Tout ce qu’Andy Reid a dit sur les Chiefs qui ont décroché la tête de série n ° 1

Voici ce que l’entraîneur-chef Andy Reid avait à dire après que les Chiefs de Kansas City aient décroché la tête de série n ° 1 de l’AFC lors de la semaine 18.

Lors du tout premier match de la dernière semaine de la saison régulière 2022 de la NFL, les Chiefs de Kansas City ont eu la chance de décrocher la tête de série n ° 1 de l’AFC et l’avantage du terrain lors des séries éliminatoires. Tout ce qu’ils avaient à faire était de vaincre les Raiders de Las Vegas, ou que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre battent les Bills de Buffalo dimanche.

Les Chiefs se sont assurés qu’ils n’avaient pas besoin d’aide, alors qu’ils ont remporté une victoire 31-13 sur les Raiders.

Après le match, l’entraîneur-chef Andy Reid a été interrogé sur l’équipe décrochant la tête de série n ° 1 en séries éliminatoires et le laissez-passer au premier tour. Reid a déclaré que lui et l’équipe comprenaient qu’ils devaient encore “s’occuper des affaires”.

Andy Reid sur les Chiefs décrochant la tête de série n ° 1 de l’AFC

“Nous devons encore nous occuper des affaires, nos gars le comprennent”, a déclaré Reid. « Nous leur donnerons quelques jours de congé là-bas la semaine prochaine, puis nous les ramènerons vers la fin de la semaine et nous nous entraînerons là-bas, puis nous commencerons la semaine normale après cela. Prenez simplement du recul et rendez-vous là où vous vous sentez plus fort et en meilleure santé, mentalement et physiquement.

Avec cette victoire, les Chiefs auront le luxe d’obtenir un peu de repos supplémentaire, tandis que les six autres équipes de l’AFC en séries éliminatoires participeront à la ronde Wild Card. C’est la deuxième fois en deux ans que les Chiefs décrochent la tête de série n ° 1. Ils l’ont fait en 2020, lorsqu’ils se sont rendus au Super Bowl 55, mais ont perdu 31-9 contre les Buccaneers de Tampa Bay.

C’était tout un match pour les Chiefs. Ils ont pu montrer leur tour de passe-passe « snowglobe », dans lequel tout le groupe offensif a tourné en cercle avant de courir vers la ligne de mêlée. Ce jeu a abouti à un touché marqué par le receveur large Kadarius Toney , mais il a été rappelé par les officiels en raison d’une pénalité de maintien sur le centre Creed Humphrey. Toney marquerait un touché dès le prochain jeu.

Il y avait aussi l’histoire faite à Las Vegas. Le quart-arrière Patrick Mahomes a établi le record du plus grand nombre de verges au total en une seule saison par un quart-arrière avec 5 614 verges. Ce record était auparavant détenu par Drew Brees, qui avait accumulé 5 562 verges au total lors de la saison 2011. Avec ce record ajouté à son CV, il augmente désormais son stock en tant que favori du MVP de la NFL.

Les Chiefs vont maintenant attendre et voir comment se déroulera la ronde Wild Card le week-end prochain. Ils joueront la tête de série restante la plus basse de l’AFC.