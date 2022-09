Tout ce qu’Amazon a révélé lors de son événement exclusif sur les appareils

Devant le saison de magasinage des FêtesAmazon a dévoilé mercredi plusieurs appareils nouveaux ou mis à jour : une liseuse Kindle, des haut-parleurs intelligents Echo, des caméras de sécurité Ring et Blink, des téléviseurs et accessoires Fire et du matériel réseau Eero.

Plus particulièrement, le Scribe Kindle promet une alternative convaincante pour la prise de notes, et le nouveau Halo Montée L’horloge de suivi du sommeil vous donnera des mesures de sommeil sans avoir à porter de montre intelligente. Pour une lecture complète de l’événement, vous pouvez consulter la version archivée de notre blog en direct Amazon.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Regardez tous les produits annoncés lors de l’événement Devices d’Amazon

9:35



Le Kindle Scribe est également un point fort de Les efforts d’Amazon en matière de développement durable. Pendant ce temps, la société prévoit d’intégrer la norme Matter dans les produits Echo et Eero cette année, avec un large soutien en 2023, pour les rendre plus compatibles avec d’autres marques de maison intelligente.

L’entreprise veut également faire partie de votre style de vie, s’intégrant partout dans le cadre de “l’environnement ambiant” avec “l’intelligence ambiante”. Ce dernier se traduit par plus d’IA dans ses produits, comme son nouveau Alexa Shop the Look (“Alexa, montre-moi le haut à une épaule!”) et gratuit Fire TV en streaming sur l’Echo Show 15.

Astro, le robot domestique d’Amazon, bénéficiera de nouvelles fonctionnalités, telles que de nouvelles alertes pour les soignants et la détection des animaux domestiques (avec vidéo !). Amazon a également étendu ses intégrations avec Virtual Security Guard afin que vous puissiez surveiller votre petite entreprise.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Amazon lance Kindle Scribe avec un stylet

5:58



Allumer

Amazone Prix: 340 $ (stylo inclus)

Date de sortie: Plus tard en 2022 Le dernier né de la famille Kindle est un lecteur électronique E Ink de 10,2 pouces qui utilise un stylet EMR sans pile. Une version premium du stylet prend en charge l’effacement et propose un bouton programmable pour 30 $ de plus. EMR est la technologie utilisée par Wacom dans ses stylets graphiques haut de gamme, vous êtes donc assuré d’avoir une expérience d’écriture agréable. C’est un véritable avantage pour la prise de notes et l’annotation.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Halo Rise d’Amazon est une lampe de chevet intelligente qui suit…

6:35



Halo



Amazone Prix: 140 $

Date de sortie: Q4 Conçu pour être une alternative au Halo Band d’Amazon pour ceux qui préfèrent ne pas porter de bracelet ou de montre intelligente pendant la nuit mais qui veulent tout de même surveiller leur sommeil, le réveil Rise is sunrise avec des capteurs qui capturent des informations sur vos mouvements et votre environnement – et juste le vôtre , pas celui de votre partenaire. Il est temps d’apprendre un nouveau mot : polysomnographie. Il fonctionne également avec les routines et la sécurité Alexa pertinentes.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Amazon présente les nouveaux Echo Dot et Echo Studio

10:36



Écho



Amazone Prix: Point d’écho, 50 $ ; Echo Dot avec horloge, 60 $; Echo Dot Enfants, 60 $

Date de sortie: En précommande maintenant Le plus récent haut-parleur intelligent Amazon d’entrée de gamme a une bien meilleure sortie des basses, conservant le même design et la même gamme de couleurs (anthracite, blanc glacier ou bleu océan profond). L’Echo Dot avec horloge ajoute 10 $ au prix de 50 $ de l’Echo Dot pour le chronométrage. L’horloge peut également vous montrer plus d’informations. Plus de points dans le point ! Le Dot a généralement plus de latitude de prise et de contrôle de la température. Les Echoes peuvent également fonctionner comme extensions Wi-Fi maillées pour le système maillé Eero. Ce dernier sera également une mise à jour logicielle des modèles Echo de dernière génération. Il y a aussi un nouvel Echo Dot Kids, également pour 60 $, repensé avec de nouveaux motifs sur le thème du dragon violet et du hibou turquoise et de nouvelles voix.

Amazone Prix: 200 $

Date de sortie: Octobre En plus d’une nouvelle option blanc glacier, tous les studios Echo bénéficieront d’une mise à niveau logicielle avec un son spatial et une plage de fréquences mieux optimisée.

Amazone Prix: 55 $

Date de sortie: à confirmer ; inscrivez-vous pour être averti En plus d’un nouvel appareil plus élégant, il y a beaucoup plus de fonctionnalités Alexa, y compris la messagerie mains libres, les commandes de musique, les notifications de commande Whole Foods et l’assistance personnalisée.

Fire TV et accessoires

Amazone Prix: 65 pouces, 800 $; 75 pouces, 1 100 $

Date de sortie: Octobre Les versions Omni QLED du Fire TV Omni ne sont pas seulement mises à niveau vers les écrans QLED par rapport à l’Omni actuel, elles disposent de capteurs pour détecter lorsque vous êtes dans la pièce pour déclencher l’affichage d’illustrations (gratuitement), de widgets ou d’autres contenus à l’aide d’un ensemble de nouveaux capteurs. Le téléviseur prend désormais en charge la luminosité adaptative basée sur la lumière ambiante.

Amazone Prix: 140 $

Date de sortie: En précommande maintenant Le Cube mis à jour ajoute de nouvelles fonctionnalités notables au vidéo-streamer-slash-Echo : mise à l’échelle vers 4K (ce qui améliore également la qualité vidéo globale), une entrée HDMI avec contrôle global des appareils de divertissement et traitement de mise à l’échelle vers d’autres appareils, Wi-Fi 6E prise en charge, un port USB supplémentaire et plus encore. Il est également plus rapide qu’avant et a un design plus épuré.

Amazone Prix: 35 $

Date de sortie: novembre 2022 L’arme secrète d’Alexa Voice Remote Pro est la possibilité de localiser l’appareil avec une commande vocale. Il dispose également d’un rétroéclairage activé par le mouvement et de boutons que vous pouvez programmer pour ouvrir des applications spécifiques ou exécuter des commandes Alexa.

Réseau Eero

Amazone Prix: 300 $ pour un ensemble de 3 pièces

Date de sortie: Octobre pour les installateurs agréés, Q1 2023 pour les partenaires FAI « PoE » signifie « power over internet », c’est exactement de là que vient le nouveau système de routeur maillé Eero WiFi 6 : il tire son alimentation d’une connexion Ethernet plutôt que d’une prise.

Eero Prix: 650 $

Date de sortie: T1 2023 ; inscrivez-vous pour être averti La passerelle Eero PoE est un concentrateur haute puissance pour les appareils alimentés par Ethernet. Il prend en charge des vitesses Internet entrantes allant jusqu’à 10 Gbps et prend en charge une sortie d’énergie PoE allant jusqu’à 100 watts.

Sécurité des clignotements et des sonneries

Cligner Prix: 100 $

Date de sortie: Q4 La caméra à projecteur filaire fournit 2 600 lumens de lumière chaque fois qu’elle détecte un mouvement sans piles nécessaires, et vous pouvez afficher le flux sur un téléviseur Fire TV compatible ou un écran intelligent Echo Show avec une commande vocale rapide via Alexa.

Cligner Prix: 30 $ ou 60 $ inclus avec la caméra

Date de sortie: En précommande maintenant Ce qu’il dit sur la boîte : il s’agit d’un support motorisé pour le Blink Mini qui vous permet de faire un panoramique à gauche et à droite, et de l’incliner de haut en bas via l’application pour une meilleure visualisation à distance.

Prix: 230 $

Date de sortie: Pré commandez maintenant Au-delà de la Spotlight Cam Plus et d’autres fonctionnalités standard de Ring, il offre une détection de mouvement 3D pour afficher une vue aérienne à vol d’oiseau lorsqu’il détecte un mouvement. Une nouvelle fonctionnalité Audio Plus promet de faciliter l’écoute des bruits captés par les microphones intégrés de la caméra.