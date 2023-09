Tout ce qu’Apple prévoit de montrer le 12 septembre : iPhone 15, montres, AirPods

– Fidèle à son schéma habituel des dernières années, Apple prévoit de lancer quatre modèles : les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et ce qu’on appellera le 15 Pro Max (pas Ultra comme certains l’ont spéculé). Les iPhone 15 et 15 Plus classiques seront les modèles de base, avec des côtés en aluminium et un dos en verre comme les iPhone 14 et 14 Plus. Les deux iPhones haut de gamme, quant à eux, présenteront un nouveau design qui fait passer le matériau latéral de acier inoxydable au titane.

– Les iPhone 15 et 15 Plus continueront à utiliser des écrans de 6,1 pouces et 6,7 pouces, mais les écrans des iPhone 15 Pro et Pro Max apparaîtront légèrement plus grands. Le look fait partie d’un changement notable par rapport aux modèles pro : les bordures autour de l’écran seront environ un tiers plus mince. Pour créer des cadres plus fins, Apple utilise un nouveau procédé de fabrication appelé LIPO, ou surmoulage à faible pression d’injection.

– Le titane des téléphones Pro a un aspect brossé et remplace l’acier sujet aux empreintes digitales utilisé depuis la gamme iPhone X. Les personnes connaissant les nouveaux appareils affirment que le passage au titane rend le téléphone plus durable et environ 10 % plus léger. Les appareils conserveront le dos en verre dépoli des modèles actuels, mais les bords reliant le côté et la façade sont désormais moins coupants qu’auparavant.

– Bien que les téléphones non Pro ressembleront pour la plupart aux modèles actuels, ils bénéficieront d’un changement visuel majeur : le Île dynamique, une interface qui a été ajoutée pour la première fois aux modèles iPhone 14 Pro l’année dernière. Il permet aux utilisateurs de voir les alertes dans une zone en haut de l’écran.

– Les téléphones haut de gamme auront un avantage en termes de performances, conformément à l’approche adoptée par Apple ces dernières années. Les modèles Pro de cette année recevront une puce A17 plus rapide construite sur le nouveau processus de production de 3 nanomètres et une mémoire supplémentaire. Le processeur rendra ces modèles plus vifs, mais les améliorations les plus importantes concernent les économies de durée de vie de la batterie. Les iPhone 15 et 15 Plus recevront la puce A16, plus lente, des téléphones Pro de l’année dernière.

– Les modèles d’iPhone standards bénéficieront d’une amélioration significative de l’appareil photo, passer d’un capteur d’appareil photo principal de 12 mégapixels à une version de 48 mégapixels. Cela correspond à la résolution de la caméra principale de l’iPhone 14 Pro de l’année dernière.

– Les modèles d’iPhone 15 Pro continueront d’avoir trois caméras, dont un capteur de 48 mégapixels. Il existe de nouveaux téléobjectifs et objectifs ultra-larges avec plus de mégapixels que dans les capteurs Pro de l’année dernière, et la société prévoit de présenter ces améliorations comme les principaux ajouts aux téléphones de cette année. La plus grande mise à niveau de l’appareil photo concernera exclusivement l’iPhone 15 Pro Max : un système de téléobjectif mis à jour avec des capacités de zoom matériel améliorées. Cela doublera la capacité de l’iPhone à zoomer sur les images – avec l’objectif physique lui-même plutôt qu’avec le logiciel – d’un grossissement de 3X à environ 6X.

– Tous les nouveaux iPhones recevront un semi-conducteur à bande ultra large « U2 », la première nouvelle puce Apple UWB depuis le lancement de la U1 dans l’iPhone 11 Pro en 2019. Le nouveau composant devrait améliorer les capacités de localisation, permettant ainsi un suivi plus précis des personnes et des appareils dans l’application Find My. Apple prévoit d’ajouter cette puce aux prochaines versions de tous ses produits majeurs.

– Les quatre nouveaux modèles seront également passer de Lightning à USB-C pour le chargement filaire et les transferts de données, mais les vitesses de transfert accrues seront réservées uniquement aux modèles Pro. Tous les téléphones bénéficieront d’une charge sans fil plus rapide.

– Les téléphones Pro remplaceront le commutateur sonnerie/muet pour la première fois depuis le lancement de la fonctionnalité avec l’iPhone d’origine en 2007. Le commutateur devient un « bouton d’action » qui peut être personnalisé pour gérer une variété de fonctions, notamment mettre le téléphone en mode silencieux, activer un mode Focus, ouvrir la lampe de poche, lancer l’appareil photo, démarrer un enregistrement vocal, ouvrir des raccourcis Siri, tirer vers le haut. la loupe numérique et l’ouverture des paramètres d’accessibilité.

– L’intérieur des modèles iPhone 15 Pro a été repensé pour correspondre au châssis en aluminium remanié de l’iPhone 14 standard. (Je le répare a un aperçu des changements). Cette refonte rend le téléphone plus facile à réparer.

– Apple a de nouvelles couleurs dans ses manches pour les deux lignes téléphoniques. Les modèles standards seront disponibles en rose, noir, blanc, bleu et jaune, tandis que les téléphones Pro seront disponibles en gris, noir, bleu foncé et blanc. L’entreprise abandonne également les étuis en cuir au profit d’un matériau plus respectueux de l’environnement.