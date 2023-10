Tout ce dont vous devez vous souvenir avant Marvel’s Spider-Man 2

Après avoir enseigné à Miles – à la fois comme couverture dans ses études universitaires et en tant que nouveau Spider-Man – au cours de l’année entre les événements de Spider-Man de Marvelles DLC de et le propre jeu de Miles, Spider-Man : Miles Morales, Peter quitte son jeune protégé en tant que seul et unique Spidey de New York pour rejoindre MJ lors de son voyage de travail à Symkaria. À cette époque, alors qu’il vit désormais à Harlem avec sa mère Rio, Miles se retrouve confronté à un groupe criminel expert en technologie connu sous le nom d’Underground, dirigé par un justicier masqué appelé Tinkerer.

Tentant de repousser la société Roxxon et son désir d’exploiter une source d’énergie prétendument propre mais très instable appelée Nuform, Miles découvre finalement que le bricoleur n’est autre que son ancien camarade de classe et ami proche Phin Mason. Cherchant à se venger de Roxxon après que l’entreprise ait tué son frère, Phin a utilisé le métro pour faire la guerre à l’entreprise et s’est affrontée à plusieurs reprises avec Miles, avant de finalement se rendre compte qu’elle était jouée par Roxxon et son directeur R&D, Simon Krieger.

Lorsqu’un assaut souterrain contre un réacteur expérimental Nuform à Harlem menace de raser l’arrondissement et de tuer des milliers de personnes, Miles et Phin font équipe pour que Miles puisse utiliser ses pouvoirs d’absorption bioélectrique pour exploiter autant d’énergie que possible, se tuant presque dans le processus. Phin sauve Miles au prix de sa propre vie, le faisant voler haut dans le ciel au-dessus de Harlem afin qu’il puisse disperser en toute sécurité l’énergie Nuform sans blesser personne d’autre.