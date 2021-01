– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Il ne reste plus que quelques semaines avant le Super Bowl 2021 (c’est le Dimanche 7 février, FYI), le temps presse pour les amateurs de football de mettre de l’ordre dans leurs installations de cinéma maison. Heureusement, il se trouve que c’est le moment idéal pour investir dans tous les éléments clés dont vous aurez besoin, car les magasins effectuent des démarques massives sur tout ce dont vous aurez besoin pour le grand jeu, y compris les barres de son et les télévisions approuvées par Review. , projecteurs et plus encore.

Par exemple, ce téléviseur intelligent Tizen QLED 4K UHD de la série Q60T de classe 65 pouces de Samsung est en vente au prix de 899,99 $, en baisse de 100 $ par rapport à son prix d’origine de 999,99 $. Avec une note de 4,7 étoiles de près de 1000 clients Best Buy, nous avons adoré cet écran plat pour son incroyable couleur de points quantiques, ce qui était encore plus impressionnant compte tenu de sa valeur. L’imagerie et le contraste à l’écran étaient tout simplement incroyables, et nous avons même noté que de telles fonctionnalités seraient géniales pour regarder les sports. Ce téléviseur QLED est également livré avec une télécommande intelligente qui comprend des applications telles que Apple TV +, Disney +, Netflix, Hulu et plus encore.

À l’avance, découvrez des réductions encore plus incroyables sur les téléviseurs, les barres de son et autres.

Les meilleures offres de cinéma maison pour le Super Bowl 2021

Téléviseurs et accessoires

Barres de son

Projecteurs

Accessoires

