Tout ce que Google a annoncé lors de son événement Big Pixel

Google a hébergé son Événement Pixel 8 aujourd’hui et a annoncé plusieurs développements intéressants. Leur nouveau-né Téléphones Pixel 8 étaient la vedette de l’événement, avec le Pixel Boutons Pro et Pixel Watch 2 fermant la marche. Il y a également eu quelques annonces sur l’IA, Android 14 et Bard Assistant.

Le nouveau téléphone Pixel de Google à 1 800 $ en vaut-il la peine ? | Examen de Gizmodo

Téléphones Pixel 8

Le Téléphones Pixel offrent une esthétique raffinée avec des bords arrondis, des contours plus fluides et une taille plus petite et plus facile à tenir. Les deux téléphones utilisent de l’aluminium recyclé et zéro plastique dans leur corps. En termes de puissance de traitement, ils disposent du nouveau chipset Tensor G3 qui leur donne une augmentation significative de la puissance du CPU et du GPU. Le Pixel 8 propose le nouvel Actua Display qui est 42 % plus lumineux que l’écran du Pixel 7, tandis que le 8 Pro arbore l’écran Super Actua, qui est l’écran le plus lumineux de Google à ce jour et atteint un maximum de 2 400 nits. Le 8 Pro héberge également un capteur de température à l’arrière, ce que nous avons trouvé plutôt cool.

Lisez notre expérience pratique avec les nouveaux téléphones

Pixel Watch 2

Le récemment publié Pixel Watch 2 est désormais 10 % plus léger que son prédécesseur et dispose d’une batterie qui dure une journée entière. Il met un accent particulier sur la sécurité et ramène la détection de chute et le SOS d’urgence. Il introduit également un nouvel outil de contrôle de sécurité qui envoie votre position en direct à vos contacts d’urgence lorsque vous avez dépassé le temps qu’il vous faut normalement pour parcourir un trajet spécifique. La nouvelle montre Pixel offre également le tracker de fréquence cardiaque le plus précis jamais utilisé par Fitbit, un coaching de zone de fréquence cardiaque, un entraînement au rythme et un capteur de température cutanée comme celui du téléphone.

En savoir plus sur la Pixel Watch 2

Pixel Boutons Pro

Le Pixel BoutonsPro a reçu quelques nouvelles couleurs pour correspondre aux téléphones et à la Pixel Watch. Les nuances nouvellement ajoutées sont Porcelain et Bay Blue. Les écouteurs utilisent l’IA pour améliorer les appels via la fonction Clear Calling and Conversation Detection. Le premier utilise la connexion Bluetooth Super Wideband des nouveaux téléphones Pixel et élimine le bruit ambiant pour améliorer la qualité des appels. Ce dernier met automatiquement votre musique en pause et active le mode transparence dès qu’il détecte une conversation qui vous implique. Les écouteurs présentent également une latence plus faible via Bluetooth sur les téléphones Pixel 8, ce qui peut être très utile pendant les jeux.

En savoir plus sur les Pixel Buds Pro

Android 14 et Barde

Android 14 est enfin disponible en téléchargement sur les appareils Pixel. Le nouveau système d’exploitation utilise l’IA générative pour concevoir des arrière-plans personnalisés pour vos téléphones ou activer un thème monochrome. Les nouvelles fonctionnalités d’accessibilité vous permettent d’augmenter la taille de la police d’une certaine partie du texte par opposition à tout ce qui se trouve sur la page sur laquelle vous vous trouvez. Le nouveau système d’exploitation déploie également quelques nouvelles fonctionnalités dans le domaine des données et de la confidentialité.

Google Assistant collabore avec Bard pour proposer un assistant vocal basé sur l’IA auquel vous pouvez accéder avec de la voix, du texte ou même des images sur les appareils Android et iOS. Vous pourrez utiliser l’Assistant pour diverses tâches et lui parler de manière conversationnelle.

En savoir plus sur Android 14

IA

Il existe une poignée de fonctionnalités d’IA autres que l’intégration de Google Assistant et Bard annoncées aujourd’hui par Google. Zoom Enhance en fait partie et arrivera bientôt sur le Pixel 8 Pro. Il permettra aux utilisateurs de zoomer sur une image dans leur application Photos et d’utiliser une fonction Améliorer pour combler les pixels manquants. Magic Eraser est un autre outil intéressant qui permettra aux utilisateurs de déplacer et de supprimer des objets sur une photo. Magic Eraser arrive également en vidéo, ce qui permettra aux utilisateurs d’en éliminer le bruit de fond. L’outil filtrera automatiquement tout bruit blanc de votre vidéo. Et enfin, la nouvelle fonctionnalité Video Boost pourra améliorer pour vous la saturation d’une vidéo.

En savoir plus sur les dernières fonctionnalités d’IA de Google