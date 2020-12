Mariah Carey a finalement atteint la première place dans les charts officiels du Royaume-Uni avec All I Want For Christmas – 26 ans après sa première sortie.

Pour atteindre la première place, il n’a fallu que monter d’un cran par rapport au numéro deux la semaine dernière et repousser la concurrence du dernier Noël de Wham.

Quand il est sorti pour la première fois en 1994, il a atteint un sommet au Royaume-Uni au numéro deux, manquant de peu East 17 et leur tube Stay Another Day.

Le belter de Noël de Mariah fait partie du top 40 depuis 70 semaines. Aucune autre chanson n’a passé plus de temps dans cette liste et a finalement atteint le numéro un.

Le chanteur a déclaré: « Joyeux Noël au Royaume-Uni! Nous avons finalement réussi !!! Nous gardons l’esprit de Noël vivant ensemble malgré la tristesse de l’année. Je t’aime toujours! Joie du monde! »

La société Official Charts Company affirme qu’au cours des sept derniers jours, la chanson a accumulé près de 11 millions de flux – le nombre le plus élevé pour une chanson en 2020.

Cependant, la chanson n’est pas encore le numéro un de Noël. Cela sera annoncé le jour de Noël.

Pourtant, la chanson teintée de R & B uptempo est un favori des fêtes depuis sa sortie.

Grâce au streaming et aux téléchargements, la chanson est réapparue dans le top 40 chaque mois de décembre depuis 2007 et a passé plus de 100 semaines dans le classement britannique au total.

Il a également accumulé 1,24 million de ventes depuis sa sortie, ce qui en fait la 84e chanson la plus vendue au Royaume-Uni dans l’histoire.

Le morceau a été dévoilé cet après-midi en tant que single numéro un officiel du Royaume-Uni par Scott Mills sur The Official Chart de BBC Radio 1.

Il a dit: « Vraiment l’une des plus grandes chansons à ne jamais être numéro un a finalement atteint la première place et le 11 décembre. Espérons qu’elle pourra tenir jusqu’au jour de Noël. »

Carey ouvre la voie alors qu’un certain nombre de chansons de Noël reviennent dans les charts, y compris Last Christmas de Wham! à deux ans, Fairytale Of New York par les Pogues avec Kirsty MacColl à quatre ans et Shakin ‘Stevens’ Merry Christmas Everyone à six ans.