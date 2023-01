Tout ce que l’on sait sur la mort de Tire Nichols

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

UN Le père de 29 ans est décédé à l’hôpital quelques jours après avoir été arrêté par la police lors d’un contrôle routier.

Aujourd’hui, cinq officiers du département de police de Memphis ont été démis de leurs fonctions et emprisonnés pour meurtre au deuxième degré.

Le révérend Al Sharpton doit prononcer l’éloge funèbre lors des funérailles de Tire Nichols le 1er février à l’église chrétienne Mississippi Boulevard. Le militant des droits civiques a déclaré dans un communiqué que « licencier ces officiers pour mauvaise conduite ne suffit pas ».

“La justice ne sera rendue que lorsque tous les cinq seront accusés d’avoir tué Tire Nichols pour le simple fait de conduire en noir”, a-t-il ajouté.

Le chef de la police de Memphis, Cerelyn Davis, a exhorté au calme alors que les images de la caméra corporelle devraient être publiées.

“Je m’attends à ce que vous ressentiez ce que ressent la famille Nichols”, a-t-elle déclaré dans une déclaration vidéo le 25 janvier. “Je m’attends à ce que vous ressentiez de l’indignation face au mépris des droits fondamentaux de l’homme, car nos policiers ont prêté serment de faire le contraire de ce qui s’est passé sur la vidéo.”

Mme Davis a demandé au public de ne pas réagir aux images avec violence et destruction.

“J’attends de nos concitoyens qu’ils exercent leur droit au premier amendement de manifester, d’exiger des actions et des résultats”, a-t-elle déclaré. “Mais, nous devons nous assurer que notre communauté est en sécurité dans ce processus.”

C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la mort de Tire Nichols.

“Usage excessif de la force” par les agents

La police a déclaré dans un communiqué le 20 janvier que les policiers impliqués dans l’arrestation de M. Nichols étaient coupables d’un “usage excessif de la force”.

La police a ajouté que les officiers Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr et Justin Smith avaient tous été licenciés après avoir omis de suivre les «politiques de plusieurs départements».

Une déclaration précédente partagée par la police a déclaré avoir tenté d’arrêter M. Nichols pour “conduite imprudente” le 7 janvier, vers 20h30, heure locale, selon Newsweek.

De gauche à droite se trouvent les officiers Demetrius Haley, Desmond Mills, Jr., Emmitt Martin III, Justin Smith et Tadarrius Bean (via Reuters)

“Alors que les agents s’approchaient du conducteur du véhicule, une confrontation s’est produite et le suspect s’est enfui à pied”, a déclaré la police à l’époque. «Les agents ont poursuivi le suspect et ont de nouveau tenté de le placer en garde à vue. Alors qu’il tentait de mettre le suspect en garde à vue, une autre confrontation s’est produite; cependant, le suspect a finalement été appréhendé.

‘Se plaint d’avoir un essoufflement’

Kenyana Dixon est réconfortée lors d’un rassemblement pour son frère Tire Nichols au National Civil Rights Museum le 16 janvier (PA)

“Par la suite, le suspect s’est plaint d’avoir un essoufflement, moment auquel une ambulance a été appelée sur les lieux”, indique le communiqué. “Le suspect a été transporté à l’hôpital St Francis dans un état critique.”

Le jeune père “a succombé à ses blessures” le 10 janvier, a indiqué le Tennessee Bureau of Investigation.

L’agence cherche à savoir si les agents ont franchi les limites de la loi, et une enquête distincte sur les droits civils a été ouverte par le ministère de la Justice et le FBI.

5 officiers de Memphis licenciés pour leur implication dans la mort de Tire Nichols

Les agents n’ont pas « rendu de l’aide »

Le département de police a annoncé le licenciement des policiers le 20 janvier.

“Après un examen approfondi des circonstances entourant cet incident, nous avons déterminé que cinq agents du MPD ont violé plusieurs politiques du département, y compris l’usage excessif de la force, le devoir d’intervenir et le devoir de prêter assistance. Plus tôt dans la journée, chaque officier inculpé a été licencié du département de police de Memphis », a indiqué l’agence.

Un avocat “encouragé” par la réponse de la police à la mort

L’avocat de la famille Nichols, Ben Crump, qui représentait également la famille de George Floyd, a déclaré à Action News 5 que «lorsque la police tue une personne injustement, en particulier un Noir… normalement, elle retarde, retarde, retarde. Mais je suis encouragé parce que le chef Davis et les responsables de la ville ont communiqué avec moi hier ».

Les images de la caméra corporelle seront publiées

Les images de la caméra corporelle de l’incident devraient être rendues publiques “cette semaine ou la prochaine”, a déclaré le procureur du district du comté de Shelby, Steve Mulroy, le 23 janvier, selon Nouvelles NBC.

“La transparence reste une priorité dans cet incident, et une libération prématurée pourrait avoir un impact négatif sur l’enquête criminelle et le processus judiciaire”, a déclaré le chef Davis dans un communiqué.

La famille a montré des images avant la diffusion publique

Rodney Wells prend la parole lors d’un service commémoratif pour son fils le 17 janvier (PA)

La famille a maintenant vu les images de l’arrêt de la circulation avant que M. Nichols ne soit transporté à l’hôpital avant sa mort.

Des responsables du département de police et de la ville de Memphis ont déclaré le 23 janvier qu’ils avaient rencontré la famille Nichols ce matin-là pour regarder les images.

Dans une déclaration conjointe, M. Crump et son collègue avocat Antonio Romanucci ont déclaré que les images apporteraient “une clarté sur ce qui a conduit à la perte de ce jeune homme, père et fils”.

“Nous continuerons d’exiger la transparence et la responsabilité dans cette affaire, et nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas obtenu justice pour Tyr et sa famille”, ont-ils ajouté.

Le lieutenant Essica Cage-Rosario, président de la Memphis Police Association, a déclaré Nouvelles de la BNC que “les citoyens de Memphis, et plus important encore, la famille de M. Nichols méritent de connaître le récit complet des événements qui ont conduit à sa mort et ce qui a pu y contribuer”, mais a refusé de commenter le retrait des officiers, notant que l’enquête est en cours.

Un avocat invoque les émeutes de 1992 à Los Angeles

Lors d’une conférence de presse le 23 janvier, M. Crump a déclaré “malheureusement, cela nous a rappelé la vidéo de Rodney King”.

M. King a été battu par la police de Los Angeles en mars 1991. L’acquittement des quatre officiers impliqués l’année suivante a conduit aux émeutes de Los Angeles.

M. Crump a déclaré que le chef Davis partageait ses condoléances avec la famille non pas en tant que chef de la police mais en tant que «mère noire».

Nichols était une “piñata humaine sans défense”, dit l’avocat

M. Romanucci a ajouté que la police avait utilisé une voiture banalisée de l’unité du crime organisé du département lors de l’arrêt de la circulation, ajoutant qu’elle “prévoyait la violence”. Rapport du WREG.

L’avocat a déclaré que M. Nichols était “sans défense” et une “piñata humaine”, se demandant pourquoi des agents dans un véhicule banalisé effectuaient un contrôle routier.

« Il était sans défense tout le temps. C’était une piñata humaine pour ces policiers. Ce jeune garçon a été battu sans vergogne, sans vergogne et sans arrêt pendant trois minutes », a-t-il déclaré, selon CNN.

La mère de M. Nichols, RaVaughn Wells, a déclaré que la dernière fois qu’elle avait vu son fils, il partait pour aller regarder le coucher du soleil à Shelby Farms Park, ce qu’il faisait la plupart des week-ends.

Notant qu’il était passionné de skateboard, elle a dit qu’il n’était qu’à deux minutes de chez elle quand ils l’ont assassiné », selon WREG.

Le skateur Kam Blakely patine devant l’hôtel de ville en souvenir de Tire Nichols (PA)

‘Aucun père, mère ne devrait être témoin de ce que j’ai vu’

Le beau-père de M. Nichols, Rodney Wells, a déclaré lors de la conférence de presse du 23 janvier que “ce que j’ai vu sur la vidéo aujourd’hui était horrible”.

“Aucun père, aucune mère ne devrait être témoin de ce que j’ai vu aujourd’hui”, a-t-il ajouté.

“Encore une fois, nous voyons des preuves de ce qui arrive aux Noirs et aux Bruns lors de simples arrêts de la circulation”, a déclaré M. Crump. « De simples arrêts de circulation. Vous ne devriez pas être tué à cause d’un simple contrôle routier.

“C’est épouvantable. C’est déplorable. C’est odieux », a-t-il ajouté, concernant les images. “C’est violent. C’est gênant à tous les niveaux. »

L’avocat des droits civiques a déclaré que Mme Wells n’a pas pu passer le visionnage après que M. Nichols a dit “qu’est-ce que j’ai fait?”

L’avocat a ajouté que M. Nichols avait été entendu appeler sa mère à trois reprises à la fin de la séquence.

“Personne n’est parfait, d’accord, personne”, a déclaré Mme Wells aux médias. “Mais il était sacrément proche.”

“Notre fils a couru parce qu’il avait peur pour sa vie”, a déclaré M. Wells. «Il ne s’est pas enfui parce qu’il essayait de se débarrasser de la drogue, des armes à feu, rien de tout cela. Il s’est enfui parce qu’il avait peur pour sa vie. Et quand vous verrez la vidéo, vous comprendrez pourquoi il avait peur pour sa vie.

Les fonctionnaires s’efforcent d’accélérer l’enquête

Le procureur du district du comté de Shelby, Steve Mulroy, a déclaré à CNN le 24 janvier que les autorités travaillaient à accélérer l’enquête pour permettre la diffusion des images et pour qu’une décision soit prise si les officiers seront inculpés.

« Je sais que les gens sont très, très inquiets à ce sujet. Je pense que l’incident a le potentiel de saper la confiance dans l’équité de nos forces de police et du système de justice pénale », a-t-il déclaré.

La directrice des communications du bureau du procureur du comté de Shelby, Erica Williams, a déclaré lundi à CNN que les images “devraient être rendues publiques, c’est juste une question de quand”.

M. Mulroy a déclaré que les agents impliqués auraient pu être affectés par une formation médiocre du département ainsi que par les actions d’autres agents.

“Je pense que toutes ces choses peuvent être un facteur”, a-t-il déclaré à CNN. “Et j’espère que cet incident, aussi tragique soit-il, pourrait conduire à une conversation plus large sur la réforme de notre service de police, y compris la formation à la désescalade et des choses de cette nature.”

Des policiers accusés de meurtre au deuxième degré

Le 26 janvier, Le Washington Post signalé que les officiers avaient été accusés de meurtre au deuxième degré, de voies de fait graves, d’enlèvement, d’inconduite officielle et d’oppression officielle, selon les archives de la prison du comté de Shelby.

Le chef de la police de Memphis dénonce “l’échec de l’humanité fondamentale” des officiers

Le chef de la police de Memphis, Cerelyn Davis, a publié une déclaration vidéo le 25 janvier.

“Il s’agit d’un manque d’humanité de base envers un autre individu … et dans la veine de la transparence lorsque la vidéo sera diffusée dans les prochains jours, vous le verrez par vous-mêmes”, a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que les officiers étaient “directement responsables” des “abus physiques” de M. Nichols, qualifiant les actions des officiers de “odieuses, imprudentes et inhumaines”.

“Je m’attends à ce que vous ressentiez ce que ressent la famille Nichols”, a-t-elle ajouté. “Je m’attends à ce que vous ressentiez de l’indignation face au mépris des droits fondamentaux de l’homme, car nos policiers ont prêté serment de faire le contraire de ce qui s’est passé sur la vidéo.”

Mme Davis a demandé au public de ne pas réagir aux images avec violence et destruction.

“J’attends de nos concitoyens qu’ils exercent leur droit au premier amendement de manifester, d’exiger des actions et des résultats”, a-t-elle déclaré. “Mais, nous devons nous assurer que notre communauté est en sécurité dans ce processus.”

Elle a ajouté que “rien de tout cela n’est une carte de visite pour inciter à la violence ou à la destruction sur notre communauté ou contre nos citoyens”.

“Dans notre douleur, notre indignation et notre frustration, il reste encore du travail à faire pour se renforcer mutuellement afin de poursuivre sur la lancée de l’amélioration de nos relations et partenariats avec la police et la communauté”, a-t-elle déclaré.

Mme Davis a noté qu’elle avait rencontré Mme Wells et qu’elle avait commandé des examens internes et une formation pour le département.

L’enquête fédérale “peut prendre un certain temps”

Le procureur américain du district ouest du Tennessee, Kevin Ritz, a déclaré le 25 janvier que « comme je l’ai dit à la famille de M. Nichols, notre enquête fédérale pourrait prendre un certain temps. Ces choses le font souvent ».

“Mais nous serons diligents, et nous prendrons des décisions basées sur les faits et la loi”, a-t-il ajouté lors du point de presse, sans répondre aux questions des journalistes.