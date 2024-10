Tout ce pour quoi Mykelti Brown a appelé Kody après avoir « jeté » sa sœur sous le bus

Pendant très longtemps, Mykelti Marron était la seule alliance Kody Brun avait quand il s’agissait de ses enfants plus âgés. Le Sœurs épouses La star avait fait un travail fabuleux en ostracisant sa famille polygame grâce à ses crises de colère égoïstes. Mais Mykelti choisissait souvent d’être la Suisse lorsqu’il s’agissait de son père et Robyn Brundans l’espoir d’être celui qui apportera la paix à la famille instable. Cependant, après avoir regardé le dernier épisode, Mykelti change d’allégeance et dénonce Kody pour ses actes répréhensibles.

Kody Brown s’est moqué de Maddie Brown lors d’un récent épisode de Sister Wives

Kody n’est pas doué pour garder ses opinions pour lui. Alors que la plupart des adultes savent qu’il ne faut pas parler de leurs enfants, Kody semble comme chez lui, jetant ses aînés sous le bus. Lors du dernier épisode de Sister Wives, Kody a appelé Maddie Brun un « potin ». Le père de 18 enfants a poursuivi en affirmant : « Ils me laissent délibérément en dehors de leur vie pour me punir pour un crime que je n’ai pas commis. » Au cours de sa bagarre avec Robyn, le vendeur d’armes a partagé : « Vous avez vu Madison emmener ses enfants et me les éloigner. Elle ne m’a jamais dit qu’elle était enceinte. Elle ne m’a jamais dit qu’elle allait avoir un bébé.

Au cours du même épisode, Janelle Brunla mère de Maddie, a partagé : « La seule chose qui dérange les enfants contre lui, c’est la façon dont il a traité sa famille. La façon dont il a complètement abandonné. Janelle a expliqué : « Et vraiment, Maddie n’a aucun contact avec lui. Elle est très protectrice envers ses enfants. Kody n’y est pas allé depuis la naissance d’Evie, et Evie a 3 ans et demi. Et elle ne voulait pas qu’il vienne simplement et dise : « Oh, je suis ton grand-père. Et ils disent : « Quoi ? Qui est ce type ? Vous savez ce que je veux dire? »

Mykelti Brown interpelle Kody Brown

Kody a affirmé dans son confessionnal qu’il n’était pas juste de supposer que les grands-parents pouvaient être tout le temps dans la vie de leurs petits-enfants. Mais pour les téléspectateurs et Maddie, cela semblait être une autre excuse. Mykelti, qui est la sœur de Maddie, a pris sur elle de dénoncer leur père pour ses paroles imprudentes. La star de Sister Wives l’a prise Patréon pour remettre les pendules à l’heure. Dans une critique cinglante, elle a noté : « Au lieu de blâmer les enfants, ou de blâmer ce qu’ils ressentent à propos de sa relation avec son autre femme ou de blâmer les parents ou de blâmer les ragots ou quoi que ce soit, s’il disait simplement : « Écoutez, je comprends que j’ai fait du blanc ». faux. Je suis désolé. Pouvons-nous en parler ? J’ai l’impression que cela irait très loin.

Mykelti a révélé à ses abonnés qu’elle devait dire à son père quand on lui devait des excuses. La mère de trois enfants a déclaré : « J’ai dit : ‘Écoute, papa, cette situation s’est produite. J’avais besoin que tu fasses ça pour moi, et à la place, tu l’as fait. Vous avez blâmé quelqu’un d’autre et à cause de cela, nous avons des problèmes. Mykelti a ensuite ajouté qu’après avoir calmé son père, il assume généralement ses responsabilités. Mais c’est un long chemin pour y arriver.

Mykelti Brown a une bonne idée

La fille de Kody a ajouté : « J’ai dû aller le voir à brûle-pourpoint et lui dire : ‘Écoutez, c’est ce qui s’est passé.’ Et il a pris ses responsabilités directement auprès de moi. Il a pris ses responsabilités… mais au cours de cette responsabilité, il a également blâmé quelqu’un d’autre. Comme les fans de Sister Wives le savent, il s’agit d’un thème récurrent lorsqu’il s’agit de Kody qui gère ses problèmes. Mykelti a poursuivi en disant aux fans: «Et ce dont j’avais besoin, et ce dont je pense que tous mes frères et sœurs avaient besoin, c’était juste qu’il ne fasse aucun blâme. Ne prenez pas nécessairement toutes les responsabilités, mais dites : « Je suis désolé ». Je sais ce que j’ai fait de mal, comment puis-je y remédier, que puis-je faire ?’

La relation entre Mykelti et Kody est en ruine. Elle a ajouté : « Il pouvait toujours dire : ‘Je pense que tu as mal fait aussi.’ Mais en prenant une certaine responsabilité, j’ai l’impression que cela irait tellement loin. Tony Padron a ajouté : « Kody fait preuve d’une certaine fierté, et à aucun moment il ne veut se retirer et admettre sa faute, ou s’allonger et devenir vulnérable. Il fait référence à ses enfants de cette manière très fière, où il a le sentiment qu’il peut traiter ces autres humains de la même manière parce que certains d’entre eux sont des adultes. Mais il ne comprend pas vraiment que ce sont ses enfants… vous assumerez toujours une sorte de rôle parental pour toujours. Et il ne veut jamais se retirer. Tony avait raison dans son analyse et la perte de la relation, alors espérons que Kody a été à l’écoute de cet épisode particulier.

