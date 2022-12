Tout ce que je veux pour Noël, c’est l’un de ces ordinateurs Dell abordables

Vous cherchez un nouveau PC pour Noël ? Eh bien, ne cherchez pas plus loin, car Dell a ce que vous voulez pour la saison des fêtes et avec des prix avantageux sur les ordinateurs portables et les tout-en-un, il y a une offre à trouver pour votre bureau à domicile ou pour travailler en déplacement.

Tout d’abord, si vous achetez avant le 22 décembre, vous pouvez obtenir la nappe Ordinateur portable Inspiron 14 à partir de seulement 549 £ jusqu’à épuisement des stocks. Équipé de votre choix d’un 12eProcesseur Intel de dernière génération ou l’une des dernières puces AMD Ryzen, et jusqu’à 16 Go de RAM et 512 To de stockage, c’est un peu une centrale électrique portable.

Avec un écran de 14 pouces, il est conçu à la fois pour le travail ou les excès de Netflix, aidé par le rapport d’aspect 16:10 – une forme plus haute qui vous donne un peu d’espace supplémentaire sur l’écran.

Malgré cela, l’ordinateur portable lui-même est toujours élégant et mince. Il y a un châssis en aluminium pour lui donner un avantage premium et une charnière conçue pour élever légèrement le corps de l’ordinateur portable – parfait pour le garder au frais et créer un angle de frappe confortable.

C’est également l’ordinateur portable parfait pour tous ceux qui ne veulent pas transporter une gamme de dongles tous les jours, avec de nombreux ports intégrés, y compris USB-C, USB-A pleine taille, HDMI et même un emplacement pour carte SD. .

Il est également conçu pour l’ère moderne, avec une webcam Full HD – une résolution plus élevée que sur la plupart des ordinateurs portables – et des microphones doubles activés avec un logiciel AI pour couper le bruit de fond afin que vos appels soient clairs et nets.

Bien sûr, tout fonctionne sous Windows 11, la dernière version du logiciel Microsoft, et avec une année gratuite de McAfee LiveSafe également, vous pouvez être sûr de garder votre PC en sécurité.

C’est bien beau si vous avez besoin d’un ordinateur portable pour travailler en déplacement, mais que se passe-t-il si vous avez emménagé dans un bureau à domicile à plein temps ? Pour cela, vous voudrez le Tout-en-un Inspiron 24désormais disponible à partir de seulement 699 £ si vous achetez avant le 22 décembre.

Dell

Avec un grand écran de 24 pouces, cela vous donne toute la place dont vous avez besoin pour travailler, tandis que le design élégant comporte une petite lunette autour de l’écran, avec la webcam FHD cachée à l’intérieur, qui apparaît et est visible lorsque vous devez passer un appel. Le support est conçu pour aider l’ensemble du PC à occuper un minimum d’espace sur le bureau, aidé par la souris et le clavier compacts inclus en standard.

Les ports sont en quelque sorte encore meilleurs que sur l’ordinateur portable Inspiron 14 : quatre ports USB pour connecter des accessoires, un seul port USB-C latéral pour un équipement plus moderne, et HDMI, Ethernet et un lecteur de carte SD à l’arrière. Il y a même une prise d’entrée HDMI séparée pour que vous puissiez l’utiliser comme deuxième écran pour un ordinateur portable en cas de besoin.

Il y a aussi beaucoup de puissance : un 12e-processus Intel i5 de génération, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Si cela ne suffit pas, vous pouvez passer à un processus i7 avec 16 Go de RAM, ou même ajouter un GPU Nvidia GeForce pour en faire une option puissante pour les joueurs et les créatifs.

Si vous vous sentez inspiré, vous pouvez acheter l’ordinateur portable Inspiron 14 ou l’Inspiron 24 All-In-One à ces prix avantageux chez Dell dès maintenant – faites vite, car les offres se terminent le 22 décembre.

