonnement.

Selon Nadella, le produit final derrière cette idée est Copilot, une expérience d’IA unique qui fonctionnera sur tous les appareils, applications, et les systèmes d’exploitation, en retirant le nom de marque d’Office 365 uniquement et en le diffusant sur Windows, le navigateur Edge et le moteur de recherche Bing. Ce déploiement devrait être accompagné d’une mise à jour de Windows 11 le 26 septembre.

Photo: Dan Ackerman

Copilote pour Windows 11

Maintenant que Copilot sera intégré directement à Windows, il aura accès aux informations sur les applications, les données personnelles, les e-mails, les recherches sur le Web, etc. Dans une démo sur scène, Microsoft a montré à Copilot qu’il analysait un long e-mail et en extrayait des informations pertinentes sur restaurants à distance de marche d’un lieu événementiel. Une autre démo montrait Copilot résolvant et expliquant une équation mathématique simplement en l’entourant à l’écran avec un stylet.

Copilot a également composé et envoyé des messages texte basés sur les informations de vol sur votre téléphone (hypothétique), suggérant les meilleurs moments et endroits pour voir un spectacle de Broadway. Encore une fois, il s’agissait de démos prédéfinies, mais elles montrent l’idée que Copilot veut être un assistant IA qui ressemble plus à un assistant personnel qu’à un simple chatbot.

Photo: Dan Ackerman

Bing, le moteur de recherche de Microsoft, ajoute également le Outil d’IA générative Dall-E 3 à sa fonction de création d’images, vous permettant de créer et de modifier de nouvelles images en fonction d’invites textuelles. La qualité de l’image, du moins dans ces démos, est bien meilleure que celle de la génération précédente, et Microsoft affirme que les images seront filigranées numériquement comme générées par l’IA, pour s’assurer que personne ne les confonde avec de l’art créé par l’homme.

Discussion Microsoft 365

Copilot pour Microsoft a débuté en tant qu’assistant d’IA pour Office 365. Sa nouvelle version, couvrant presque tous les outils d’entreprise de Microsoft, est mise en avant par un nouveau chatbot, simplement appelé Microsoft 365 Chat.

Microsoft le présente comme un assistant qui a lu tous vos e-mails, SMS, fichiers, demandes de réunion, documents partagés, et plus encore, en vous donnant des résumésen soulignant les priorités, et vous donnant un aperçu compact de l’endroit où vos cycles de travail sont mieux dépensés.

L’IA peut déjà rédiger des articles de blog et des articles, avec des résultats mitigés. La version 365 Chat prétend améliorer cela en vous permettant de créer un lien direct vers des documents Office, des fichiers Word aux feuilles de calcul Excel, dans votre requête Copilot, vous offrant ainsi un article de blog généré par l’IA mieux informé.

L’utilisation potentielle la plus intelligente est une fonctionnalité appelée « sonne comme moi », qui lui permet d’écrire des e-mails (dans Outlook, naturellement), qui imitent votre style personnel, ce qui rend les e-mails générés par l’IA moins IA.

Photo: Dan Ackerman

Surface ordinateur portable Go 3

Bien entendu, cet événement concernait également le matériel, en particulier la gamme Surface de PC Microsoft. Bien qu’il ne s’agisse pas du plus grand nom en matière d’ordinateurs portables, ces appareils font partie de mes appareils Windows préférés depuis des années, avec un matériel de qualité, des designs agréables et des prix souvent décents.

Le premier produit Surface présenté lors de l’événement était le Surface Laptop Go 3, la troisième génération du clapet économique de Microsoft. Les modèles précédents se distinguaient par un design haut de gamme, mais étaient freinés par des performances limitées.

Le nouveau modèle conserve le même écran de 12,4 pouces et pèse un peu moins de deux livres et promet jusqu’à 15 heures d’autonomie. À 799 $, je ne m’attends cependant à aucune amélioration des performances.

Photo: Dan Ackerman

Surface ordinateur portable Studio 2

Microsoft appelle cela le système Surface le plus puissant à ce jour, et il conserve l’écran rabattable légèrement gênant qui tire l’écran sur le clavier pour former une forme de tablette pas tout à fait plate.

La puissance provient des processeurs Intel de 13e génération, ainsi que des options pour les GPU Nvidia RTX 4050 et 4060, ainsi que d’un NPU Intel distinct, le premier sur un appareil Windows, qui contribue à alimenter les expériences d’IA intégrées à Windows.

Le Laptop Studio 2 dispose d’un écran de 14,4 pouces, d’un Le pavé tactile haptique (ce qui signifie qu’il ne clique pas physiquement) et fonctionne avec le stylet fin de Microsoft.

La Surface Pro classique, une tablette autonome de style ardoise qui fonctionne avec un couvercle de clavier à clipser, et le Surface Studio, un ordinateur de bureau tout-en-un qui était un favori culte mais qui n’a pas été laissé de côté, du moins cette fois-ci, ont été laissés de côté. vu une mise à jour dans plusieurs années.

Le Surface Laptop Go 3 et le Surface Laptop Studio 2 seront disponibles le 3 octobre, avec des précommandes à partir du 21 septembre. Le Laptop Studio Go débutera à 799 $ et le Laptop Studio 2 à 1 999 $.