La série 2020 de I’m A Celebrity… Sortez-moi d’ici! a atteint son apogée vendredi soir – mais les choses étaient un peu différentes par rapport aux cérémonies de couronnement normales et pas seulement parce que le spectacle se déroulait au Pays de Galles.

Normalement, un champion est voté par le public et il existe une tradition de longue date selon laquelle ils traversent un pont intimidant dans la jungle pour être accueillis par leurs proches et les hôtes Ant et Dec.

Mais ceci étant 2020, et la pandémie de coronavirus saisit toujours le monde, les célébrations étaient très différentes pour la finale de la saison 20 de la longue émission de télé-réalité ITV.

La série a été redirigée vers le Pays de Galles où le spectacle a été tourné au château de Gwrych par opposition à la jungle australienne en raison de la pandémie rendant impossible le voyage Down Under.







(Image: Kieron McCarron / ITV / REX / Shutterstock)



Mais alors qu’ITV transportait normalement les familles des finalistes en Australie pour que le gagnant soit accueilli par leurs proches, il n’y avait pas de telle touche personnelle à la série 2020.

Bien que le Pays de Galles, au Royaume-Uni, soit considérablement plus proche que la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, la pandémie a empêché les membres de la famille de s’installer en raison de problèmes de sécurité liés à Covid-19.

Cette mesure s’étendait également aux anciens lauréats qui étaient sur place pour couronner le nouveau gagnant – avec ITV jugeant le risque était trop élevé pour amener la gagnante 2019 Jacqueline Jossa à couronner Giovanna Fletcher la première reine du château.







(Image: ITV)



Au lieu de cela, le finaliste Vernon Kay a eu l’honneur de placer la couronne sur la tête de Giovanna.

Pendant ce temps, les retrouvailles traditionnelles des anciens concurrents de la série ont également été regroupées – les autres stars qui avaient été démarrées de l’émission apparaissant via Skype sur des écrans collés à un mur.

Même un câlin des animateurs Ant et Dec a été exclu lorsque le spectacle s’est terminé vendredi soir.







(Image: ITV)







(Image: ITV)



Il est également peu probable qu’une soirée de clôture – un tour à genoux pour les acteurs et l’équipe pour célébrer la fin de la saison – se déroulera au milieu de la crise sanitaire actuelle.

I’m A Celeb devrait revenir en 2021 – ITV prévoyant de continuer à filmer au Pays de Galles alors que les perspectives de voyage pour l’année prochaine sont encore incertaines malgré l’approbation d’un vaccin Covid-19 au Royaume-Uni.

Les responsables australiens ont récemment signalé que les voyages à destination et en provenance de la terre Down Under ne reviendraient à la normale qu’en 2022.