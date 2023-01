Tout ce que Kirby Smart a dit après que la Géorgie a routé TCU pour gagner des nattys consécutifs

Après avoir remporté un deuxième titre national avec la Géorgie avec une déroute contre TCU, Kirby Smart a parlé du droit, de Stetson Bennett IV et plus encore.

Kirby Smart n’aurait pas pu imaginer une performance plus parfaite de ses Georgia Bulldogs lors du match de championnat national contre TCU.

Ou peut-être pourrait-il le faire, car l’entraîneur-chef de la Géorgie semble avoir perfectionné l’art d’entraîner une équipe vers un titre et de la garder suffisamment concentrée pour recommencer.

La clé? Se débarrasser du droit.

“Tant que vous pouvez empêcher le droit de se glisser dans votre programme, vous avez une chance”, a déclaré Smart après la victoire 65-7 de la Géorgie.

Faits saillants de la conférence de presse d’après-match de Kirby Smart

Apparemment, une partie du plan de match de Smart contre le droit jouait l’idée que la Géorgie était mise en doute cette année.

Il a félicité son équipe pour avoir prouvé que les “sceptiques” avaient tort. Qu’il y ait ou non de vrais sceptiques est à discuter, mais vous ne pouvez pas nier que le message a fonctionné.

Kirby Smart : “Ils n’ont pas écouté ce que tout le monde disait d’eux et tout le monde a douté d’eux pour commencer l’année.” Euh hein. – Théo Lawson (@TheoLawson_SR) 10 janvier 2023

Il espère que ce message contre le droit s’étendra également à la base de fans de Géorgie.

“J’espère que les fans comprennent le message que je vais dire”, a-t-il déclaré. « Ils ne peuvent pas le prendre pour acquis. Vous ne pouvez pas prendre des opportunités comme celle-ci pour acquises. Nous avons besoin d’eux pour nous soutenir et vous ne pouvez pas devenir complaisant.

“J’espère que les fans comprennent le message que je vais dire. Ils ne peuvent pas le prendre pour acquis. Vous ne pouvez pas prendre des opportunités comme celle-ci pour acquises. Nous avons besoin d’eux pour nous soutenir et vous ne pouvez pas devenir complaisant. Kirby Smart, toujours coach. – Brooks Austin (@BrooksAustinBA) 10 janvier 2023

Kirby Smart sur les espoirs du quart-arrière géorgien Stetson Bennett dans la NFL

Il y a bien un joueur qui pourrait légitimement s’appuyer sur l’idée d’être mis en doute. C’est Stetson Bennett IV, le quart-arrière du Bulldog qui a mené son équipe à deux championnats nationaux en tant qu’ancien figurant.

Bennett a maintenant atteint le sommet du football universitaire à deux reprises. Malgré les championnats et son statut de finaliste Heisman, il va faire face à des questions lorsqu’il passera chez les pros. Smart est allé au bâton pour son quart-arrière sur ce front.

“Les gens ont dormi trop longtemps sur Stetson Bennett”, a déclaré Smart. “Il mérite une opportunité de jouer au niveau supérieur.”

L’entraîneur-chef de la Géorgie Kirby Smart: «Les gens ont dormi trop longtemps sur Stetson Bennett. Il mérite une opportunité de jouer au niveau supérieur » – Jordan D. Hill (@JordanDavisHill) 10 janvier 2023

Que Bennett ait ou non cette chance, la transition sera difficile pour les fans de Bulldog qui se sont habitués à ce que le n ° 13 dirige leur équipe.

L’un de ces fans est le fils de Smart, Andy, que l’entraîneur-chef a trouvé en train de pleurer après le match. Quand il a demandé au garçon pourquoi il sanglotait, il a répondu que c’était parce que “Stetson s’en va”.

“Il a 25 ans, il doit y aller, il doit partir”, a répondu Smart.

Plus tard, sur Sports Center avec Scott Van Pelt, Smart a fait une déclaration sur la place de Bennett dans la tradition géorgienne.

“Il est le plus grand Dawg de tous les temps si vous me demandez,” dit Smart.

Il est difficile de discuter celui-là.

Pour plus d’actualités, d’analyses, d’opinions et de couvertures uniques sur le football universitaire par FanSided, y compris les classements du trophée Heisman et des éliminatoires du football universitaire, assurez-vous de mettre ces pages en signet.