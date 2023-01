Tout ce dont Internet parle à la mode et en effervescence aujourd’hui

Lire la suite

Les vidéos virales allaient de personnes qui s’efforçaient d’avoir l’air stupides exprès à un bébé éléphant qui a surpris toute la maison en chargeant à travers la fenêtre du salon. En tant qu’adultes, nous avons tendance à prendre pour acquis des événements courants comme sortir de la douche et voir une araignée sur le mur ou rencontrer une meute de chiens errants affamés lors de notre trajet du matin. Mais imaginez à quel point ces choses seraient effrayantes pour un bébé ! Une autre vidéo populaire mettait en vedette un petit garçon chantant “Baby Shark” à sa petite sœur qui portait un costume de requin et chantait joyeusement. La vidéo a depuis reçu plus de 200 millions de vues.

Ce n’est un secret pour personne que la culture populaire d’aujourd’hui est axée sur les choses qui deviennent virales. Qu’il s’agisse d’une vidéo amusante, d’une mélodie accrocheuse ou d’un mème intelligent, les gens aiment partager des choses qui les font rire et se sentent inspirés. Avec autant de façons de rester connecté avec la culture pop, il n’est pas étonnant qu’il y ait tant de façons pour les gens de découvrir la prochaine grande tendance, mais nous avons un raccourci pour vous ! Voici tout ce qui a fait parler Internet aujourd’hui et comment ! Le meilleur de ce qui est tendance dans les médias sociaux aujourd’hui… et partout !

