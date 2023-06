Tout ce que la marche vers Net Zero fera, c’est ajouter des zéros à vos factures – et cela va provoquer une résistance de masse

VOUS vous souvenez peut-être des derniers jours chaotiques du gouvernement de Theresa May en juin 2019, alors que l’ancien Premier ministre tentait d’éviter un Brexit « sans accord ».

Ce dont vous ne vous souvenez peut-être pas, c’est qu’au milieu de tout cela, le Parlement a approuvé un projet de loi qui aura des implications encore plus durables – l’adoption de l’objectif juridiquement contraignant de la Grande-Bretagne d’atteindre des émissions de carbone « zéro nettes » d’ici 2050.

Les principaux partis politiques sont restés fidèles au net zéro, estimant que l’opinion publique est fermement de leur côté

L’affirmation selon laquelle le zéro net nous fera réellement économiser de l’argent s’effondre rapidement car il devient clair à quel point ce sera difficile et coûteux Crédit : Getty

Fait remarquable, il n’y a même pas eu de vote.

May a forcé la mesure à passer comme ce qu’on appelle un instrument statutaire, avec le minimum de débat.

Il n’y a pas eu non plus beaucoup de discussions dans le pays en général sur ce que cela signifierait d’essayer d’éliminer nos émissions de carbone.

Depuis lors, les principaux partis politiques sont restés fidèles au net zéro, estimant que l’opinion publique était fermement de leur côté.

Et c’est vrai, chaque fois que des membres du public ont été interrogés sur l’objectif net zéro – isolément – ils ont eu tendance à le soutenir.

Rendre les gens plus pauvres

Nous voulons tous, bien sûr, une Terre plus propre et lutter contre le changement climatique – et l’élimination des émissions de carbone semble être une chose généralement vertueuse à essayer de faire.

Pourtant, comme le montre aujourd’hui un sondage Sun/YouGov, le soutien au net zéro diminue rapidement lorsqu’on pose aux gens des questions spécifiques sur les impacts qu’ils sont prêts à accepter sur leur propre vie.

En fait, il y a un message très clair pour tous les politiciens qui essaient de nous conduire vers le net zéro : si vous essayez d’y parvenir en appauvrissant les gens, vous allez rencontrer une résistance de masse.

A la question simple : Soutenez-vous les efforts du gouvernement pour atteindre le zéro net ?

A la question de savoir si le gouvernement devrait continuer à prendre des mesures pour atteindre Net Zero « même si cela augmente le coût de la vie », cependant, et le soutien chute de façon spectaculaire à seulement 20 %.

Même parmi les électeurs travaillistes et libéraux démocrates, seuls 30% et 32% se disent prêts à accepter un coût de la vie plus élevé pour y parvenir.

On prétend souvent que les jeunes sont particulièrement préoccupés par la planète, mais parmi les 18 à 24 ans, seuls 22 % se disent prêts à accepter un coût de la vie plus élevé pour atteindre le zéro émission nette.

Les jeunes ne sont pas non plus impressionnés par les tactiques des militants Just Stop Oil.

Seuls 28% pensent que le groupe de protestation a raison d’essayer de bloquer les routes, et 47% disent que ce n’est pas justifié.

À moins d’inventer de multiples technologies miracles, il est impossible que la Grande-Bretagne se rapproche de zéro net sans que cela ait un impact sérieux sur le coût de la vie.

Nous obliger à remplacer les chaudières à gaz par des pompes à chaleur, par exemple, coûtera jusqu’à 10 000 £ à chaque ménage – et cela pourrait même ne pas chauffer votre maison de manière adéquate, comme le constatent de nombreux premiers utilisateurs.

Une voiture électrique vous coûtera à nouveau moitié moins cher qu’une essence ou un diesel et, au prix actuel de l’électricité, vous coûtera plus cher à faire rouler avant même de prendre en compte le fait que les voitures électriques sont très légèrement taxées en comparaison.

Vous ne devriez pas non plus croire les gens qui essaient de vous dire que l’éolien et le solaire sont un moyen beaucoup moins cher de produire de l’électricité que d’utiliser le gaz.

Si nous voulons avoir un réseau électrique alimenté par l’éolien et le solaire, et pas de gaz pour assurer le secours, comme c’est le cas en ce moment, nous devrons investir dans un stockage d’énergie extrêmement coûteux pour faire face aux moments où le vent n’est pas souffle et le soleil ne brille pas.

Mais ces coûts ne sont que le début.

Il va être extrêmement difficile et coûteux de décarboniser l’acier, le ciment, les plastiques et l’agriculture, ce qui promet de faire grimper le prix de la nourriture et presque tout le reste.

Conduire une voiture électrique peut ne pas impliquer d’émissions de carbone, mais la fabrication d’une voiture électrique implique beaucoup plus d’émissions que la fabrication d’une voiture à essence ou diesel, grâce à leurs batteries nécessitant de grandes quantités de métaux rares.

Essayez de décarboniser cela et cela menace de mettre le coût de l’automobile hors de portée des masses.

Le gouvernement a récemment proposé une taxe de 120 £ par an sur les factures d’énergie pour payer le développement de la technologie de l’hydrogène.

Qu’est-ce que les ménages aux abois en pensent?

Pas étonnant qu’il semble maintenant que Grant Shapps abandonne l’idée d’une taxe de 120 £ par an sur les factures d’énergie pour payer le développement de la technologie de l’hydrogène Crédit : Getty

S’effondre rapidement

Le sondage d’aujourd’hui montre que 33 % approuvent et 41 % désapprouvent.

Pas étonnant qu’il semble maintenant que le secrétaire à la sécurité énergétique et au climat, Grant Shapps, puisse abandonner l’idée.

Pourtant, le gouvernement semble toujours déterminé à aller de l’avant avec son plan d’interdiction des nouvelles chaudières à gaz – une décision qui a l’approbation de 32 % des électeurs et la désapprobation de 47 %.

L’interdiction proposée des ventes de voitures neuves à essence et diesel à partir de 2030 a également peu de soutien, avec 37 % d’approbation et 50 % d’opposition.

Pendant des années, les évangélistes du climat au sein du gouvernement ont essayé de nous vendre le mensonge selon lequel le net zéro nous permettrait en fait d’économiser de l’argent.

Cette affirmation s’effondre rapidement à mesure qu’il devient clair à quel point ce sera difficile et coûteux.

Tout parti politique qui tente de faire avancer le net zéro à tout prix est voué à l’échec.

Ross Clark est l’auteur de Not Zero : Comment une cible irrationnelle va vous appauvrir, aider la Chine (et ne sauvera même pas la planète).