2020 a été une question de boycott des réseaux sociaux. Au moins pour desi Twitter.

Avec le coronavirus la pandémie frappant durement suivie de mois de verrouillage, c’est devenu un monde où nous étions tous confinés aux quatre murs avec une interaction humaine limitée. Un écran était probablement tout ce que nous avions (et faisons encore) pour engager. C’est peut-être le manque d’engagement humain qui nous a offensés par des choses aléatoires? Ou peut-être croyons-nous simplement en l’annulation de la culture? Quoi qu’il en soit, Twitter a vu une nouvelle tendance «#boycott» presque tous les jours.

Voici quelques-unes des choses que les Indiens voulaient boycotter – cela a commencé comme un tweet, est devenu une tendance, a fait exploser les médias sociaux et a eu un impact réel.

#BoycottChineseProduits

Revenons à une époque où tout ce qui était chinois était en tête de la liste de boycott. Alors que Wuhan porte déjà le poids de la propagation Covid-19 , l’affrontement entre l’Inde et la Chine dans la vallée de Galwan a alimenté l’incendie. L’incident, qui a marqué la plus grande confrontation entre les deux armées après 1967, a été accueilli par des cris de boycott des produits fabriqués en Chine. Au début, il y a eu une surprise, puis est venue la colère. Et puis, #BoycottChineseproducts a rapidement commencé à avoir une tendance sur Twitter indien et beaucoup, y compris l’ancien joueur de cricket indien Harbhajan Singh, ont appelé au boycott.

En juin 2020, le Centre avait bloqué l’accès à 59 applications mobiles chinoises et le 2 septembre 2020, 118 autres applications ont été interdites en vertu de l’article 69A de la loi sur les technologies de l’information.

Finalement, de plus en plus d’Indiens cherchaient sur Google la liste des produits chinois à «boycotter». « Liste des applications chinoises, Liste des applications chinoises en Inde, Liste des produits chinois utilisés en Inde, Alternative aux produits chinois » étaient quelques-uns des termes que les gens avaient consultés sur le moteur de recherche.

#BoycottTikTok

TikTok a fait face au poids de la guerre diplomatique. En fait, de nombreuses personnes ont désinstallé l’application de leur téléphone pour protester contre ce qui se passait à la frontière. En juin, le gouvernement indien a interdit l’accès des Indiens à TikTok en invoquant des inquiétudes concernant sécurité nationale et confidentialité des données. Mais même avant cela, les tendances montraient qu’un grand nombre de personnes supprimaient TikTok de leurs téléphones pour se venger de la Chine pour avoir coronavirus ». Des hashtags comme #MakeChinaPay et #ChinaLiedPeopleDied faisaient également le tour sur Twitter.

Interdiction de Chowmein

Le ministre de l’Union Ramdas Athawale, qui avait déclenché une importante tempête sur les réseaux sociaux après avoir appelé à l’interdiction de la nourriture chinoise, a alimenté l’incendie. Les critiques ont souligné qu’en interdisant les restaurants qui vendent de la nourriture chinoise, le ministre ne supprimerait l’emploi des Indiens qu’à un moment où l’économie est déjà stressée. Ses commentaires ont également déclenché un pic dans les recherches Google. Curieux de savoir si ce qu’ils consommaient avait effectivement des racines chinoises, de nombreux Indiens ont recherché sur Google l’origine des nouilles et de la Mandchourie.

#IPLBan

Notamment, à la suite de l’affrontement entre les troupes indiennes et chinoises, 59 applications ont été interdites dans le pays. Pas moins de 275 applications ont également été examinées pour des violations potentielles de la vie privée des utilisateurs et des menaces à la sécurité nationale. Cependant, cela ne s’est pas bien passé avec les matchs IPL, car l’un des sponsors de BCCI était la société chinoise de smartphones VIVO. Alors que la nouvelle de la rétention des sponsors chinois a éclaté sur les réseaux sociaux, #BoycottIPL a suivi

S’ils ne peuvent pas boycotter leurs sponsors chinois, nous serons submergés de boycotter l’ensemble @IPL #BoycottIPL – Archisman Das (@archi_sman) 2 août 2020

Les produits chinois seuls n’ont pas fait l’objet de la tendance au boycott. Netflix a également fait partie de la confrontation, car les Indiens voulaient peu à peu boycotter la plate-forme de streaming en ligne pour son « contenu explicite » qui « blessait les sentiments indiens ».

#BoycottNetflix

Netflix Inde avait courtisé la controverse après que la série Web Krishna et His Leela ait montré qu’un personnage masculin nommé Krishna avait des relations sexuelles avec plusieurs femmes et l’une d’entre elles s’appelait Radha. Les noms des divinités hindoues dans une émission au contenu érotique ont irrité les gens et « Boycott Netflix » a commencé à être tendance sur Twitter. Les gens ont finalement qualifié le spectacle d’hinduphobe et d’insulte à la religion.

#BoycottNetflix 2.0

Dans un autre développement, une scène de l’émission Netflix de Mira Nair Un garçon approprié a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux pour prétendument promouvoir le «djihad amoureux». Le clip, accompagné de cris de boycott de la plate-forme OTT Netflix, montre un personnage hindou Lata Mehra (Taniya Maniktala) embrassant son amant interconfessionnel dans les locaux d’un temple. Bientôt, une section d’utilisateurs de Twitter indignés a demandé ce qui se passerait si l’intrigue était inversée et que la scène du baiser était filmée dans une mosquée à la place. Cela a permis à #BoycottNetflix de prendre le contrôle de Twitter.

Netflix est « explicitement » une plate-forme OTT hindoue Le problème n’est pas la scène du baiser, le problème consiste à utiliser un temple comme toile de fond avec une femme hindoue brisant les chaînes de l’hindouisme en embrassant un homme Buslim Le problème est votre agenda pas si caché#BoycottNetflix pic.twitter.com/JzopYnCjvR– Vaidehi en exil ️ (@dharmicverangna) 22 novembre 2020

# BoycottMirzapur2

# BoycottMirzapur2 a également rejoint la tendance sur Twitter, car une section d’Internet n’était pas satisfaite de la position de l’acteur Ali Fazal sur la loi d’amendement de la citoyenneté. L’acteur avait participé aux manifestations anti-CAA et s’était exprimé sur les problèmes. Ali avait précédemment exhorté ses fans à ne pas être à la merci d’une tendance. Maintenant, dans une récente interview, Ali a déclaré qu’il continuerait à faire entendre sa voix sur des questions importantes dans le pays malgré une réaction violente.

#BoycottKangana

Kangana Ranaut a été le « Jhaansi ki Raani » des médias sociaux ces derniers temps, tout cela grâce à ses tweets et déclarations erratiques. Cependant, même la «reine» n’a pas été épargnée par la tendance virale. En août, suite à son accusation de Bollywood nepo kids, un hashtag demandant l’interdiction de Kangana Ranaut est devenu une grande tendance, et l’actrice a déclaré que c’était le travail des mafias de Bollywood. Prenant un empannage à #Boycott_Kangana, l’actrice a déclaré que les souris sortaient enfin des trous.

Magnifique #Boycott_Kangana tendance, चूहे बिलों से बाहर आ रहे हैं, चलो थोड़ा हाथ पैर तो माफ़िया भी मारेगी – Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 24 août 2020

#BoycottBingo

Même les collations n’ont pas été épargnées. Bingo, la marque de chips a été attaquée suite à une publicité mettant en vedette Ranveer Singh. L’annonce avait par inadvertance vexé les fans de l’acteur de Bollywood, Sushant Singh Rajput. Alors que la publicité semblait assez inoffensive en surface et ne contenait aucune référence directe à la SSR elle-même, ses fans pensaient cependant que le personnage de Ranveer « se moquait » du défunt acteur en parlant de science – quelque chose que l’ancien aimait beaucoup. Par conséquent, #BoycottBingo a commencé à avoir des tendances sur le site de microblogging.

#BoycottBingo : @BingoSnacks Takedown cette nouvelle publicité de bingo avec Mr Cartoon – Ranvir Ching! Il pointe indirectement vers notre Sushant Singh Rajput. Si vous ne le supprimez pas et ne supprimez pas M. Ranvir Cartoon Ching, vous devrez faire face à d’autres conséquences du public en boycottant pic.twitter.com/bwR5gAmE1l – Ҡıʀa ռ || 1D-MUTUALS CHECK TWEET ÉPINGLÉ (@zayniesgal) 18 novembre 2020

#BoycottTanishq 1.0 et 2.0

Bijoux

La marque Tanishq a été critiquée à deux reprises cette année pour avoir «blessé les sentiments religieux». La première publicité de Tanishq montrant un mariage interconfessionnel est devenue le sujet de discussion de desi Internet. Ce qui à première vue ressemblait à une publicité sur l’unité entre les familles, la brigade d’annulation de la culture l’a transformé en autre chose: « Love jihad ».

Honte à Tanishq. Arrêtez de montrer de la merde et de la propagande déguisés en publicité. Si vous n’avez pas les couilles pour montrer la réalité, veuillez vous abstenir de telles platitudes morales #BoycottTanishq – Pré-postérieur, pré-dominant (@heartgoesboop) 12 octobre 2020

La deuxième publicité mettait en vedette quatre femmes qui, tout en parlant de leurs projets pour le festival, ont préconisé l’interdiction des pétards et ont parlé de faire de cette saison des fêtes une question de proximité avec leur famille et de passer du temps avec elles. Plusieurs utilisateurs de Twitter ont critiqué la publicité et l’ont accusée d’essayer de «prêcher» comment célébrer Diwali et d’essayer de «tuer la tradition».

La fin de 2020 signifiera-t-elle également la fin de la culture d’annulation?