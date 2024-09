Tout ce que fait Oprah Winfrey pour empêcher la diffusion d’un documentaire sur elle-même

Selon certaines informations, Oprah Winfrey aurait racheté les droits d’un prochain documentaire sur sa vie.

Le documentaire a été annoncé en 2021 lorsqu’Apple a révélé que le cinéaste oscarisé Kevin Macdonald le réaliserait.

On a déjà beaucoup parlé des intentions du magnat des médias avec cette récente décision, une source suggérant qu’elle avait demandé à Macdonald quelques changements qu’il a refusés.

« Kevin a fait le film, mais Oprah ne l’a pas aimé et il a refusé de le modifier, et Oprah a remboursé ses honoraires à Apple », a déclaré une source hollywoodienne. Page Six.

La publication a rapporté que Macdonald, qui s’est également associé à la productrice de longue date d’Oprah Winfrey, Lisa Erspamer, pour le projet, s’est heurté à l’animateur après avoir terminé le tournage et le projet est en suspens depuis.

« Alors que l’accord avec Apple TV+ touchait à sa fin, Mme Winfrey a racheté les droits de sa série documentaire et a depuis décidé de mettre le documentaire en attente », a confirmé un porte-parole de Winfrey au média, faisant référence à son accord de contenu avec Apple qui a pris fin en septembre 2022.

Une autre source du camp d’Oprah Winfrey a insisté sur le fait que Macdonald n’avait pas refusé de faire des modifications et qu’Oprah Winfrey avait simplement décidé que « ce n’était pas le bon moment pour faire un documentaire ».

« Mme Winfrey estime que Lisa Erspamer et Kevin MacDonald sont des cinéastes incroyablement talentueux et est reconnaissante du temps et de l’énergie qu’ils ont consacrés au projet. »

Il y a également eu des spéculations selon lesquelles Winfrey aurait payé des millions aux dirigeants d’Apple TV+ pour la série documentaire, mais une autre source bien informée a nié que ce montant s’élevait à sept chiffres.