Tout ce que Jeff Brohm a dit après la victoire de Louisville contre Virginia

Louisville HCJeff Brohm

(Déclaration d’ouverture)

«Je suis vraiment fier de nos gars. Cette équipe, Virginia, était prête à jouer. Ils ont remporté de grosses victoires en Caroline du Nord et ont amené Miami en prolongation. Ils savent jouer au football. Nous avons connu un début un peu fragile, mais nous avions toujours l’avantage, mais l’interception pour un touché a en quelque sorte changé la dynamique en leur faveur. Ils ont eu le seul échappé qu’ils ont récupéré et enregistré pour un touché à nouveau en leur faveur. Mais je suis fier que nos gars s’accrochent lorsque les choses n’allaient pas dans notre sens, jouent jusqu’au bout et trouvent un moyen de réaliser suffisamment de gros jeux pour gagner le match et faire des arrêts à la fin. C’est vraiment ainsi que fonctionne le football. Vous pouvez revenir en arrière et y réfléchir, mais lorsque vous affrontez de bonnes équipes, vous devez trouver un moyen de faire un jeu qu’elles et de marquer un point de plus qu’elles. Heureusement, nous avons pu remporter la victoire. Dans toutes nos victoires, je suis probablement fier de notre équipe qui remporte celle-ci. Ils auraient pu facilement perdre confiance et commencer à douter un peu d’eux-mêmes. Mais ils ne l’ont pas fait. Ils ont joué jusqu’au bout. Je suis vraiment fier d’eux sans aucun doute. Ce joueur blessé de Virginie, j’espère qu’il va bien. C’est malheureux, mais j’espère qu’il va bien.







(À propos des ajustements du 4ème trimestre)

« Lors du dernier drive que nous avons eu, nous avons juste appelé quelques petits jeux d’action simples et Jack (Plummer) a fait du bon travail en lançant au gars ouvert et en trouvant le check-down à plusieurs reprises. Ensuite, nous avons tiré un coup en profondeur et Ahmari (Huggins-Bruce) a fait un excellent travail pour s’ouvrir. Avec le recul, je dois trouver davantage le ballon à Ahmari et à nos receveurs de machines à sous. Nous courions bien avec le ballon et ne le lancions pas beaucoup, mais je dois faire un meilleur travail là-bas. Notre défense a réussi un bon arrêt et nous a récupéré le ballon. Nous avons joué du côté des faibles et notre ligne a fait un excellent travail de blocage et Isaac (Guerendo) a réalisé quelques bonnes séries là-bas, donc nous sommes restés avec lui. Il l’a pris, est descendu et a vu le pli et ils n’ont pas pu l’attraper. C’était juste un bon jeu et un excellent blocage de notre ligne offensive. Nous en avions besoin. Il suffit de s’accrocher et de jouer jusqu’au bout. Ce n’était pas parfait, mais je suis fier que nous ayons tenu bon et trouvé le moyen de gagner ce match.

(À propos de la similitude avec le jeu Pitt et les leçons de ce jeu ont aidé dans ce jeu)

“Je pense que oui. Je pense que chaque fois que tu retournes le ballon, ça fait mal. Chaque fois que vous le retournez et qu’ils marquent, ça fait mal. Bien sûr, cela s’est produit à Pittsburgh et nous avons continué à avoir des revirements et à rater des buts sur le terrain comme nous l’avons fait aujourd’hui. Nous avons juste en quelque sorte encerclé un peu les wagons et les avons fait avancer dans la bonne direction et avons trouvé un moyen de faire quelques jeux à la fin. J’ai été déçu que nous ayons cette petite ornière là-bas. Mais tu sais quoi? Je pense qu’à mesure que nous progressons, nous allons affronter de bonnes équipes de football et nous aurons des ornières comme celle-là. Nous devons être capables de rebondir et de changer de dynamique aussi rapidement que possible et maintenant de permettre au jeu de devenir incontrôlable. Nous avons gardé ce match serré. Nous avons obtenu un excellent arrêt lorsque nous les avons arrêtés pour juste un panier. Cela nous a donné une fourchette de score qui nous a permis de revenir. Cela nous a donné de l’espoir. Je pense que tous nos gars ont joué dur jusqu’à la fin. Nous en avions besoin jusqu’au bout. Je donne beaucoup de crédit à Virginia. Ils ont fait un très bon travail. Ils étaient prêts à jouer. Ils ont fait une bonne deuxième mi-temps, mais nous avons finalement réussi à terminer.

(À propos des matchs serrés à IU et Georgia Tech et qu’en est-il de cette équipe qui ne perd pas confiance)

« Eh bien, je pense que nous avons une bonne équipe d’entraîneurs avec laquelle nous essayons de prêcher le travail acharné et la préparation – toutes ces choses. Dire à travers eux que tout ne se passera pas toujours parfaitement. Tout ne se déroulera pas exactement comme vous le concevez. Certains jours, certains gars vont faire plus de jeux. Certains jours, un autre gars va faire plus de jeux. Il suffit de s’accrocher et de jouer ensemble. Ces gars sont restés ensemble. Nous avons eu des matchs serrés que nous aurions facilement pu perdre. Je ne serais pas assis ici dans la excellente position dans laquelle nous sommes, mais nous avons trouvé un moyen de gagner. Chapeau bas à nos entraîneurs et à nos joueurs car ils en ont fait assez pour gagner le match. Vous revenez en arrière, faites le tour des wagons, trouvez comment améliorer et corriger les choses. Nous l’avons fait chaque semaine. Nous n’hésitons pas à identifier les erreurs que nous commettons et à identifier les moyens de nous améliorer. Donc, nous recommencerons. Je pense que notre équipe devrait en profiter et faire une pause mentale car comme je l’ai dit, nous terminons la saison avec deux adversaires vraiment coriaces et nous allons devoir être plus efficaces et mieux jouer pour gagner.

(En discutant avec Jack après le troisième quart-temps)

«Je lui ai parlé et il a compris. Il était un peu énervé, on pouvait dire qu’il était un peu nerveux là-dedans, mais j’ai été dans ces chaussures. Vous allez devenir un peu nerveux quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, vous êtes touché, vous lancez une interception, vous allez perdre un peu de confiance. Il vous suffit de prendre quelques respirations profondes, de vous détendre et de dire : « hé, donne-moi une autre chance, laisse-moi aller leur montrer ». Je pense juste qu’il a suffisamment joué au football pour savoir comment faire ça. Il a rallié les troupes, il a eu un drive efficace où il a lancé le ballon là où il le fallait, il a trouvé l’arrêt puis il lance une passe en profondeur grande ouverte. Il le lance et met sa droite pour Ahmari (Huggins-Bruce) un gros coup puis bien sûr le prochain drive a été facile avec un transfert à Isaac (Guerendo) mais il a joué jusqu’au bout. Je pense que chaque petite chose compte dans ce type de matchs, mais sortir de celui-ci avec une victoire est une belle fin pour nous.

(Sur comment remettre l’équipe sur les rails après le troisième quart-temps)

“Eh bien, ils ont fait du bon travail en essayant d’arrêter le jeu de course, nos courses intérieures et certaines choses, ils faisaient du bon travail. Ils ont un peu mélangé la couverture, ce qui a en quelque sorte confondu notre quarterback à plusieurs reprises. Nous n’avons pas été aussi précis que nous aimerions l’être. Nous avons eu quelques pénalités qui nous ont fait mal. Jawhar (Jordan) était grand ouvert sur la ligne de touche avant le score, mais il a couru un peu mais hors des limites, malheureusement, cela nous a fait mal. Ces choses-là ont en quelque sorte arrêté les entraînements, et leur quart-arrière a bien joué, et ils ont réussi des jeux. Ils ont des receveurs qui peuvent jouer, et ils ont également réalisé de nombreux jeux et nous ont défiés. Match nul du quart-arrière, nous n’avons pas pu le plaquer et il a fait de gros jeux. Heureusement, nous avons tenu le coup et nous avons été mis à rude épreuve, nous avons eu assez de matchs qui n’étaient pas faciles, donc je pense que nous y sommes habitués. Même si les deux derniers jours ont été de grands jours pour nous, ce n’est tout simplement pas réaliste, même si c’est toujours l’objectif. Je suis juste fier d’avoir tenu bon jusqu’à la fin.

(Sur l’impact de la culture sur l’équipe lors des matchs serrés)

«Eh bien, je pense que c’est important. Nous essayons de créer un environnement ici dans lequel, en commençant par moi-même et en travaillant avec nos entraîneurs et nos joueurs, nous devons faire le travail et cela doit être visible. Vous devez être prêt à faire votre part et je pense que lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez et que vous faites des erreurs, je dois d’abord être blâmé, puis nous le transmettons aux entraîneurs et ensuite nous essayons de trouver une solution avec les joueurs. comment y parvenir. Ce n’est pas facile de jouer au football, c’est dur, c’est un match de football dur et physique. il faut tellement de préparation, de ténacité et de courage pour y aller. Nous avons beaucoup de gars qui jouent blessés. Jamari Thrash a une main qu’il continue de jouer. Nous avons d’autres gars qui continuent d’y revenir, donc je leur donne beaucoup de crédit. Je pense que c’est un bon noyau de gars. Ils aiment venir dans ce bâtiment, ils aiment jouer dans ce stade. Ils veulent gagner. Ils savent que ça ne sera pas toujours parfait, mais je pense que tant que vous jouez jusqu’au bout, nous ne perdons pas confiance, nous continuons à nous battre et à nous battre tout au long du match, j’espère que quand ce sera fini, vous aurez encore un point. qu’eux. Je pense que pour l’essentiel cette année, nous avons fait du bon travail.

(Sur ce qu’il a dit à son équipe après avoir pris du retard pour la première fois ce soir)

“Eh bien, nous avons eu l’interception pour un touché et bien sûr, nous les avons soutenus très haut et ils ont lancé une petite passe swing, nous faisons un tacle et le ballon éclate et ils le récupèrent et marquent. Donc, ils avaient juste quelques répits et je suis sûr que nous en avons également eu au cours des deux dernières semaines, mais ils ont eu quelques répits et en ont profité. Nous savions qu’il fallait continuer à nous battre et à jouer jusqu’au bout. Nous en parlons tout le temps. Nous allons souvent à l’encontre de notre défense et ils nous arrêtent souvent, et ce n’est pas amusant mais il faut y retourner et réessayer. Parfois, nous pouvons avoir quelques jours pour faire des jeux, mais ils doivent continuer à se battre jusqu’au bout. Je pense que cela prend tout le monde dans l’équipe, ils veulent gagner suffisamment pour s’y tenir et nos entraîneurs ont coaché ​​jusqu’à la fin et nous essayons juste de rester dans le moment présent. Restez dans l’instant présent, jouez jusqu’au bout et espérez pouvoir remporter une victoire une fois tout terminé. Je pensais que nos fans étaient dans le jeu. Je suis sûr qu’ils étaient inquiets pendant un moment, mais ils sont restés avec nous et nous avons continué à jouer dur, très fiers de nos fans qui nous ont aidés.

Le quart-arrière Jack Plummer

(Pour faire avancer les choses)

Nous savions que nous étions proches et nous faisions juste de petites choses comme lâcher des passes et il y avait des pénalités. Évidemment, le choix six était terrible, mais nous avons réussi à tenir le coup. Nous savions que nous pouvions déplacer le ballon vers ces gars-là et que nous pouvions marquer. Nous devions simplement y aller une pièce à la fois. Faites simplement une pièce, faites votre travail et trouvez un moyen d’y parvenir.

(Sur ce qu’une victoire fait pour l’équipe)

L’objectif chaque semaine est de gagner le match et c’est ce que nous avons trouvé le moyen de faire. Ce n’était en aucun cas joli, mais je pense que c’est le signe d’une bonne équipe. Quand les choses…