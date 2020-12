Plus tôt ce mois-ci, Laurent Koscielny s’est finalement excusé pour cette vidéo qui signalait la fin de son passage à Arsenal, et sa relation avec les fans.

Koscielny a fait sensation il y a 18 mois après son déménagement à Bordeaux alors que sa vidéo d’annonce mettait en vedette le Français enlevant un maillot d’Arsenal pour dévoiler celui de son nouveau club.

Naturellement, de nombreux partisans des Gunners étaient furieux contre le Français, qui était toujours leur capitaine jusqu’à son départ choc.

Ian Wright et David Seaman ont été parmi ceux qui l’ont qualifié de «irrespectueux» et ont qualifié le clip de «dégoûtant».

Mais que s’est-il dit Koscielny sur les raisons pour lesquelles il a décidé de quitter le club et de la manière dont il l’a fait?

En octobre 2018, le défenseur central vétéran a révélé qu’il pensait que c’était maintenant ou jamais pour lui de sortir à Arsenal après neuf ans dans le nord de Londres.

« Une saison de Premier League est très longue », a-t-il déclaré à L’Equipe. «Cela demande beaucoup physiquement et mentalement. Je n’avais pas l’impression de pouvoir jouer 40-50 matchs et je ne voulais pas terminer ma carrière avec des blessures. Je suis descendu d’un niveau, mais pour prendre plus de plaisir.

«Soit j’ai fini [my career] là ou changé de club. Avec ma famille, nous avons senti qu’il était temps. Tout était dans ma pensée: le football, mon état physique, ma femme, mes enfants, le quotidien que nous pourrions avoir.