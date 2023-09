Tout ce qu’Apple n’a pas annoncé lors de l’événement iPhone 15

Apple a annoncé l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro lors de son événement Wonderlust le 12 septembre aux côtés d’une nouvelle Apple Watch Series 9 et d’une Apple Watch Ultra 2 – mais la société n’a pas mis à jour de nombreux produits.

Si vous attendiez avec impatience les annonces de nouveaux produits Apple pour pouvoir enfin effectuer cette mise à niveau et que vous souhaitez savoir exactement ce qu’Apple n’a pas annoncé aujourd’hui, vous êtes au bon endroit.

iPad

L’iPad a à peine été mentionné lors de l’événement iPhone 15, sauf lorsqu’Apple a souligné que les nouveaux modèles d’iPhone disposent désormais de ports USB-C, les mêmes que le MacBook et la plupart des iPad. Enfin.

Nous pensons qu’une mise à jour de l’iPad Pro est peut-être en route, mais Apple la garde clairement pour son propre événement – ​​peut-être en octobre ou peut-être même juste un communiqué de presse comme il le fait occasionnellement.

Étant donné que l’iPad standard a été mis à jour en 2022, il faudra un certain temps avant d’en voir un nouveau, même si je suis déçu qu’il n’y ait pas eu de mise à jour de l’iPad mini. Aussi géniale que soit cette petite chose, elle est maintenant longue dans la dent et pourrait nécessiter un peu d’amour pour ProMotion et une baisse de prix, s’il vous plaît et merci Apple.

MacBook

Il y a eu beaucoup d’amour pour le MacBook ces dernières années alors qu’Apple a introduit la puce M2 et a insufflé une nouvelle vie au MacBook Air avec un nouveau design et le tout premier modèle 15 pouces en 2022. Pendant un certain temps, il semblait que l’iPad était là où Apple pensait que tout l’informatique irait.

Malgré la renaissance du MacBook, il n’y a rien de nouveau pour la gamme annoncée lors de l’événement du 12 septembre.

Tim Cook a commencé toute la série en se vantant de l’accueil positif réservé au MacBook Air 15 pouces, mais c’était tout.

Apple pourrait dîner au restaurant sur le MacBook Air 15 pouces pendant un certain temps Dominic Preston / Fonderie

iMac

Il n’y avait aucune mention de l’iMac. Apple ne vend toujours qu’un seul iMac tout-en-un, la version M1 annoncée en 2021.

Pour ma part, j’ai adoré cet iMac et j’ai hâte qu’Apple se souvienne de son existence et le mette à jour. Ou au moins, offrez-lui une réduction de prix savoureuse, s’il vous plaît.

Apple TV

Apple TV est mon produit Apple préféré. Peut-être même simplement parce que cela me permet d’utiliser mon iPhone comme entrée de mot de passe plutôt que comme télécommande.

Cela n’a été mentionné lors de l’événement Wonderlust. Cependant, cela ne fait pas longtemps que la dernière Apple TV 4K a reçu une mise à jour de la puce A15 Bionic en novembre 2022, donc Apple n’aurait pas pu ajouter grand-chose. Mon ancien modèle est toujours aussi performant.

Associez-le à quelques HomePod mini et vous disposez d’un moyen efficace d’améliorer n’importe quel téléviseur.

AccueilPod

En parlant de HomePod, tout est silencieux chez Apple aujourd’hui. Le HomePod 2 a été annoncé en janvier et devrait probablement faire bouger les lignes pendant un certain temps.

Là encore, il ne faudra probablement pas longtemps avant qu’Apple mette à jour le HomePod mini, qui n’a vu que de nouvelles lignes de couleurs depuis ses débuts en 2020. Peut-être qu’Apple le tuera comme il l’a fait avec le premier HomePod, pour ensuite le ressusciter avec une suite qui ne changera pratiquement rien. .

OK, laissez-le tranquille, Apple.

Nous devons sûrement avoir un nouveau HomePod mini ? Michael Brown/Fonderie

VisionPro

Apple a répondu pour dire à quel point la réaction à Vision Pro a été grande, un produit que vous attachez à votre visage et qui n’est pas encore disponible, mais qui coûtera 3 499 $ et sera réservé aux clients américains.

Tim Cook n’a pas tardé à dire dès le début de l’événement à quel point il était enthousiasmé par le fait que les développeurs développent pour la nouvelle plate-forme. Dépêchez-vous, les développeurs !

Les iPhone 15 Pro et Pro Max pourront également bientôt prendre des vidéos spatiales qui pourront être visionnées sur le Vision Pro. Pouvez-vous voir comment tout cela est intégré dans le multivers confortable d’Apple ?

AirPod

Non nouveau Des AirPods, mais il y a eu un petit changement : les AirPods Pro 2 seront désormais vendus avec un étui de chargement USB-C plutôt qu’avec Lightning, pour correspondre à l’iPhone 15.

Les bourgeons à l’intérieur restent les mêmes (à moins d’une amélioration de la résistance à l’eau IP54), donc cela ne compte pas comme une mise à jour, je le décrète. Les AirPods de deuxième et troisième génération sont toujours vendus avec des étuis Lightning.

Apple Watch X

Nous avons eu une toute nouvelle Apple Watch Ultra 2 lors de l’événement iPhone 15 – eh bien, ce n’est pas si nouveau, elle a fondamentalement la même apparence et fonctionne de la même manière – mais pas d’Apple Watch X.

Ce modèle « X » fait l’objet de rumeurs, tout comme nous avons eu l’iPhone X en 2017. Mais c’était pour célébrer le dixième anniversaire de l’iPhone. Compte tenu de l’Apple Watch lancée en 2014, la rumeur dit qu’Apple se préparerait à une montre du même nom en 2024 (je suppose, car elle n’a pas atterri aujourd’hui).

L’iPhone X a été le moment où Apple a introduit Face ID et une refonte totale de l’iPhone. Dans quelle mesure la société de Cupertino peut-elle changer la montre ? Pas de lunette du tout ? Affichage d’un hologramme ? Sûrement pas un cadre circulaire ?

Tout sera probablement révélé l’année prochaine.