Tout ce que les responsables du VAR ont dit lors de la décision incorrecte de pénalité d’Andre Onana contre les Wolves, alors que l’audio est publié

Le gardien de Manchester United, Andre Onana, aurait dû concéder un penalty dans les arrêts de jeu contre les Wolves lors de la première semaine de match de la saison de Premier League, a admis le chef du PGMOL, Howard Webb.

S’exprimant dans le premier épisode de Officiels de match : micro en place, Dans une nouvelle série visant à expliquer les décisions d’arbitrage via des images de match et des enregistrements audio inédits, Webb met en évidence le processus VAR utilisé lors de la victoire 1-0 de Manchester United contre les Wolves le mois dernier.

Alors que les Wolves étaient menés 1-0 à la 96e minute, Pedro Neto a traversé depuis l’aile droite dans la surface bondée de Manchester United. Craig Dawson et Sasa Kalajdzic se sont tous deux levés pour rencontrer le ballon d’une tête, mais Onana s’est précipité hors de son but pour défier également.

Le gardien de Manchester United a percuté Kalajdzic, mais l’arbitre Simon Hooper a écarté les demandes de penalty, tandis que le responsable du VAR, Michael Salisbury, a examiné les images mais n’a pas estimé qu’un examen sur le terrain était nécessaire.

Officiels de match : micro en place a souligné la conversation qui a eu lieu entre les responsables au moment où l’incident s’est produit.

Transcription VAR de Manchester United contre les Wolves

Arbitre Simon Hooper : « Pas question. C’est comme les collisions, on n’en donne pas. »

VAR Michael Salisbury : » Faute possible là-bas, il suffit de voir ça. Alors Onana va se battre pour le ballon. Retarder, retarder – vérifier une éventuelle pénalité.

« Je veux voir ça parce que je pense qu’Onana lui rentre dedans. Il essaie d’atteindre le ballon mais il est en retard et il bloque. Veux-tu regarder ça avec moi Westy (Assistant VAR, Richard West), s’il te plaît, pour voir ce que je je vois? »

Salisbury poursuit : « Alors le gardien va chercher le ballon et il établit un contact aérien avec le joueur des Wolves. Il est tard et c’est maladroit à mon avis. Dawson remporte la tête, mais il est tard, il est très tard dans le défi aérien.

« Je pense que parce que le joueur des Wolves [Kalajdzic) doesn’t head the ball, because Dawson heads it…

At this point AVAR Richard West cuts in: « Dawson clearly wins the head. »

Salisbury: « Yeah, and therefore it’s a normal collision because they’ve both challenged for the ball. Check complete, check complete. »

Immediately after the game between Manchester United and Wolves at Old Trafford on Monday 14 August, Webb contacted Wolves to apologise for the mistake in not awarding a penalty.

The PGMOL chief elaborated on that apology while reviewing footage and audio from the game, suggesting why VAR failed that night.

« We hear the VAR in this circumstance going through the checking phase and he’s describing what he’s seen, » Webb said. « He starts to go down the road to recommending a review, but he overthinks it a little bit.

« Sometimes VAR can do that. They’re trying to identify what the game would expect and when he sees them come together, he knows that can happen and it’s not a foul.

« He sees it as a collision and two players coming together – the difference with this one, is that Onana jumps in at the Wolves player so it’s not two players coming together. It’s one going into another. »

