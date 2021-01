À un moment où Signal enregistre un nombre important de nouveaux utilisateurs dans le monde, l’application de messagerie axée sur la confidentialité a publié une nouvelle mise à jour pour la version iOS de l’application, pour les utilisateurs d’Apple iPhone. La nouvelle version de l’application, qui est Signal version 5.2.1, reçoit une douzaine de nouveaux changements, qui incluent de nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités et des ajustements pour améliorer la convivialité. Les changements marquants incluent plus de participants pour les appels de groupe, un partage amélioré sur Signal avec plusieurs contacts simultanément et une qualité vidéo ainsi que des améliorations de taille. Cette mise à jour intervient quelques jours après la sortie de la version 5.2 de Signal pour l’iPhone, et s’appuie sur cela avec d’autres optimisations et corrections de bogues. Signal reste l’application la plus populaire sur l’App Store d’Apple et est l’application la plus populaire sur le Google Play Store dans de nombreux pays.

Le journal des modifications de la mise à jour Signal pour l’iPhone d’Apple suggère que l’application ajoute désormais les commandes pour les préférences de téléchargement multimédia. Ceux-ci peuvent être trouvés dans Paramètres -> Données dans l’application Signal. Les développeurs disent également que les appels de groupe Signal peuvent désormais inclure jusqu’à 8 participants, contre 5 participants précédents. Si vous souhaitez partager quelque chose à partir d’une autre application, vous pouvez désormais le faire avec plusieurs chats ou contacts en une seule fois. Il y aura désormais également un raccourci facultatif pour activer un lien de groupe partageable lorsque vous créez un nouveau groupe.La nouvelle mise à jour Signal pour l’iPhone ajoute également la possibilité d’ouvrir des pièces jointes dans l’application elle-même. La façon dont les photos de profil de vos contacts s’affichent dans l’application Signal a également été modifiée.

Les développeurs disent: «maintenant vous pouvez facilement voir la dernière photo de profil Signal que vos contacts ont choisie, mais nous avons ajouté une option pour toujours afficher les photos de profil système si vous préférez l’ancien comportement (ou commencez à manquer la photo floue d’entre eux à partir de 9 il y a des années qui a voyagé sur plusieurs cartes SIM). » Des améliorations ont également été apportées à la qualité vidéo et à la taille des vidéos partagées sur la plateforme. Il existe également une mise à jour spécifique pour les utilisateurs d’Apple iPad: la dernière version de Signal élimine le bogue qui empêchait les utilisateurs d’iPad d’appuyer sur l’option Envoyer lors du partage de contenu à partir d’autres applications. Pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad, il existe également un correctif de bogue qui résout désormais le problème des images WebP qui ne sont pas transférées correctement sur les chats lors de l’utilisation d’iOS 14.

Pour les utilisateurs de téléphones Android, Signal est actuellement en version 5.2.3 et la dernière mise à jour de l’application a ajouté de nouvelles fonctionnalités et des corrections de bogues. Il y a des améliorations à la barre d’état qui n’apparaissent désormais que lorsque vous en avez besoin. La façon dont les photos de profil de vos contacts s’affichent dans l’application Signal a également été modifiée avec la possibilité de choisir les photos de profil système définies dans les contacts de votre téléphone ou de choisir leurs dernières photos de profil Signal. Lors d’un appel vidéo, vous pouvez appuyer sur votre visage pour obtenir une vue en plein écran de la façon dont les autres vous verront. la mise à jour Signal pour Android ajoute également le paramètre pour une utilisation moindre des données pendant les appels.

La montée en flèche de Signal et de Telegram dans les inscriptions de nouveaux utilisateurs ne devrait pas être une surprise. WhatsApp, propriété de Facebook, a annoncé le 7 janvier la nouvelle politique de confidentialité et les conditions d’utilisation avec des alertes contextuelles pour les utilisateurs de l’application WhatsApp, ce qui n’a rien fait pour apaiser les craintes concernant le suivi et le partage des données utilisateur. Signal reste l’application la plus populaire de l’App Store d’Apple pour les utilisateurs d’iPhone dans de nombreux pays, dont l’Inde. Signal est suivi par Telegram, une autre application de messagerie axée sur la confidentialité, alors que les utilisateurs effrayés de WhatsApp recherchent des alternatives après que la nouvelle politique de confidentialité a aggravé les craintes concernant le suivi et le partage des données avec Facebook.