B

ritain n’est plus un pays où «le système est délibérément truqué contre les minorités ethniques», selon le rapport «insultant» et «diviseur» de la Race Commission, nommée par le gouvernement dans le sillage du mouvement Black Lives Matter.

Des mois en retard et 264 pages de long, les conclusions et 24 recommandations du rapport comportent des affirmations stupéfiantes – et de nombreuses omissions flagrantes.

L’organisme, dirigé par l’ami du Premier ministre Boris Johnson et ancien patron de l’organisme de bienfaisance, le Dr Tony Sewell, a fait valoir que la géographie, l’influence de la famille, le milieu socio-économique, la culture et la religion ont tous plus d’impact sur les chances dans la vie que le racisme. Selon lui, aucune preuve de racisme institutionnel n’a été trouvée.

La commission a été créée par Munira Mirza, une conseillère n ° 10 qui avait précédemment exprimé des doutes sur l’existence d’un racisme institutionnel. Le Dr Sewell a dit la même chose. Et le ministre parrain, Kemi Badenoch, a fait des remarques similaires, niant que «l’injustice systémique» a un impact sur les taux de mortalité de Covid, et disant qu’il devrait être illégal d’enseigner le concept de privilège blanc dans les écoles. Tout cela a été réalisé à la demande du Premier ministre, dont l’histoire des propos racistes a été bien documentée.

Il y a eu des inquiétudes au sujet des autres membres du conseil d’administration et de leur politique, qui semblent invariablement alignées sur les valeurs conservatrices. Certains se sont donc demandé dans quelle mesure cette prétendue commission indépendante était en fait indépendante.

conseillé

En effet, peu de temps après l’annonce du panel de la commission l’été dernier, j’ai parlé avec Lord Simon Woolley qui les a décrits comme une «équipe hétéroclite de négationnistes» sur la «nature profonde du racisme systémique» qui, a-t-il ajouté, a été brutalement dénoncée par Covid- 19 et Black Lives Matter.

Maintenant que le rapport a finalement été publié – après un délai extraordinaire de quatre mois -, il est clair que la commission a sélectionné des données en fonction de son récit, qui met en lumière les communautés ethniques minoritaires en suggérant que le racisme institutionnel n’est que le fruit de leur imagination.

Il offre une image incomplète de ce qui entraîne les inégalités et la disparité des résultats à travers le Royaume-Uni, et passe à côté de parties vitales du puzzle.

Responsabilité

Tout au long du rapport de 264 pages, la commission note que les manifestations de Black Lives Matter l’année dernière ont vu de nombreux jeunes en Grande-Bretagne appeler au changement.

Il déclare en outre que s’il comprend l ‘«idéalisme» de ces jeunes «bien intentionnés» qui ont protesté pour l’égalité raciale, il se demande si un récit affirmant que rien ne s’est amélioré «ne fera rien au-delà de l’aliénation du centre décent».

Les militants, en particulier ceux qui ont l’expérience de la campagne, ont rarement affirmé que rien du tout n’avait changé. Mais il faut encore plus de changement pour parvenir à une société juste – y compris le démantèlement du racisme institutionnel.

En niant son existence, le gouvernement évite de rendre des comptes pour les maux qui continuent de sévir dans la vie des groupes marginalisés.

Cela est également démontré par l’appel de la commission à plus de recherches sur les raisons pour lesquelles «certains groupes ethniques minoritaires s’en sortent mieux que d’autres» et si cela est dû à des différences dans les structures familiales, les réseaux sociaux ou les comportements de santé tels que l’alcool et le tabagisme.

Le rapport note des améliorations telles que l’augmentation de la diversité dans les professions d’élite qui ont souvent été mesurées par la même étiquette «Bame» dont la commission fait maintenant pression pour se débarrasser – en partie à cause des données peu fiables qu’elle fournit, dans la mesure où elle ne sait pas comment chaque ethnie tarifs des groupes minoritaires dans cette fourchette.

En revanche, les statistiques actuelles brossent un tableau sombre de la réalité: les mères noires sont quatre fois plus susceptibles de mourir pendant l’accouchement, dans lequel le racisme a été cité comme un facteur. Le racisme institutionnel a également été un facteur dans le scandale Windrush, qui est très en cours, et les hommes noirs sont neuf fois plus susceptibles d’être arrêtés et fouillés par la police.

Humanité

L’omission la plus évidente du rapport est peut-être le rejet des expériences vécues réelles, quotidiennes et souvent douloureuses des gens. Au fil des ans, de nombreux rapports ont été produits qui ont cité et mis en évidence l’existence du racisme institutionnel et des inégalités structurelles dans la société britannique telles que La revue Lawrence (2020) et Revue des leçons apprises de Windrush (2020), au-delà des cas sporadiques de pêche à la traîne raciste en ligne tels que cités par Sewell dans ce nouveau rapport.

De façon anecdotique, pratiquement tout le monde au sein des communautés ethniques minoritaires a parlé d’expériences vécues très réelles de lutte contre le même type de discrimination enracinée – et pourtant ce rapport ne le reconnaît pas.

Alors pourquoi alors, la commission demande très discrètement des preuves au public «mieux comprendre pourquoi les disparités raciales se développent en Grande-Bretagne», plutôt que de lancer une invitation ouverte partout.

Cette incapacité à rechercher et à rechercher des preuves dans tous les coins du pays, à interroger pleinement ces expériences tragiquement répandues de racisme, sent une réticence délibérée des auteurs du rapport à ouvrir les yeux sur des preuves qu’ils ne voulaient pas voir.

(AP)

Dans l’un des segments les plus étonnants, le rapport tente même de donner une tournure positive à l’esclavage – l’un des événements les plus atroces de l’histoire – et au colonialisme.

«Il y a une nouvelle histoire sur l’expérience des Caraïbes qui parle de la période de l’esclavage non seulement sur le profit et la souffrance, mais aussi sur la façon dont les Africains se sont transformés culturellement en une Afrique / Grande-Bretagne remodelée», lit-on.

Et pourtant, les Noirs continuent de ressentir les effets de l’esclavage jusqu’à ce jour. D’un manque de compréhension de leur lignée familiale, en raison de l’interruption de l’esclavage, à la transmission des noms de famille des propriétaires d’esclaves aux contribuables qui viennent de payer de l’indemnisation des propriétaires d’esclaves au gouvernement britannique en 2015 tout en luttant contre l’austérité, les «vieilles histoires» doivent encore être racontées et comprises.

Étonnamment, dans un avant-propos du rapport, le Dr Sewell dit que certaines communautés sont hantées par le racisme historique et qu’il y avait une «réticence à reconnaître que le Royaume-Uni était devenu plus ouvert et plus juste». La question est pourquoi ne serait pas certaines communautés sont hantées?

Loin d’être systématiquement objectif et juste, le rapport semble adopter une position défensive résolument du début à la fin. Mais l’avant-propos dit que les «conclusions et recommandations du rapport peuvent surprendre certains».

Le contexte manque. Le rapport lève sporadiquement des bribes de données et les place entre diverses affirmations pour s’adapter au récit selon lequel la Grande-Bretagne est un phare de l’égalité raciale dans un monde glorieux après la pandémie, le Brexit.

Tout au long du rapport, les auteurs font référence à une diversité croissante dans les professions d’élite, à une réduction de l’écart de rémunération entre ethnies et réitèrent que les enfants de nombreuses communautés ethniques réussissent aussi bien ou mieux que les élèves blancs dans l’enseignement obligatoire.

(AP)

Solutions

Le rapport soulève des suggestions intéressantes, telles que la suppression de la formation sur les préjugés inconscients et son remplacement par des méthodes mesurables et évaluables.

Il a recommandé au gouvernement de créer un nouvel organisme indépendant pour cibler les disparités en matière de santé au Royaume-Uni, qui travaillerait aux côtés du NHS. Le problème est que le racisme dans les soins de santé existe – et la commission ne le reconnaît pas, même si le NHS a. Alors, comment ce corps fonctionnera-t-il et où allons-nous à partir de là?

Certaines des idées exposées dans le rapport sont soit à moitié formées, soit mal conçues, soit simplement du style plutôt que du fond – comme un dictionnaire ou un lexique de «mots britanniques bien connus d’origine indienne». Une bonne idée peut-être, mais peu bonne pour la minorité ethnique et les étudiants noirs qui anglicisent leur CV pour être convoqués pour un entretien d’embauche.

Contrairement aux premiers rapports, la commission n’appelle pas à rendre obligatoire la communication des données sur l’écart de rémunération ethnique – mais elle recommande que les organisations qui choisissent de le faire fournissent une explication approfondie de la raison pour laquelle cet écart existe en premier lieu.

Mais cela dissuaderait certainement les entreprises de s’engager dans ce type de transparence, ce qui accentuerait les inégalités.

La commission propose un Faire de la Grande-Bretagne moderne ressource pédagogique pour «raconter les histoires multiples et nuancées des contributions apportées par différents groupes qui ont fait de ce pays celui qu’il est aujourd’hui» – mais il ne parle pas de diversifier le programme comme les militants le réclament depuis des années, car récemment comme l’été dernier.

Citant l’enquête MacPherson (1999), le rapport arrive à la conclusion que le racisme institutionnel n’existe plus dans les forces de police «étant donné que le signalement des crimes haineux et des incidents liés à la race est désormais largement encouragé par les forces de police».

Mais, priez-dites, sans qu’une enquête actuelle d’une ampleur similaire ne soit lancée pour comparer et contraster, comment peut-on en être sûr?

La bataille contre le racisme enraciné fait rage pour les groupes marginalisés à travers le pays, indépendamment de ce qu’affirme ce rapport. Il a pris vie en réaction aux manifestations de Black Lives Matter de l’été dernier, mais tout ce que le rapport n’a pas dit est exactement pourquoi les gens continueront de descendre dans la rue pour marcher pour l’égalité des droits et la justice.