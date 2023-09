Tout ce qu’Amazon a annoncé lors de son événement de septembre 2023

Amazon est peut-être connue comme l’une des plus grandes sociétés de commerce électronique au monde, mais elle fabrique également de nombreux son propre matériel.

Les nouveaux téléviseurs Fire, les appareils Echo et les mises à jour d’Alexa étaient tous à l’ordre du jour du plus grand événement matériel de l’entreprise de l’année.

Vous trouverez ci-dessous notre blog en direct de l’événement, qui vous dit tout ce que vous devez savoir.

14h55 UTC : L’événement Amazon commencera dans cinq minutes. Rejoignez-nous en direct pour toutes les annonces.

15h00 UTC : Nous sommes en route ! Amazon présente certains de ses produits les plus populaires, nous donnant un indicateur de ce qui nous attend…

15h03 UTC: Le chef du matériel sortant d’Amazon, Dave Limp, est sur scène, et il semble qu’Alexa soit la première à l’ordre du jour.

15h06 UTC: Tout d’abord : le tout nouvel Echo Show 8. Il a amélioré l’audio pour réduire le bruit de fond. Il existe une nouvelle technologie d’adaptation de pièce qui affine la lecture. Le nouvel Echo Show répondra à l’endroit où vous vous trouvez dans la pièce et affichera un contenu différent. Le temps de réponse est également jusqu’à 40 % plus rapide.

Anyron Copeman / Fonderie

15h08 UTC: Cela coûte 149,99 $. Vous pouvez en pré-commander un aujourd’hui et il commencera à être expédié le mois prochain.

15h11 UTC: Suivant – IA. L’IA générative pilotera la nouvelle technologie ambiante d’Amazon. Alexa améliorera son jeu en ce qui concerne la conversation naturelle. Ce sera comme parler à une autre personne.

Anyron Copeman / Fonderie

15h14 UTC: La technologie domestique personnalisée est un autre élément important de la technologie ambiante d’Amazon, alimentée par un LLM (Large Language Model).

15h15 UTC: C’est l’heure du montage ! Les gens discutent avec plaisir de la façon dont ils utilisent Alexa.

15h18 UTC: Dave Limp discute désormais en temps réel avec Alexa. Cela ne se passe pas à merveille.

Anyron Copeman / Fonderie

15h20 UTC: Alexa a composé et envoyé un message aux amis de Dave vers l’application. Était-ce efficace ? Oui. Était-ce un peu effrayant ? Oui. Oui c’était.

15h22 UTC: Nouvelles! Une fois qu’une conversation avec Alexa a commencé, vous n’aurez plus besoin de continuer à utiliser le mot d’activation.

15h24 UTC: Au lieu de cela, la vision par ordinateur reconnaît que vous regardez l’écran Echo Show. Et cela se fait localement avec un traitement à bord.

15h26 UTC: Juste un rappel, les amis : nous sommes toujours sur l’Echo Show 8. Toutes les nouvelles fonctionnalités linguistiques seront disponibles sur les modèles précédents, jusqu’à l’Echo original. Mais la partie où vous n’êtes pas obligé de continuer à dire qu’Alexa ne concernera que les nouveaux appareils.

Jim Martin / Fonderie

15h27 UTC: Nouveau modèle parole-parole : un modèle unifié qui permet à Alexa d’exprimer le rire et la surprise.

15h30 UTC: Il convient également de noter que seuls les utilisateurs américains bénéficieront d’un accès anticipé à la « nouvelle Alexa », sans que l’on sache quand elle arrivera sur d’autres marchés.

15h32 UTC: Il y a maintenant quelques informations sur la manière dont le LLM d’Amazon aidera les développeurs. Nous préparons les prochaines nouveautés produits…

15h34 UTC : Place à l’accessibilité maintenant. Eye Gaze permet aux gens de contrôler le Fire Max 11 en utilisant uniquement leurs yeux. Il ne semble pas encore qu’il soit disponible sur d’autres appareils.

Jim Martin / Fonderie

15h35 UTC : Alexa Emergency Assist permet à n’importe qui d’utiliser un appareil Echo pour appeler à l’aide. Les données clés seront partagées avec les services d’urgence et vos contacts d’urgence informés. Cela coûtera 5,99 $ par mois ou 59,99 $ par an. Il s’agit probablement uniquement des États-Unis.

15h39 UTC : Explorer avec Alexa est un nouveau mode spécialement conçu pour les enfants. Il utilisera le WWF et AZ Animals pour obtenir des informations et combinera des anecdotes avec des questions dans un format conversationnel.

Jim Martin / Fonderie

15h40 UTC : Nouveau produit Klaxon ! L’Echo Pop Kids est une nouvelle enceinte intelligente conçue pour les enfants. Les modèles présentés incluent des thèmes Marvel et Disney et coûtent 49,99 $.

Jim Martin / Fonderie

15h41 UTC : Désormais, de nouvelles tablettes Fire HD Kids. ça se passe. Les Fire HD 10 Kids et Kids Pro incluent un an d’Amazon Kids+ et commencent à 189,99 $.

Jim Martin / Fonderie

15h44 UTC : Ensuite, de nouveaux Echo Frames. Les lunettes intelligentes mises à jour offrent désormais jusqu’à 6 heures d’autonomie, un couplage multipoint et un son amélioré, avec un son plus équilibré et moins de distorsion. Les performances du mot de réveil ont soi-disant été améliorées et sept styles différents sont disponibles, y compris des verres correcteurs et bloquant la lumière bleue. Ils commenceront à 269,99 $.

15h46 UTC : Fire TV maintenant. Amazon souhaite faciliter le choix de ce qu’il faut regarder via l’expérience de recherche. Et pas de surprise, il utilise l’IA.

Jim Martin / Fonderie

15h49 UTC : La démo sur scène se passe plutôt bien cette fois-ci. Il peut essentiellement devenir un outil de recommandation de films/TV personnalisé. N’oubliez pas qu’Amazon possède IMDb, ce qui lui donne accès à de nombreuses informations.

Il est personnalisé, en fonction de votre propre historique de visionnage et de votre profil. Il sera proposé aux clients américains dans une mise à jour plus tard cette année.

15h51 UTC : Nouvelle barre de son Fire TV ! Il coûte 119,99 $ et est compatible avec tous les appareils Fire TV via Bluetooth, le tout dans un design compact.

Jim Martin / Fonderie

15h52 UTC : Les produits arrivent désormais en masse et rapidement. Vient ensuite une mise à jour du Fire TV Stick 4K. Il dispose d’un processeur amélioré censé être 30 % plus puissant, ainsi que de la prise en charge du Wi-Fi 6. Cela coûte 49,99 $.

Jim Martin / Fonderie

15h53 UTC : Le nouveau modèle Max prend en charge le Wi-Fi 6E, dispose d’un processeur de 2,0 GHz et prend en charge Dolby Vision, HDR, HDR+ et Dolby Vision. Il coûte 59,99 $ et les précommandes pour les deux commencent aujourd’hui. Et la nouvelle Ambient Experience inclut l’option pour les illustrations Gen AI. Vous pouvez même modifier vos propres photos à la volée, en utilisant uniquement votre voix. Mais ce n’est que sur le Fire TV Stick 4K Max.

15h56 UTC : Heure de démonstration photo Gen AI. Des résultats mitigés.

Jim Martin / Fonderie

15h58 UTC : L’Echo Show 8 Photos Edition, ainsi que le nouvel abonnement Photos+, placent les photos au premier plan. Il coûte 159,99 $, avec un abonnement Photos+ de 1,99 $ par mois après six mois.

15h59 UTC : Les opossums reçoivent une mention déroutante. Passons maintenant aux caméras de sécurité Blink. Trois nouveaux appareils arrivent.

16h00 UTC : Tout d’abord, Blink Sync Module Pro, qui étend la portée de votre sécurité. Il coûtera 49,99 $ et sera disponible au début de l’année prochaine.

Jim Martin / Fonderie

16h01 UTC : Le pack d’extension de batterie Blink Outdoor 4 (29,99 $) et la caméra à projecteur Outdoor 4 (159,99 $) sont également nouveaux. Vous pouvez précommander les deux dès maintenant.

16h02 UTC : C’est l’heure des nouvelles de Ring. Amazon explique comment les alertes peuvent vous sauver la vie.

Jim Martin / Fonderie

16h03 UTC : Maintenant, la nouvelle Ring Stick Up Cam Pro. Il dispose d’un son haut de gamme, d’un pré-roll couleur, d’un historique de mouvements détectés et de zones de confidentialité (zones que vous ne souhaitez pas enregistrer). Vous pouvez précommander dès maintenant pour 179,99 $.

Jim Martin / Fonderie

16h04 UTC : Le nouvel Eero Max 7 est le Wi-Fi maillé le plus rapide d’Eero à ce jour. Il prend en charge le Wi-Fi 7 pour des vitesses allant jusqu’à 9,4 Gbit/s. Il peut être utilisé comme hub Zigbee et prend en charge la norme Matter Smart Home et coûtera 599,99 $.

16h06 UTC : Il est temps de discuter à nouveau du LLM. La génération AI est largement appliquée à Alexa. Parallèlement à ces nouvelles fonctionnalités conversationnelles, il peut gérer plusieurs commandes en même temps et créer une routine complexe.

16h09 UTC : « Rendre mes lumières effrayantes » : apparemment, Alexa sera capable de comprendre cela. Mais Alexa peut-elle accrocher des araignées et des toiles d’araignées en caoutchouc ? Peu probable.

16h11 UTC : Une nouvelle vue cartographique dans l’application Alexa vous permet de cartographier votre maison (comme vous le feriez pour un robot aspirateur) et d’ajouter des appareils intelligents à leur emplacement réel. Mais il ne sera disponible que sur certains téléphones aux États-Unis plus tard cette année.

17h12 UTC : Nous préparons quelque chose ici.

Jim Martin / Fonderie

Le voici : L’Echo Hub est un nouvel écran d’accueil intelligent mural avec un écran tactile de 8 pouces. Il obtiendra également une vue cartographique. Plus de 140 000 appareils sont pris en charge et vous pouvez consulter plusieurs caméras de sécurité simultanément. Un capteur infrarouge signifie que le contenu change à mesure que vous vous en approchez. Cela coûte 179,99 $.

16h14 UTC : Anyron Copeman, du conseiller technique, est déçu que nous n’obtenions apparemment pas l’Echo avec horloge standard dont il a toujours rêvé. Pendant ce temps, notre rédacteur en chef Jim Martin, qui se trouve actuellement en Virginie, testera prochainement le nouvel équipement.

Jim Martin / Fonderie

C’est tout de nous ! Merci d’avoir lu.